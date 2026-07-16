Корецкий подал в Раду представление о назначении нового состава правительства - кто в списке
Киев • УНН
Премьер-министр Сергей Корецкий предложил назначить новых министров, в частности Шмыгаля первым вице-премьером. Рада рассмотрит представление в ближайшее время.
Назначенный сегодня Верховной Радой премьер-министр Сергей Корецкий подал в Верховную Раду проект постановления о назначении нового Кабинета министров. Об этом сообщил глава ВР Руслан Стефанчук, передает УНН.
Детали
Корецкий предлагает назначить следующих министров:
- Шмыгаля Дениса Анатольевича на должность первого вице-премьер-министра – министра энергетики;
- Бережную Татьяну Васильевну на должность вице-премьер-министра по гуманитарной политике – министра культуры Украины;
- Ченцова Всеволода Валерьевича на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
- Безгина Виталия Юрьевича на должность министра по делам громад, территорий и внутренне перемещенных лиц;
- Бидного Матвея Викторовича на должность министра молодежи и спорта Украины;
- Бутенко Андрея Петровича на должность министра образования и науки;
- Выговского Ивана Михайловича на должность министра внутренних дел Украины;
- Высоцкого Тараса Николаевича на должность министра аграрной политики и продовольствия;
- Калашника Николая Владимировича на должность министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту;
- Кима Виталия Александровича на должность министра по делам ветеранов Украины;
- Кравченко Александра Сергеевича на должность министра экономики и окружающей среды;
- Ляшко Виктора Кирилловича на должность министра здравоохранения;
- Марченко Сергея Михайловича на должность министра финансов;
- Маслова Дениса Вячеславовича на должность министра юстиции;
- Улютина Дениса Валерьевича на должность министра социальной политики, семьи и единства;
- Ферчук Оксану Витальевну на должность министра цифровой трансформации Украины.
"Верховная Рада Украины рассмотрит представление в ближайшее время в соответствии с Конституцией Украины, Регламентом Верховной Рады и законом Украины "О Кабинете Министров Украины", - написал Стефанчук.
Напомним
Верховная Рада назначила Сергея Корецкого, возглавляющего НАК "Нафтогаз Украины", новым Премьер-министром Украины вместо Юлии Свириденко, которая была освобождена с этой должности во вторник.