Из-за новых правил фармрынка аптеки могут закрыться, особенно в селах и прифронтовых зонах. "Укрпочта" и "Новая Почта" не могут полностью заменить аптеки.
Украина и Франция подписали соглашения на 51 млн евро для развития медицины. Средства пойдут на реабилитационные центры, оборудование и телемедицинские сети в различных областях.
Иван Выговский задекларировал 1 465 392 грн доходов за 2024 год, его зарплата составила 1 455 920 грн. У супругов есть земля, арендованный дом и значительные средства на счетах.
Игорь Дегнера, глава Гоструда, задекларировал 1 470 889 грн доходов за 2024 год, включая зарплату и профсоюзные выплаты. Его жена задекларировала 417 тыс. грн доходов.
Вице-премьер-министр Ольга Стефанишина задекларировала 1,1 млн грн зарплаты и 220 тыс. грн алиментов за прошлый год. Она владеет квартирами в Одессе, земельным участком и Toyota RAV4.
Андрей Садовый за 2024 год задекларировал 869 тыс. грн зарплаты, его жена Екатерина Кит-Садовая – более 13 млн грн. Жена владеет ценными бумагами и корпоративными правами.
С 1 апреля ожидается снижение цен еще на 116 препаратов, заявил Виктор Ляшко. Цены упадут до 52%, средняя скидка составит 17% на 222 препарата.
В Украине рассматривают инновационный метод остеоинтеграционного протезирования. В течение 2-3 недель будет подписан приказ, чтобы те, кто нуждается в таком протезировании, могли его получить.
Мэр Одессы Труханов за 2024 год задекларировал более 1,1 млн грн зарплаты, значительные суммы сбережений в гривнах, долларах и евро, а также коллекцию элитных часов. У него также есть доля в жилом доме и квартира.
Зарплата министра молодежи и спорта Матвея Бедного в 2024 году составила более 1,4 млн грн, что на 350 тыс. грн больше, чем на должности заместителя министра. У жены министра есть бизнес в Словакии и дом в Крыму.
Игорь Терехов задекларировал 2 001 327 грн зарплаты за год, что почти на 285 тыс. грн больше, чем в прошлом году. Также он задекларировал наличные, банковские сбережения и две квартиры.
Николай Точицкий задекларировал 1,1 млн грн зарплаты за год, значительные суммы на счетах, наличные в гривнах и евро, квартиру в Киеве и землю в Киевской области.
Юлия Свириденко, министр экономики, задекларировала 1,2 млн грн зарплаты, банковские счета, квартиры в Киеве, Чернигове, землю на Черниговщине и BMW Х3.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко получил 1,5 млн грн зарплаты за год, а его дочь – 30 тыс. грн стипендии. У него также есть банковские счета, земля в Киевской области и два автомобиля Škoda.
Строительные работы по восстановлению детской больницы "Охматдет", пострадавшей от атаки рф, стартуют в мае-июне. Также продолжается тендер на реновацию старого хирургического корпуса.
С 1 марта запрещены маркетинговые договоры между аптеками и производителями. Это может привести к закрытию аптек в малых городах и росту цен на лекарства, говорит СЕО сети аптек «АНЦ».
В Украине с начала эпидсезона гриппом и ОРВИ заболело 2,5 млн человек, что на 15% меньше чем в прошлом году. Однако в этом году наблюдается тревожная тенденция - около 6 тыс. госпитализированных, из которых 10% в реанимации.
Экономист Борис Кушнирук предупредил о рисках нового закона о регулировании фармрынка. Запрет скидок и ограничение наценок могут привести к росту цен на лекарства и сокращению ассортимента.
Кабмин принял постановление о создании системы трансплантации тканей в соответствии с европейскими стандартами. Решение позволит больницам создавать госпитальные банки тканей для спасения жизней военных и гражданских.
С 1 марта в Украине вводятся новые правила регулирования цен на лекарства, включая ограничение наценки до 8%. Эксперты предупреждают о возможном закрытии аптек и сокращении ассортимента лекарств.
Государственное регулирование цен на лекарства и ограничение наценок в 8% может привести к ежегодным потерям бюджета в 8 млрд грн. Эксперты предупреждают о рисках дефицита лекарств и банкротства аптечных сетей.
Украинские фармпроизводители подписали декларацию о снижении цен на лекарства на 20%. А топ-100 самых популярных препаратов подешевеют на 30% с 1 марта.
Правительство разрешило специалистам по реабилитации оказывать помощь пациентам без привлечения команды врачей. Услуги будут предоставляться амбулаторно, на дому или в громаде в рамках программы медицинских гарантий.
Минздрав внедряет процедуру выборочного разбронирования медицинских работников для военных нужд через Портал Дія. Решение предусматривает сохранение баланса между гражданской и военной медициной.
"Пришло время делать изменения, которые будут соответствовать законодательству ЕС": нардеп Кузьминых.
Львовский перинатальный центр выписал первую в Украине двойню, рожденную по программе лечения бесплодия. Матвей и Юстина родились 16 января у родителей-педагогов из Городка, которые воспользовались государственной программой ВРТ.
Минздрав представил концепцию реформирования фармрынка с электронными торгами и регулированием цен на лекарства. Комитет ВР поддержал идею е-торгов, но отклонил ограничение скидок и запрет ретробонусов.
Министр здравоохранения сообщил о недоборе студентов на медицинские специальности, несмотря на увеличение госзаказа. Во Львовском университете запускают пилотный проект с новым подходом к обучению медиков.
В Минздраве представили стратегию развития медицины до 2030 года с фокусом на качество, доступность и бесплатность. План включает два трехлетних этапа реализации и учитывает опыт предыдущих реформ.
Минздрав может изменить руководство по лечению людей-бабочек - Ляшко.