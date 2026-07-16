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Financial Times

Корецкий подал в Раду представление о назначении нового состава правительства - кто в списке

Киев • УНН

 • 1508 просмотра

Премьер-министр Сергей Корецкий предложил назначить новых министров, в частности Шмыгаля первым вице-премьером. Рада рассмотрит представление в ближайшее время.

Корецкий подал в Раду представление о назначении нового состава правительства - кто в списке

Назначенный сегодня Верховной Радой премьер-министр Сергей Корецкий подал в Верховную Раду проект постановления о назначении нового Кабинета министров. Об этом сообщил глава ВР Руслан Стефанчук, передает УНН.

Детали

Корецкий предлагает назначить следующих министров:

  • Шмыгаля Дениса Анатольевича на должность первого вице-премьер-министра – министра энергетики;
    • Бережную Татьяну Васильевну на должность вице-премьер-министра по гуманитарной политике – министра культуры Украины;
      • Ченцова Всеволода Валерьевича на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
        • Безгина Виталия Юрьевича на должность министра по делам громад, территорий и внутренне перемещенных лиц;
          • Бидного Матвея Викторовича на должность министра молодежи и спорта Украины;
            • Бутенко Андрея Петровича на должность министра образования и науки;
              • Выговского Ивана Михайловича на должность министра внутренних дел Украины;
                • Высоцкого Тараса Николаевича на должность министра аграрной политики и продовольствия;
                  • Калашника Николая Владимировича на должность министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту;
                    • Кима Виталия Александровича на должность министра по делам ветеранов Украины;
                      • Кравченко Александра Сергеевича на должность министра экономики и окружающей среды;
                        • Ляшко Виктора Кирилловича на должность министра здравоохранения;
                          • Марченко Сергея Михайловича на должность министра финансов;
                            • Маслова Дениса Вячеславовича на должность министра юстиции;
                              • Улютина Дениса Валерьевича на должность министра социальной политики, семьи и единства;
                                • Ферчук Оксану Витальевну на должность министра цифровой трансформации Украины.

                                  "Верховная Рада Украины рассмотрит представление в ближайшее время в соответствии с Конституцией Украины, Регламентом Верховной Рады и законом Украины "О Кабинете Министров Украины", - написал Стефанчук.

                                  Напомним

                                  Верховная Рада назначила Сергея Корецкого, возглавляющего НАК "Нафтогаз Украины", новым Премьер-министром Украины вместо Юлии Свириденко, которая была освобождена с этой должности во вторник.

                                  Павел Башинский

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                                  Юлия Свириденко
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