Киевская область

С понедельника в разных регионах Украины заработают еще 40 камер автофиксации скорости: где именно

С 24 марта в Украине заработают 40 камер автофиксации скорости, 36 из которых установят в новых местах, а 4 возобновят работу. Камеры появятся в разных областях.