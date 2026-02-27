Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи

Легендарный канадско-американский актер Джим Керри стал одним из главных триумфаторов 51-й церемонии вручения французской кинопремии Cesar Awards. Артист получил почетного "Сезара" и произнес трогательную речь на французском языке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Variety.

Детали

Звезду фильмов "Маска" и "Как Гринч украл Рождество" на сцену пригласил режиссер Мишель Гондри, с которым актер сотрудничал в ленте "Вечное сияние чистого разума" более двух десятилетий назад.

Во время выступления Джим Керри сравнил актерское ремесло со скульптурой, отметив, что каждая роль — это материал, из которого художник формирует образ. Он также рассказал о своем предке Марке-Франсуа Карре, который родился во французском Сен-Мало около трехсот лет назад, а затем эмигрировал в Канаду.

На церемонию актер пришел вместе с дочерью Джейн Керри, внуком Джексоном и возлюбленной Миной. В финале речи он поблагодарил семью за поддержку и с юмором поинтересовался у зрителей, хорошо ли справился с французским языком. Зал ответил ему овациями стоя.

Спасибо моей замечательной семье, моей дочери Джейн и моему внуку Джексону. Я люблю вас сейчас и навсегда. Спасибо моей замечательной спутнице, Мине. Я люблю тебя, Мина. И наконец, спасибо самому смешному человеку, которого я когда-либо знал: моему отцу - Перси Джозефу Керри, который научил меня ценить любовь, щедрость и смех - резюмировал артист.

Напомним

