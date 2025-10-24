"Забыл" о средствах на банковских счетах и займе от зятя в 5 млн грн: мэра Первомайска уличили в недостоверном декларировании

Городскому голове Первомайска сообщено о подозрении из-за декларирования недостоверной информации на 5,3 млн гривен. Он не указал 300 тысяч гривен на банковских счетах и финансовые обязательства жены на 5 миллионов гривен.