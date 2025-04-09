Виктор Ляшко

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 27777 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина и Франция подписали семь соглашений для развития медицинской сферы на 51 млн евро: куда пойдут средства

Украина и Франция подписали соглашения на 51 млн евро для развития медицины. Средства пойдут на реабилитационные центры, оборудование и телемедицинские сети в различных областях.

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Глава Нацполиции Выговский задекларировал более 1,4 млн грн доходов

Иван Выговский задекларировал 1 465 392 грн доходов за 2024 год, его зарплата составила 1 455 920 грн. У супругов есть земля, арендованный дом и значительные средства на счетах.

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Глава Гоструда Дегнера задекларировал более 1,4 млн грн дохода за 2024 год

Игорь Дегнера, глава Гоструда, задекларировал 1 470 889 грн доходов за 2024 год, включая зарплату и профсоюзные выплаты. Его жена задекларировала 417 тыс. грн доходов.

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Стефанишина задекларировала более миллиона гривен зарплаты и 220 тысяч гривен алиментов 

Вице-премьер-министр Ольга Стефанишина задекларировала 1,1 млн грн зарплаты и 220 тыс. грн алиментов за прошлый год. Она владеет квартирами в Одессе, земельным участком и Toyota RAV4.

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Более 14 миллионов грн доходов: что задекларировал городской голова Львова Андрей Садовый

Андрей Садовый за 2024 год задекларировал 869 тыс. грн зарплаты, его жена Екатерина Кит-Садовая – более 13 млн грн. Жена владеет ценными бумагами и корпоративными правами.

политика • 29 марта, 07:19 • 99161 просмотра

Ляшко заявил, что с 1 апреля в аптеках снизят цены еще на 116 препаратов

С 1 апреля ожидается снижение цен еще на 116 препаратов, заявил Виктор Ляшко. Цены упадут до 52%, средняя скидка составит 17% на 222 препарата.

Экономика • 28 марта, 20:48 • 21073 просмотра

В Минздраве сообщили, на каком этапе согласования нового метода протезирования

В Украине рассматривают инновационный метод остеоинтеграционного протезирования. В течение 2-3 недель будет подписан приказ, чтобы те, кто нуждается в таком протезировании, могли его получить.

Здоровье • 28 марта, 14:38 • 26976 просмотра

Труханов задекларировал элитные часы, значительные сбережения и более миллиона гривен зарплаты

Мэр Одессы Труханов за 2024 год задекларировал более 1,1 млн грн зарплаты, значительные суммы сбережений в гривнах, долларах и евро, а также коллекцию элитных часов. У него также есть доля в жилом доме и квартира.

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Зарплата министра спорта Бедного выросла на 350 тыс. грн – декларация

Зарплата министра молодежи и спорта Матвея Бедного в 2024 году составила более 1,4 млн грн, что на 350 тыс. грн больше, чем на должности заместителя министра. У жены министра есть бизнес в Словакии и дом в Крыму.

политика • 27 марта, 12:48 • 20781 просмотра

Мэр Харькова Терехов за год получил более 2 млн грн зарплаты

Игорь Терехов задекларировал 2 001 327 грн зарплаты за год, что почти на 285 тыс. грн больше, чем в прошлом году. Также он задекларировал наличные, банковские сбережения и две квартиры.

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Министр культуры Точицкий задекларировал 1,1 млн грн доходов и значительные сбережения в евро

Николай Точицкий задекларировал 1,1 млн грн зарплаты за год, значительные суммы на счетах, наличные в гривнах и евро, квартиру в Киеве и землю в Киевской области.

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Министр экономики Свириденко задекларировала более 1,2 млн грн зарплаты

Юлия Свириденко, министр экономики, задекларировала 1,2 млн грн зарплаты, банковские счета, квартиры в Киеве, Чернигове, землю на Черниговщине и BMW Х3.

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Глава Минздрава Ляшко задекларировал 1,5 млн грн зарплаты и 30 тыс. грн стипендии дочери

Министр здравоохранения Виктор Ляшко получил 1,5 млн грн зарплаты за год, а его дочь – 30 тыс. грн стипендии. У него также есть банковские счета, земля в Киевской области и два автомобиля Škoda.

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Восстановление "Охматдета": в Минздраве объяснили, когда начнутся строительные работы

Строительные работы по восстановлению детской больницы "Охматдет", пострадавшей от атаки рф, стартуют в мае-июне. Также продолжается тендер на реновацию старого хирургического корпуса.

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Как запрет маркетинговых скидок меняет аптечный рынок? Интервью с СЕО сети «АНЦ»

С 1 марта запрещены маркетинговые договоры между аптеками и производителями. Это может привести к закрытию аптек в малых городах и росту цен на лекарства, говорит СЕО сети аптек «АНЦ».

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Минздрав о нынешнем эпидсезоне гриппа и ОРВИ: есть одна тревожная тенденция - большое количество госпитализаций

В Украине с начала эпидсезона гриппом и ОРВИ заболело 2,5 млн человек, что на 15% меньше чем в прошлом году. Однако в этом году наблюдается тревожная тенденция - около 6 тыс. госпитализированных, из которых 10% в реанимации.

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Жесткое регулирование фармрынка может создать дополнительные проблемы и спровоцировать рост цен на лекарства - экономический эксперт Борис Кушнирук

Экономист Борис Кушнирук предупредил о рисках нового закона о регулировании фармрынка. Запрет скидок и ограничение наценок могут привести к росту цен на лекарства и сокращению ассортимента.

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Ситуация довольно неоднозначная: как новые правила фармрынка могут повлиять на доступность лекарств

С 1 марта в Украине вводятся новые правила регулирования цен на лекарства, включая ограничение наценки до 8%. Эксперты предупреждают о возможном закрытии аптек и сокращении ассортимента лекарств.

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Вместо доступных лекарств - дыра в бюджете на 8 млрд грн. Эксперт раскритиковал новые правила регулирования фармрынка

Государственное регулирование цен на лекарства и ограничение наценок в 8% может привести к ежегодным потерям бюджета в 8 млрд грн. Эксперты предупреждают о рисках дефицита лекарств и банкротства аптечных сетей.

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Украинские производители подписали декларацию о снижении цен на лекарства: насколько они подешевеют

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Во Львове выписали первую в Украине двойню, рожденную благодаря госпрограмме репродуктивных технологий

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Минздрав представил концепцию изменений в регулировании фармацевтического рынка: к чему договорились на комитете ВР

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Минздрав может изменить руководство по лечению людей-бабочек - Ляшко

Минздрав может изменить руководство по лечению людей-бабочек - Ляшко.

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