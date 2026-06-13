Стали известны детали операции по "отрезанию" временно оккупированного Крыма новым подразделением ВСУ "Фаланга"

Вооруженные силы Украины осуществили серию ударов по мостам во временно оккупированном Крыму для того, чтобы осложнить логистику российской армии на Юге. Эту операцию реализовало новое подразделение ВСУ "Фаланга", информация о нем была засекречена, пишет УНН.

Мосты во временно оккупированном Крыму под ударом

Военные с помощью middle-strike БПЛА украинского производства ударили по ключевым крымским мостам возле Чонгара и Армянска. Удары осуществили с помощью беспилотников FP-2 и "Бегемот". По мосту, соединяющему Херсонскую область с Крымом в Чонгаре, били дважды – в ночь с 6 на 7 июня, а также в ночь на 9 июня.

8 июня под ударом оказался мост, ведущий из Геническа к Арабатской стрелке.

Еще два моста через Северо-Крымский канал - в районе населенных пунктов Преображенка и Мирное возле Армянска - были атакованы 11 июня.

Кроме того, в ночь на 13 июня были поражены КПП "Джанкой", железнодорожный мост и понтонная переправа. На видеозаписях ударов, которые показали в 1-м отдельном штурмовом полку имени Дмитрия Коцюбайло, вместо традиционного прицела – зеленое сердце, характерное для ударных дронов, производимых компанией Fire Point.

Кто осуществил операцию

Как сообщает BBC Украина, это была спланированная операция по отрезанию временно оккупированного Крыма от материка, и это значительно осложнило логистику армии рф. Осуществляло операцию подразделение ВСУ – мультидоменный центр "Фаланга", о котором до этого публично не сообщалось.

По данным издания, "Фалангу" создали весной 2026 года решением Минобороны, объединив силы двух мощных штурмовых подразделений: 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло и 475-го отдельного штурмового полка Code 9.2. Подразделение возглавили два Героя Украины: майор Дмитрий Филатов (позывной "Перун") командует 1 ОШП, а майор Александр Настенко (позывной "Флинт") - 475 ОШП.

Мультидоменный центр получил свое название от боевого порядка пехоты в Древней Греции, чьим основным оружием в первой шеренге воинов в фаланге было длинное копье (длина 4-7 метров). Сочетание этого оружия и построения строя давало значительные преимущества армии Александра Македонского.

Смысл в том, что украинские штурмовики впервые получили свое "длинное копье" - ударные middle-strike беспилотники, преимущественно FP-2. Ранее они имели только дроны ближнего радиуса действия, пишет издание.

Как объяснил Настенко в интервью, мидлстрайки пехотинцев фактически заменили тактическую авиацию на фронте. По его словам, с помощью беспилотников со средней дальностью военным удалось заменить бомбардировщики, использование которых для поражения объектов на оккупированных территориях является рискованным.

Кроме того, это позволило штурмовым полкам значительно ускорить время на планирование и проведение операций. Если раньше запрос на поддержку авиации мог рассматриваться неделями, то теперь операция с поражением дальнобойными дронами российских позиций на средней дистанции (100-300 км) занимает всего несколько часов.

"Та реактивность, которую мы получили, она иногда имеет решающее значение на поле боя. Мне теперь не надо искать, кто отработает по этой цели. Я могу сам взять и отработать", - рассказал командир 475-го ОШП.

Дальнобойные БПЛА позволили расширить зону поражения на десятки, а то и сотни километров от линии боевого соприкосновения. Поэтому весной этого года возникла идея свести в единый центр подразделения планирования, разведки и проведения таких операций из нескольких штурмовых полков, и было создано новое подразделение ВСУ.

"Центр мультидоменных операций "Фаланга" уже показывает очень хороший результат. Он был создан именно для планирования и реализации успешных штурмовых действий. Не для других целей. Это не координационный центр Сил беспилотных систем, это не координационный центр огневого поражения. Это именно центр, который планирует наземные штурмовые операции", - пояснил Настенко.

Сейчас оба штурмовых полка, которые объединили в "Фалангу", воюют на Гуляйпольском направлении и пытаются сдержать продвижение 100-тысячной вражеской группировки "Восток" в сторону Запорожья. Для этого было принято решение о проведении операции по "отрезанию" полуострова.

Планирование операции

Как рассказал Настенко, киберразведка "Фаланги" обнаружила, что российская армия изменила маршрут для подвоза топлива на Гуляйпольское направление. Вместо трассы на Мариуполь, которую ВСУ взяли под огневой контроль, враг начал идти в обход через Крым.

"Мы получили информацию, что готовится очень большая колонна рф. В течение короткого промежутка времени – около 6 часов – было принято решение ударить по Чонгарскому мосту для того, чтобы эта колонна не прошла. Это было поздно ночью с 6 на 7 июня. Мы недостаточно нанесли поражение этому мосту и через день мы снова по нему ударили", – рассказал "Флинт".

После поражения моста в Чонгаре военные сразу начали подготовку ударов по мостам на перегоне Армянск-Перекоп. Кроме того, киберразведка перехватила информацию, что один из командиров бригад рф сказал своим подчиненным попробовать проехать через Армянск.

Центр "Фаланга" принял решение нанести удар в этом районе: атаковать один мост в Армянске и два объездных через канал, где находилась российская колонна из около 50 единиц, среди которых были бензовозы.

"Транспортного коридора в Крым с материка больше нет. Мы выписали "санкцию на смертную казнь". Нанеся удары по мостам, мы десакрализовали этот объект. То, что все мосты будут добиты – у меня сомнений нет. Это будет систематическая работа 100%. Отныне можно считать Крым островом. Пусть россияне покупают лодки, чтобы перебираться на материк", – отметил Настенко.

По его словам, использование россиянами понтонных переправ вместо мостов "облегчит" работу для Сил обороны.

"Задачи полностью уничтожить мосты у нас не было. В принципе нас устраивает текущая ситуация. Поврежденные мосты – это ограниченное движение. Если они бросают понтоны, то это не дает такой же пропускной способности как стационарный мост. Там только реверсивное движение: одна полоса едет, другая – стоит. И так целый день. Создаются огромные "хвосты" из машин, логистика ломается", – добавил он.

Он отметил, что для врага осложненная логистика на Запорожском направлении будет сильно ощутимой. И если ВСУ удастся ее блокировать длительное время, то можно ожидать появления возможностей для "успешных действий" ВСУ на фронте.

Напомним

Командующий СБС ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди подтвердил поражение "Крымского титана" в Армянске во временно оккупированном Крыму.