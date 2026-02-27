$43.210.03
Эксклюзив
15:15 • 5794 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
14:14 • 12390 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15 • 22744 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
27 февраля, 10:21 • 25634 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 33248 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 48886 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 44050 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 38361 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 32792 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 52829 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи17:35 • 216 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto16:49 • 1924 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 21089 просмотра
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo26 февраля, 09:00 • 51718 просмотра
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 61096 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи

Киев • УНН

 • 218 просмотра

Актер Джим Керри стал триумфатором 51-й церемонии Cesar Awards, получив почетного "Сезара". Он поблагодарил семью и сравнил актерство со скульптурой.

Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи

Легендарный канадско-американский актер Джим Керри стал одним из главных триумфаторов 51-й церемонии вручения французской кинопремии Cesar Awards. Артист получил почетного "Сезара" и произнес трогательную речь на французском языке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Variety.

Детали

Звезду фильмов "Маска" и "Как Гринч украл Рождество" на сцену пригласил режиссер Мишель Гондри, с которым актер сотрудничал в ленте "Вечное сияние чистого разума" более двух десятилетий назад.

Во время выступления Джим Керри сравнил актерское ремесло со скульптурой, отметив, что каждая роль — это материал, из которого художник формирует образ. Он также рассказал о своем предке Марке-Франсуа Карре, который родился во французском Сен-Мало около трехсот лет назад, а затем эмигрировал в Канаду.

На церемонию актер пришел вместе с дочерью Джейн Керри, внуком Джексоном и возлюбленной Миной. В финале речи он поблагодарил семью за поддержку и с юмором поинтересовался у зрителей, хорошо ли справился с французским языком. Зал ответил ему овациями стоя.

Спасибо моей замечательной семье, моей дочери Джейн и моему внуку Джексону. Я люблю вас сейчас и навсегда. Спасибо моей замечательной спутнице, Мине. Я люблю тебя, Мина. И наконец, спасибо самому смешному человеку, которого я когда-либо знал: моему отцу - Перси Джозефу Керри, который научил меня ценить любовь, щедрость и смех

- резюмировал артист.

Напомним

Ранее мы писали о том, что фильм "Мистер никто против путина" получил награду BAFTA за лучший документальный фильм 22 февраля 2026 года. Лента показывает милитаризацию образования в российских школах.

Станислав Кармазин

