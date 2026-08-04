40 дней ударов по россии – военный эксперт рассказал, сработала ли кампания СБУ и чего ждать дальше

На сегодняшний день завершился 40-дневный срок операции, которую 25 июня Президент Владимир Зеленский определил для СБУ как "операцию влияния на государство-агрессора ради побуждения к завершению войны", хотя окончательного официального отчета пока нет, уже сейчас можно оценить промежуточные результаты кампании. За это время украинские силы нанесли десятки ударов по военным аэродромам, нефтеперерабатывающей инфраструктуре, системам ПВО, логистике и военным объектам россии.

Удалось ли достичь поставленной цели и какой эффект эта кампания уже имеет для россии – в эксклюзивном комментарии УНН рассказал военный эксперт Иван Ступак.

40 дней давления на россию – что удалось сделать

25 июня Президент Украины объявил о начале 40-дневной кампании СБУ совместно с другими Силами обороны, главной заявленной целью которой было усиление давления на государство-агрессора и побуждение его к завершению войны. Фактически речь шла не об одной спецоперации, а о комплексной кампании, которая включала удары по нефтегазовой инфраструктуре, военным аэродромам, системам противовоздушной обороны, логистике, объектам военно-промышленного комплекса, кораблям и судам обеспечения, а также экономическое и психологическое давление на тыл россии.

По открытым данным и официальным сообщениям украинской стороны, за этот период было поражено, как минимум, шесть нефтеперерабатывающих заводов, около десяти других объектов топливной инфраструктуры, военные аэродромы, ангары с беспилотниками, системы ПВО, боевая авиация, суда обеспечения и объекты ФСБ. Отдельным направлением стало санкционное и силовое давление на российский "теневой флот", под которое попало более ста судов.

Самым ощутимым последствием кампании являются именно удары по топливной инфраструктуре. В ряде российских регионов возник дефицит бензина, на автозаправочных станциях образовывались многочасовые очереди, а власти рф были вынуждены публично признавать проблемы с обеспечением топливом.

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Важно отметить, что приведенные результаты касаются прежде всего операций, о которых официально сообщала СБУ. На самом деле общий перечень пораженных за этот период российских объектов является значительно шире, ведь параллельно удары по территории рф наносили также Главное управление разведки, Силы беспилотных систем, Воздушные силы и другие составляющие Сил обороны Украины, кроме того, часть успешных операций из соображений безопасности вообще не раскрывается публично.

Впрочем, если оценивать кампанию по ее главной заявленной политической цели – принудить россию завершить войну, то этого пока не произошло.

"Мы сразу понимали, что за 40 дней россию к миру не принудят"

Несмотря на завершение первого этапа кампании, Иван Ступак считает, что ожидать прекращения войны только благодаря этой операции было нереалистично с самого начала.

"Мы ещё в самом начале понимали, что после завершения 40 дней вероятность того, что российская федерация будет принуждена к миру, практически равна нулю. Для этого нужно было бы иметь какой-то абсолютно прорывной инструмент", – сказал Ступак.

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По его словам, кампанию нельзя рассматривать отдельно от других действий украинских сил обороны.

"Это не одна изолированная операция. Это часть большой системной работы. Здесь и удары СБУ, и операции ГУР, и работа Сил беспилотных систем, и действия в ближнем и глубоком тылу противника. Только в комплексе все эти элементы могут постепенно истощать россию и создавать для неё всё большие проблемы", – отметил эксперт.

Наиболее масштабные поражения СБУ и других подразделений Сил Обороны

27 июня – удар по нефтеперекачивающей станции "Второво" во владимирской области рф, которая обеспечивает топливом москву и экспортные порты. Силами обороны поражён завод "Титан-Баррикады" в волгограде — производителя пусковых установок для "Искандер-М" и "Тополь-М". На завод прилетела ракета Flamingo Fire Point.

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28 июня – поражён нефтеперерабатывающий завод "Славянский" в краснодарском крае — зафиксировано возгорание резервуаров и установки по переработке.

