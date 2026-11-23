Хейли Стайнфелд вернётся в новых "Мстителях"
Киев • УНН
Disney и Marvel подтвердили участие Хейли Стайнфелд в новом фильме «Мстители». Она уже играла Кейт Бишоп.
Актриса Хейли Стайнфелд, сыгравшая Кейт Бишоп, преемницу Соколиного Глаза, в мини-сериале Marvel "Соколиный глаз" (Hawkeye), подтвердила своё участие в фильме "Мстители: Восхождение Доктора Дума" (Avengers: Doomsday). Об этом УНН пишет со ссылкой на Deadline.
Детали
В рамках кросс-промо Disney раскрыла состав актёров фильма "Мстители: Восхождение Доктора Дума", а также начала продвигать свой менее масштабный анимационный проект.
Marvel и Walt Disney Animation опубликовали видео с Хейли Стайнфелд, которая находится в Европе и продвигает мультфильм Disney "Чародейский край: Королевство магии" (Hexed) перед его выходом в следующую пятницу.
В видео актриса говорит: "Эй, я здесь со своим фильмом "Hexed", но, похоже, они доставили стул из другого фильма".
Затем камера перемещается, показывая режиссёрское кресло с её именем и зелёным бантом. Зелёный, конечно, является ключевым цветом в рекламных материалах фильма "Восхождение Доктора Дума". А в прошлом году Marvel использовала режиссёрские кресла с именами актёров, чтобы раскрыть первый состав актёров фильма.
Чтобы эти детали не остались незамеченными фанатами, Marvel добавила следующую подпись: "Успейте увидеть Хейли Стайнфелд в фильме Disney "Hexed", прежде чем она вернётся в фильме "Мстители: Восхождение Доктора Дума"".
Стайнфелд появилась в мини-сериале Marvel "Соколиный глаз" (Hawkeye) в роли Кейт Бишоп — персонажа, которая переняла мантию Соколиного глаза у Клинта, которого сыграл Джереми Реннер. Она также появилась в роли Бишоп в фильме "Марвелы" (The Marvels).
Теперь, похоже, она входит в актёрский ансамбль "Восхождения Доктора Дума".
Disney и Marvel выпустят фильм "Мстители: Восхождение Доктора Дума" 18 декабря.
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