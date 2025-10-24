Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста, взыскав в доход государства активы бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко на сумму более 400 миллионов гривен. Конфисковано шесть объектов недвижимости, корпоративные права и средства на банковских счетах.
Правоохранители Винницкой области сообщили о подозрении двум лицам, которые организовали мошенническую схему по незаконному завладению криптовалютой. Они обманули гражданина Германии на 60 тысяч USDT Token.
Городскому голове Первомайска сообщено о подозрении из-за декларирования недостоверной информации на 5,3 млн гривен. Он не указал 300 тысяч гривен на банковских счетах и финансовые обязательства жены на 5 миллионов гривен.
ВАКС назначил экс-главе Тернопольского облсовета Михаилу Головко штраф 68 тыс. гривен за декларирование недостоверных сведений на более чем 4 млн грн. Он не отразил квартиру матери, которую использовал с семьей, и другие активы.
На Киевщине разоблачена группа мошенников, которые под видом экстрасенсов продавали "энергетически заряженные" амулеты, используя имена известных медийных лиц. Двум лицам сообщено о подозрениях, еще троим – заочно; продолжается досудебное расследование.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 41,75 гривны, повысив его второй день подряд. Евро упал в цене, а наличный доллар остался без изменений.
Двое харьковчан получили подозрение в мошенничестве, организовав фейковое трудоустройство в Европе. Они обманули людей почти на 700 тысяч гривен, требуя предоплату за несуществующие услуги.
СБУ задержала сотрудницу государственного банка в Одессе, которая передавала фсб персональные данные военнослужащих. Оккупанты планировали использовать эти данные для терактов и вербовки.
В Великобритании расследуют масштабную кибератаку, в результате которой российская хакерская группа получила доступ к конфиденциальным данным с восьми военных баз. Злоумышленники проникли в системы Минобороны через компанию-подрядчика Dodd Group, похитив внутренние документы, списки персонала и служебные электронные адреса.
Киберполиция призывает не передавать карты и игнорировать подозрительные предложения, чтобы избежать уголовной ответственности и потери банковских услуг.
НАБУ нужно распускать: 10 лет в традициях тоталитарного "совка" пыталось посадить Пивоварского, а потом просто закрыло дело, - эксперт.
Преступные группировки из Китая похитили более 1 миллиарда долларов за три года с помощью мошеннических SMS. Схема работает через SIM-фермы, фишинговые сайты и сеть подставных абонентов в США.