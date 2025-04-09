США пока не приняли решение о выводе до 10 000 военных из Восточной Европы. Польские лидеры уверяют, что речь идет лишь о передислокации американских частей.
Польша ввела электронные заграждения на реках границы с беларусью в Подляском воеводстве. Это сделано из-за увеличения попыток нелегального проникновения и нападений на пограничников.
Польша планирует подписать соглашение с США на 2 миллиарда долларов для материально-технической поддержки систем Patriot. Это укрепит противовоздушную оборону страны.
Дональд Туск сообщил о высокой эффективности охраны границы с Беларусью. Он подчеркнул поддержку режима лукашенко в переправке мигрантов.
Министр обороны Польши объявил о планах адаптации всех гражданских аэропортов для военных нужд. В стране модернизируют 15 гражданских аэропортов, включая расширение инфраструктуры и создание военных зон.
В Быдгоще заработал Центр анализа JATEC для изучения опыта российско-украинской войны. Заведение будет способствовать интеграции Украины в НАТО и внедрению изменений в стратегии Альянса.
Министр обороны Польши заявил, что Европа должна увеличить расходы на оборону для влияния на позицию США по Украине. Польша уже тратит 4,7% ВВП на оборону и закупает американское вооружение на $60 млрд.
Две немецкие системы ПВО Patriot размещены для охраны аэропорта «Ясенка» в Жешуве на 6 месяцев. Через этот логистический хаб проходит до 95% помощи для Украины.
США передали Польше первые 28 танков M1A2SEPv3 «Abrams», которые пройдут капремонт. В целом польская армия получит 250 таких танков.
Польша не отказывала словацкой делегации в пролете в москву, а лишь просила дополнительные документы. Словацкая сторона сама решила изменить маршрут, а отношения между странами остаются хорошими.
Министр обороны Польши поддерживает инициативу увеличения расходов стран НАТО на оборону до 5% ВВП. Варшава уже выделяет 4,7% ВВП на оборону и призывает другие страны достичь этой цели в течение 10 лет.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил о подготовке нового пакета военной помощи Украине. На заседании "Рамштайн" также были утверждены 8 дорожных карт для ВСУ до 2027 года.
Министр обороны Польши предполагает, что завтрашняя встреча «Рамштайн» может быть последней в текущем формате. На следующей неделе состоится встреча «большой пятерки» для обсуждения изменений после инаугурации Трампа.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш исключил возможность ввода польских войск в Украину. Он подчеркнул, что такие решения должны приниматься через НАТО, а не группой стран.
Министр обороны Польши заявил о готовности сбивать российские ракеты только в случае угрозы польской территории. Страна усилила систему ПВО и имеет поддержку союзников НАТО для защиты воздушного пространства.
Владислав Косиняк-Камыш назвал провокацией размещение флагов УПА на польских БТР Rosomak, переданных Украине. Министр поручил украинскому атташе в Варшаве срочно прояснить ситуацию.
Министр обороны Польши заявил, что МиГ-29 нужны для патрулирования польского неба. Страна предоставила Украине максимум возможной военной помощи, но должна учитывать собственную безопасность.
Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украина не присоединится к ЕС без решения вопроса эксгумации жертв Волынской трагедии. Он отметил важность исторической правды и примирения для вступления в ЕС.
Владислав Косиняк-Камыш заявил, что количество украинцев, желающих вступить в "Украинский легион" в Польше, слишком мало. Планировалось создать подразделение из нескольких тысяч человек, но желающих оказалось недостаточно.
Владислав Косиняк-Камыш заявил, что только победа Украины обеспечит безопасность Польши и Европы. Он также отметил необходимость решения исторических вопросов для вступления Украины в ЕС.
Польша ищет пограничников из Германии, Греции и Финляндии для помощи в патрулировании границы с беларусью на фоне беспокойства относительно миграционного давления с востока.
Польша вновь введет 200-метров в буферную зону на границе с беларусью в начале следующей недели.
Польша закупит у США крылатые ракеты дальнего радиуса действия JASSM-ER с дальностью полета 1000 км за $735 млн для своих истребителей F-16 с поставками в 2026-2030 годах.
Польша введет ограничения на передвижение российских дипломатов, ограничив их Мазовецким воеводством, где расположена Варшава, а консулов - соответствующими провинциями, ссылаясь на доказательства причастности российского государства к диверсионной деятельности в Польше.
Польша планирует усилить пограничную безопасность и увеличить военное присутствие вдоль своей границы с Беларусью в связи с участившимися попытками организованных групп незаконно пересечь границу при содействии белорусских служб.
Украинцы, которые имеют разрешение на проживание и работу в Германии, смогут оставаться и работать в стране, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
Венгрия не будет выдавать украинских мужчин-беженцев призывного возраста Украине, гарантируя их безопасность и оказывая необходимую помощь.
Польша и Литва рассматривают возможность депортации украинских мужчин призывного возраста, которые не обновили свои данные или не продлили право на пребывание, что потенциально может помочь Украине вернуть призывников из-за рубежа.
В Польше отреагировали на то, что российская ракета нарушила польское воздушное пространство. В стране предупреждают, что истребители F-16 и системы противоракетной обороны Польши приведены в боевую готовность на случай дальнейших угроз, а также раскритиковали отказ российского посла объяснить "ракетный" инцидент.
Глава НАТО Йенс Столтенберг резко раскритиковал заявление Дональда Трампа атаковать членов НАТО, которые не выполняют свои финансовые обязательства, заявив, что любая атака на Альянс будет встречена объединенным ответом, а подрыв союзников увеличивает риски для солдат.