Орбан на саммите ЕС отказался разблокировать 90 млрд евро для Украины и отрицал связь с выборами - Politico

Лидерам ЕС на саммите не удалось убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана уступить в вопросе кредита Украине в размере 90 млрд евро, а Орбан заявил, что блокирование кредита Украине не связано с выборами, со ссылкой на источники сообщает Politico, пишет УНН.

Подробности

По словам четырех дипломатов и чиновников, "лидеры ЕС не смогли убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана отказаться от своей оппозиции относительно кредита в размере 90 миллиардов евро для финансирования военных усилий Украины".

"90-минутное обсуждение кредита не смогло создать четкого пути к соглашению", по словам четырех дипломатов и чиновников.

По словам одного из дипломатов, глава Европейского совета Антониу Кошта резко раскритиковал поведение Орбана как "неприемлемое" и нарушение условий сотрудничества, лежащих в основе ЕС. Кошта отметил, что ни один лидер никогда раньше не нарушал "эту красную линию".

Выступая на встрече, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отверг предположения о том, что его блокирование одобрения кредита Украине в 90 миллиардов евро связано с предстоящими выборами, назвав это "абсолютно необоснованным", сообщил чиновник, знакомый с переговорами, пожелавший остаться анонимным.

Орбан обвинил своих коллег-лидеров в том, что они больше заботятся об Украине, чем о Венгрии, и заявил, что это "экзистенциальный вопрос" для Будапешта.

Венгрия заявила, что сдержала свое слово, поскольку на момент принятия решения в декабре по кредиту Украине газопровод "Дружба" функционировал.

На саммите также выступил Президент Украины Владимир Зеленский, который, как сообщил редактор "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, "в своем обращении к лидерам ЕС не атаковал и даже не упоминал Орбана, а также не говорил о членстве Украины в ЕС в 2027 году". "Это явно взвешенная речь среди всех недавних политических спекуляций", - указал Йозвяк в X.