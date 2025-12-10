"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться

Правительство утвердило порядок реализации программы "Скрининг здоровья 40+". Она заработает уже с 1 января и позволит украинцам от 40 лет своевременно выявлять риски хронических заболеваний, контролировать состояние здоровья и предотвращать осложнения. В Минздраве разъяснили, о каких болезнях идет речь, а также — что будет входить в скрининг, передает УНН.

В Минздраве отмечают, что сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет — это болезни, которые едва ли не больше всего влияют на ухудшение качества жизни украинцев. А большая война "бьет" по нашему ментальному здоровью так сильно, как никогда раньше. Слишком возрастают риски возникновения этих заболеваний у людей именно после сорока лет.

Национальный скрининг здоровья 40+ создан для того, чтобы как можно больше людей проверили свое здоровье и вовремя выявили возможные риски. На его реализацию государство в 2026 году выделило 10 млрд грн.

Что будет входить в скрининг?

Скрининг предусматривает физикальное обследование, анкетирование с оценкой рисков, а также ряд лабораторных исследований, которые позволят оценить работу сердца, сосудов и почек. При необходимости будут выполняться дополнительные инструментальные обследования — например, ЭКГ или суточный мониторинг давления. После скрининга человек получит персональные рекомендации, а при необходимости — назначение необходимых лекарственных средств, прежде всего тех, которые можно получить по программе "Доступные лекарства" бесплатно или с частичной доплатой.

Как принять участие?

В ведомстве отмечают, что каждый человек в возрасте от 40 лет получит приглашение на скрининг в приложении "Дія" — на 30-й день после своего дня рождения. Это касается всех украинцев и украинок от 40 лет и старше.

После принятия приглашения необходимо заказать "Дія.Картку" в приложении или же использовать свою, уже оформленную. За 7 дней на нее поступят средства — 2000 гривен. Их можно использовать только для прохождения Скрининга здоровья 40+.

Хотите позаботиться о здоровье и пройти обследование, но не пользуетесь "Дією"? Тогда для вас алгоритм участия в скрининге здоровья 40+ несколько иной.

Достаточно через 30 дней после дня рождения заказать пластиковую карту со специальным счетом в определенных банках и обратиться в ближайший ЦНАП. Там вам помогут подать заявку, подтвердить личность и указать специальный счет в банке. На него в течение 7 дней будет зачислено 2000 гривен для оплаты скрининга. Далее все будет работать так же, как и для пользователей "Дії": выбираете медучреждение из утвержденного перечня и проходите комплексное обследование.

Где можно пройти скрининг?

В любом удобном медучреждении — государственном, коммунальном или частном, участвующем в программе, независимо от места жительства. Главное, чтобы учреждение соответствовало требованиям НСЗУ и Минздрава. Вскоре эти требования будут обнародованы. Далее будет сформирован и опубликован официальный перечень медучреждений, которые могут предоставлять услугу.

В Минздраве отметили, что сейчас более 1,3 млн украинцев уже имеют сахарный диабет, и еще столько же — даже не знают о своем диагнозе. Болезни системы кровообращения в 2025 году остаются причиной каждого пятого случая установления инвалидности. Скрининг — это простой и безопасный способ вовремя выявить риски болезней, которые могут развиваться бессимптомно и проявиться только в виде осложнений.