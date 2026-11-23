Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовится к новым ракетным обстрелам, передает УНН.

Есть информация от нашей разведки о подготовке россиян к новым ударам. Пожалуйста, прошу, реагируйте на сигналы ракетной опасности и берегите себя. Важно, чтобы на такие сигналы реагировали и в США, и в других странах, от которых зависит поставка противоракет для защиты наших городов, защиты нашей инфраструктуры - сказал Зеленский.

Он отметил, что каждая ракета Patriot в Украине — это минус для России, минус ее пренебрежения к дипломатии и к жизни.

Война продолжается только потому, что Россия верит в свою возможность убивать и разрушать. Нужно ее остановить. Нужно остановить эту российскую войну. Нужно помогать Украине защищать жизнь. Ракеты для Patriot нужны здесь, в Украине, мы очень ожидаем соответствующих решений Америки - добавил Зеленский.

Напомним

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