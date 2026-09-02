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ЕС одобрил 6,1 млрд евро на оборонные нужды Украины, в частности на ПВО

Киев • УНН

 • 2664 просмотра

ЕС одобрил 6,1 млрд евро оборонного финансирования Украины, в частности на ПВО. Страны-члены также пообещали дополнительные средства, но без подробностей.

ЕС одобрил 6,1 млрд евро на оборонные нужды Украины, в частности на ПВО

Страны Европейского союза заявили о готовности предоставить Украине дополнительные средства противовоздушной обороны на фоне усиления российских ударов. Об этом заявила высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас после неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в Виклоу в Ирландии, передает УНН со ссылкой на Европейскую службу внешних действий.

В то же время конкретные государства, количество средств ПВО и объемы новой помощи пока не раскрываются и должны быть объявлены самими странами.

Подробности

По словам Каллас, во время встречи государства-члены ЕС сообщили о намерениях усилить украинскую противовоздушную оборону, к чему европейская сторона долгое время их призывала.

Для Украины было важно услышать, что в вопросе ПВО есть реальное движение

- заявила Каллас.

В то же время она отказалась назвать страны, которые взяли на себя новые обязательства, а также количество обещанных средств или ракет-перехватчиков. По словам главы европейской дипломатии, соответствующие государства должны самостоятельно обнародовать свои решения и конкретные параметры помощи.

Каллас также подчеркнула, что усиление украинской ПВО остается одним из ключевых направлений поддержки Украины со стороны Европейского союза. По ее словам, Москва не изменила своих военных целей, а последние российские удары по украинским городам демонстрируют необходимость дальнейшего укрепления оборонных возможностей страны.

Она также сообщила, что в рамках механизма Ukraine Support Loan Украине уже перечислили первые 8,47 млрд евро. Еще 6,1 млрд евро одобрили, в частности для нужд противовоздушной обороны. В то же время Каллас дала понять, что финансирование через общеевропейские механизмы само по себе не покрывает всех потребностей Украины, поэтому необходима также двусторонняя помощь от отдельных государств.

Контекст

Ранее Европейская комиссия сообщала, что одобренные 6,1 млрд евро оборонного финансирования могут быть направлены, в частности, на системы противовоздушной и противоракетной обороны, ракеты, боеприпасы и радары. Средства выделяются в рамках Ukraine Support Loan общим объемом до 90 млрд евро на 2026–2027 годы, из которых 60 млрд евро предусмотрено на оборонные нужды Украины.

Накануне, 1 сентября, Каллас также заявляла, что одной из самых острых проблем для украинской ПВО остается нехватка ракет-перехватчиков. Она призвала европейские страны пересмотреть собственные запасы, в частности передавать Украине перехватчики, срок хранения которых приближается к завершению. Параллельно ЕС ведет переговоры с государствами за пределами Евросоюза о возможных поставках таких ракет Украине и работает над развитием производства европейских перехватчиков совместно с украинской стороной.

Вопрос ПВО обсуждался в Виклоу два дня подряд. После встречи министров обороны ЕС 1 сентября о конкретных новых договоренностях по передаче ракет Patriot объявлено не было. Уже на следующий день, после переговоров глав МИД, Каллас заявила о "реальном движении" и сообщила, что отдельные страны сделали заявления о предоставлении Украине средств ПВО.

Напомним

Лидеры ЕС и НАТО договорились увеличить помощь Украине, в частности речь идет о покрытии расходов на ПВО Patriot. Союзники также планируют инвестировать в оборону 800 млрд евро.

Александра Василенко

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