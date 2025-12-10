$42.180.11
Эксклюзив
17:30 • 1112 просмотра
Как улучшить уход для сохранения здоровья домашнего питомца: советы ветеринара
17:11 • 3578 просмотра
Морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море танкер "теневого флота" РФ DashanVideo
16:59 • 4102 просмотра
Зеленский подписал Бюджет-2026
14:44 • 9298 просмотра
Украина планирует "в ближайшее время" передать США 20-пунктный документ после мирных переговоров с командой Трампа и европейцами - Зеленский
Эксклюзив
14:20 • 14862 просмотра
"Дело Odrex" на повестке дня: в Верховной Раде инициируют заседание профильного комитета с участием Минздрава
Эксклюзив
13:11 • 16530 просмотра
В Bring Kids Back UA рассказали о том, как происходит реинтеграция детей, возвращенных после похищения РФ
12:48 • 17603 просмотра
"Фиксируем, что Китай предпринимает шаги по активизации сотрудничества с рф": Зеленский получил отчет руководителя СВР и дал поручения
10 декабря, 11:35 • 16773 просмотра
Нападки Трампа заставляют Европу ускориться с "постамериканскими" оборонными планами - Politico
10 декабря, 11:00 • 14483 просмотра
Оборона Покровска продолжается, контролируется почти 13 кв. км на севере города - группировка "Восток"
Эксклюзив
10 декабря, 09:54 • 26658 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
10 декабря, 09:54 • 26649 просмотра
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире10 декабря, 05:30 • 41229 просмотра
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться

Киев • УНН

 • 54 просмотра

Каждый украинец и украинка в возрасте от 40 лет получат персональное приглашение в Дії на 30-й день после дня рождения. После принятия приглашения на Дія.Карточку будет зачислено 2000 грн, которые можно использовать исключительно на прохождение скрининга здоровья.

"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться

Правительство утвердило порядок реализации программы "Скрининг здоровья 40+". Она заработает уже с 1 января и позволит украинцам от 40 лет своевременно выявлять риски хронических заболеваний, контролировать состояние здоровья и предотвращать осложнения. В Минздраве разъяснили, о каких болезнях идет речь, а также — что будет входить в скрининг, передает УНН.

В Минздраве отмечают, что сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет — это болезни, которые едва ли не больше всего влияют на ухудшение качества жизни украинцев. А большая война "бьет" по нашему ментальному здоровью так сильно, как никогда раньше. Слишком возрастают риски возникновения этих заболеваний у людей именно после сорока лет.

Национальный скрининг здоровья 40+ создан для того, чтобы как можно больше людей проверили свое здоровье и вовремя выявили возможные риски. На его реализацию государство в 2026 году выделило 10 млрд грн.

Зеленский анонсировал новую зимнюю поддержку: прямая помощь, бесплатные поездки и чекапы01.11.25, 15:47 • 16011 просмотров

Что будет входить в скрининг?

Скрининг предусматривает физикальное обследование, анкетирование с оценкой рисков, а также ряд лабораторных исследований, которые позволят оценить работу сердца, сосудов и почек. При необходимости будут выполняться дополнительные инструментальные обследования — например, ЭКГ или суточный мониторинг давления. После скрининга человек получит персональные рекомендации, а при необходимости — назначение необходимых лекарственных средств, прежде всего тех, которые можно получить по программе "Доступные лекарства" бесплатно или с частичной доплатой.

Как принять участие?

В ведомстве отмечают, что каждый человек в возрасте от 40 лет получит приглашение на скрининг в приложении "Дія" — на 30-й день после своего дня рождения. Это касается всех украинцев и украинок от 40 лет и старше.

После принятия приглашения необходимо заказать "Дія.Картку" в приложении или же использовать свою, уже оформленную. За 7 дней на нее поступят средства — 2000 гривен. Их можно использовать только для прохождения Скрининга здоровья 40+.

Хотите позаботиться о здоровье и пройти обследование, но не пользуетесь "Дією"? Тогда для вас алгоритм участия в скрининге здоровья 40+ несколько иной.

Достаточно через 30 дней после дня рождения заказать пластиковую карту со специальным счетом в определенных банках и обратиться в ближайший ЦНАП. Там вам помогут подать заявку, подтвердить личность и указать специальный счет в банке. На него в течение 7 дней будет зачислено 2000 гривен для оплаты скрининга. Далее все будет работать так же, как и для пользователей "Дії": выбираете медучреждение из утвержденного перечня и проходите комплексное обследование.

Увеличение зарплат учителям и стипендий студентам, программа чекапов: Зеленский провел совещание со Свириденко16.09.25, 21:20 • 4262 просмотра

Где можно пройти скрининг?

В любом удобном медучреждении — государственном, коммунальном или частном, участвующем в программе, независимо от места жительства. Главное, чтобы учреждение соответствовало требованиям НСЗУ и Минздрава. Вскоре эти требования будут обнародованы. Далее будет сформирован и опубликован официальный перечень медучреждений, которые могут предоставлять услугу.

В Минздраве отметили, что сейчас более 1,3 млн украинцев уже имеют сахарный диабет, и еще столько же — даже не знают о своем диагнозе. Болезни системы кровообращения в 2025 году остаются причиной каждого пятого случая установления инвалидности. Скрининг — это простой и безопасный способ вовремя выявить риски болезней, которые могут развиваться бессимптомно и проявиться только в виде осложнений.

Антонина Туманова

