Владислав Косиняк-Камыш

F-16 готовы в случае угрозы: в Польше отреагировали на пролет ракеты рф и демарш российского посла

В Польше отреагировали на то, что российская ракета нарушила польское воздушное пространство. В стране предупреждают, что истребители F-16 и системы противоракетной обороны Польши приведены в боевую готовность на случай дальнейших угроз, а также раскритиковали отказ российского посла объяснить "ракетный" инцидент.