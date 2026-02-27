МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд

Совет директоров Международного валютного фонда официально одобрил программу расширенного финансирования для Украины на сумму 8,1 миллиарда долларов. Об этом заявила Премьер-министр Украины Юлия Свириденко, подчеркнув, что это решение является критически важным для поддержания макрофинансовой стабильности государства в условиях продолжающейся войны, пишет УНН.

Детали

По словам Юлии Свириденко, первый транш в размере около 1,5 миллиарда долларов поступит в государственный бюджет уже в ближайшее время. Эти средства будут направлены на покрытие дефицита бюджета и финансирование приоритетных социальных расходов.

Для нас очень важно, что на пятый год полномасштабной войны Украина имеет гарантированную международную поддержку партнеров и ресурс для стабильной работы государства – подчеркнула глава правительства.

Программа МВФ является частью более масштабной финансовой стратегии, которая должна обеспечить покрытие прогнозного дефицита бюджета в размере 136,5 миллиарда долларов в течение следующих четырех лет, что позволит правительству планировать восстановление экономики.

Роль МВФ как финансового якоря для международной помощи

Утверждение этой программы открывает путь к получению масштабной поддержки от других международных доноров, в частности кредита на 90 миллиардов евро от Европейского Союза.

Помимо прямого финансирования, соглашение с Фондом предусматривает продление моратория на обслуживание официального долга перед странами G7 и международными финансовыми институтами.

Благодарю всю команду, которая работала над подготовкой решения: Президенту Владимиру Зеленскому, правительству, Министерству финансов, Национальному банку, нашему представителю в МВФ и всем международным партнерам. Отдельная благодарность руководству Фонда за последовательную поддержку Украины и лично Кристалине Георгиевой, которая в январе была с визитом в Киеве – подытожила Свириденко.

Напомним

Как сообщалось, МВФ смягчил условия новой программы финансирования для Украины, перенеся prior actions в "маяки". Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что Кабинет министров не будет подавать в феврале законопроект об обязательной регистрации плательщиком НДС для ФОП с оборотом более 1 млн грн.

Перед этим Bloomberg сообщало, что Украина стремится смягчить непопулярный налоговый законопроект, касающийся НДС для ФОП, который требовал МВФ. Этот закон называли условием для разблокирования более 8 миллиардов долларов по программе финансирования.

Министерство финансов в декабре обнародовало проект закона о введении НДС для ФОП с 2027 года. Изменения предусматривают снижение ставки единого налога с 5% до 3% для 3-й группы ФОП, которые достигнут лимита в 1 млн грн, и обязательную регистрацию плательщиком НДС.