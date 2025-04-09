Виктор Ляшко

Минздрав о нынешнем эпидсезоне гриппа и ОРВИ: есть одна тревожная тенденция - большое количество госпитализаций

В Украине с начала эпидсезона гриппом и ОРВИ заболело 2,5 млн человек, что на 15% меньше чем в прошлом году. Однако в этом году наблюдается тревожная тенденция - около 6 тыс. госпитализированных, из которых 10% в реанимации.