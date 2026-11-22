В поселке Дымер Киевской области число погибших в результате российского удара 22 ноября возросло до пяти после того, как спасатели достали из-под завалов тело еще одного человека. Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Тимур Ткаченко, пишет УНН.

Подробности

По информации областных властей, поисково-спасательная операция на месте разрушенного многоэтажного дома продолжается. Спасатели продолжают разбирать завалы и искать людей, которые могут находиться под обломками.

Ранее сообщалось о четырех погибших и шести пострадавших в результате российского обстрела.

Под завалами могут оставаться люди

Российский ударный беспилотник попал в жилой дом около пяти часов утра, когда жители спали.

Во время спасательной операции спасатели достали живым 7-летнего Давида, который провел под обломками почти 14 часов. Состояние мальчика стабильное, он находится под наблюдением врачей.

Ранее спасатели сообщали, что под завалами могут оставаться еще девять человек. Поисковые работы продолжаются.

«Я Давид, не спешите, со мной всё хорошо» — стали известны подробности спасения 7-летнего мальчика из-под завалов в Дымере