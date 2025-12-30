$42.220.15
Операция РФ по срыву договоренностей Зеленского и Трампа: в разведке развенчали фейк об "атаке" на резиденцию Путина
Служба внешней разведки Украины заявляет, что Россия распространяет фейк об атаке 91 БПЛА на резиденцию Путина в ответ на успешные переговоры президентов Украины и США. Эта информационная операция направлена на срыв договоренностей, оправдание будущих атак на Украину и дискредитацию украинского руководства.

Фейк с БПЛА – это нервная реакция кремля на достигнутый по итогам переговоров Президентов Украины и США в Мар-а-Лаго прогресс. В дальнейшем россия будет использовать тему "атаки по Валдаю" для оправдания усиления своей переговорной позиции, будущих комбинированных атак по Украине на новогодние праздники и дискредитации украинского руководства. Об этом заявили в Службе внешней разведки, передает УНН.

Детали

Служба внешней разведки Украины предупреждает: с 17:00 29 декабря россия проводит информационную операцию для срыва достигнутых между Президентами Украины и США договоренностей.

В рамках такой операции кремль обвиняет Украину в целенаправленной попытке атаки по резиденции диктатора владимира путина с использованием 91 БПЛА.

Операция началась с соответствующего заявления С. Лаврова и была растиражирована прокремлевскими медиа (ТАСС, RT). После этого в течение двух часов (до 19:00) нарративы С. Лаврова подхватили и развили другие российские спикеры: заместитель главы МИД рф А. Грушко, помощник президента рф Ю. Ушаков, председатель партии "справедливая россия – за правду" С. Миронов, лидер партии ЛДПР Л. Слуцкий, первый заместитель председателя комитета госдумы рф по вопросам обороны А. Журавлев. Такая оперативность и скоординированность свидетельствует о том, что операция проводилась во исполнение указаний В. Путина и в соответствии с утвержденными АП рф "темниками" 

- говорится в сообщении.

В разведке отмечают, что есть целый ряд фактов, свидетельствующих, что информация об атаке на резиденцию путина является фейком.

Несколько из них:

1) в течение 29 декабря местные жители Новгородской области не сообщали об атаке БПЛА и ее последствиях. Сейчас видим, как кремль пытается исправить ситуацию, распространяя в российских соцсетях (Вконтакте) фейковые сообщения от имени якобы жителей города Валдай;

2) отсутствие фактических доказательств (обломки, фото, видео) сбитых БПЛА, которые кремль не может представить уже почти сутки после начала информационной операции. Но нужные "доказательства" могут подвезти в ближайшее время;

3) МО рф дважды корректировало опубликованные сводки для соответствия нарративам кремля (сначала сообщили о 18 зафиксированных беспилотниках СОУ, затем их количество увеличилось до 23).

москва не впервые бездоказательно и намеренно манипулирует темой атаки СОУ против российских объектов. В мае 2023 года – сообщала об атаке беспилотников на кремль. В мае 2025 года – указывала, что во время визита в Курскую область вертолет В. Путина якобы попал в "эпицентр атаки БПЛА". В дальнейшем источники в российском правительстве подтвердили, что это была постановка, напомнили в разведке.

Служба внешней разведки Украины обращает внимание, что фейк с БПЛА – это нервная реакция кремля на достигнутый по итогам переговоров Президентов Украины и США в Мар-а-Лаго прогресс. В дальнейшем россия будет использовать тему "атаки по Валдаю" для оправдания усиления своей переговорной позиции, будущих комбинированных атак по Украине на новогодние праздники и дискредитации украинского руководства. В этом контексте надеемся, что медиа будут проверять должным образом пропагандистские вбросы рф и они не будут использованы кремлем как инструмент распространения российских фейков 

- говорится в сообщении.

Напомним

Ранее сергей лавров заявил о том, что "в ночь с 28 на 29 декабря" был сбит 91 беспилотник, который атаковал резиденцию путина. Но по данным минобороны рф ночью (до 7 утра) было сбито лишь 89, причем на всей территории россии.

Кроме того, ушаков после разговора путина и Трампа также заявил, что беспилотники атаковали резиденцию ночью — "фактически сразу после" окончания переговоров американского и украинского президентов (они завершились до 2 часов ночи по москве).

Антонина Туманова

