Киевская область

Президент Зеленский сообщил, что цифровая платформа "Мрія" уже работает в 40 школах шести областей. В 2025 году планируется масштабное расширение платформы на всю страну, а также запуск пилота для дошкольного образования.
Во время ночной атаки силам ПВО удалось сбить только одну из шести баллистических ракет. Также было уничтожено 12 крылатых ракет типа "Калибр" и Х-101.
У депутата поселкового совета в Киевской области, Максима Ткаченко, могут конфисковать автомобили и землю более чем на 5 млн грн. Имущество оформлено на родственников, но фактически используется им.
В Украине некоторые регионы уже отключили отопление из-за потепления. Местные власти готовы возобновить теплоснабжение социальных объектов при ухудшении погоды.
В Броварском районе Киевской области в результате атаки БпЛА пострадал мужчина, он госпитализирован с травмами. Также загорелись авто, поврежден автосалон.
В Згуровской громаде Киевской области появилось передвижное кинопространство благодаря победе в конкурсе "Час діяти, Україно!". Местные жители смогут смотреть кино под открытым небом.
Иван Выговский задекларировал 1 465 392 грн доходов за 2024 год, его зарплата составила 1 455 920 грн. У супругов есть земля, арендованный дом и значительные средства на счетах.
Ночью Киевскую область атаковали БпЛА. Силы ПВО сбили вражеские цели, но обломки повредили частный дом в Вышгородском районе. Пострадавших нет, в объекты инфраструктуры не попали.
В Киевской области в воздушном пространстве зафиксированы вражеские БПЛА. Силы ПВО работают по целям, жителей призывают находиться в укрытиях.
В Фастовском районе Киевской области 37-летний мужчина получил ранение в результате атаки российских беспилотников. Также повреждены два частных дома и ликвидирован пожар.
С 24 марта в Украине заработают 40 камер автофиксации скорости, 36 из которых установят в новых местах, а 4 возобновят работу. Камеры появятся в разных областях.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко получил 1,5 млн грн зарплаты за год, а его дочь – 30 тыс. грн стипендии. У него также есть банковские счета, земля в Киевской области и два автомобиля Škoda.
В ночь на 22 марта Россия запустила 179 дронов с разных направлений. Силы ПВО сбили 100 ударных БПЛА типа Shahed и других беспилотников на юге, севере и в центре Украины.
Руководитель ЦПД СНБО сообщил о запуске шахедов. Воздушные силы зафиксировали группы вражеских дронов, объявлена тревога в Полтавской, Харьковской, Черкасской и других областях.