1 июля – атакован военный аэродром "Саки" в Крыму, подтверждено попадание по ангарам с истребителями Су-30 и Су-30СМ. Также поражено АО "НИИ физических измерений" — предприятие "Роскосмоса" в Пензенской области, которое изготавливает датчики для ракет "Искандер", "Калибр" и Х-101.

2 июля – удар пришёлся по Нижегородскому НПЗ на расстоянии 850 км от границы.

3 июля — ещё один по аэродрому "Саки" (поражено семь ангаров с Су-30СМ, Су-30 и Су-24), а также атака по ангарам с "Шахедами" на аэродроме "Гвардейское".

4 июля – удары дронов FP-1 пришлись по нефтяному терминалу "Санкт-Петербург" и пункту базирования Балтийского флота "Кронштадт" в ленинградской области.

6 июля – массированная атака на Ярославский НПЗ, нефтеналивной терминал в высоцке (Ленинградская область), НПЗ "Первый завод" в калужской области. Также модернизированные дроны FP-1 поразили Омский НПЗ на расстоянии 3000 км.

8 июля – поражена авиабаза "Джанкой", инфраструктура порта "Крым"; в тот же день морской дрон Sea Baby поразил танкер "теневого флота" рф "Blue" вблизи Ялты. Силами обороны поражены Саратовский НПЗ, "ТАИФ-НК".

9 июля – удары по нефтебазам "Красная звезда" в Тверской области и "Ставропольская" в ставропольском крае.

11 июля – поражен "Сызранский" НПЗ.

13 июля – нефтяной терминал в порту "Кавказ" и нефтебаза в ставропольском крае.

17 июля – уничтожен стратегический бомбардировщик Ту-95 на аэродроме "Энгельс".

20 июля – беспилотники попали по координационному центру фсб в пансионате на Херсонщине, где находилось около ста оккупантов.

24 июля - удары пришлись по линейной производственно-диспетчерской станции "Субханкулово" в Башкортостане на расстоянии 1350 км, предприятию "1-й завод" и РЛС "Небо-У" на аэродроме "Бельбек".

25 июля – в Каспийском море поражены ракетный катер "Молния", два грузовых судна и нефтедобывающая платформа.

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29 июля – удар пришёлся по установке первичной переработки одного из крупнейших НПЗ — "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез", на расстоянии более 1500 км от Украины.

31 июля - совместно с Силами обороны поражены Евпаторийский авиазавод, порт Тамань и один из крупнейших в рф Волгоградский НПЗ.

1 августа ударом по кластеру из трёх НПЗ в Уфе — "Башнефть-УНПЗ", "Башнефть-Новойл" и "Башнефть-Уфанефтехим" на расстоянии 1600 км, а также по четырём РЛС в краснодарском крае.

Болезненные удары – авиация и ПВО

Говоря о результатах кампании, Ступак отдельно выделил удары по российской боевой авиации.

"Лично меня больше всего поразила информация о поражении двух самолётов Су-35. Это очень серьёзный результат. Даже если они не были полностью уничтожены, а лишь получили повреждения, это уже минус две боевые машины. Это не новые самолёты с завода, а техника, которая уже давно эксплуатируется, имеет подготовленные экипажи, отработанные алгоритмы применения. Это как автомобиль: одно дело — новый из салона, а другое — тот, который уже идеально подстроен под владельца. Для россии такие потери очень ощутимы", – пояснил он.

Не менее важными эксперт называет удары по системам противовоздушной обороны.

"Мы видим методичное уничтожение российских систем ПВО. И здесь логика очень проста - чем меньше комплексов ПВО имеет Россия, тем больше шансов у наших дальнобойных беспилотников незаметно пройти к цели и нанести удар. Это постепенная работа, которая напрямую влияет на эффективность последующих операций", – подчеркнул Ступак.

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Можно ли доверять официальным цифрам

Эксперт считает, что в настоящее время нет оснований сомневаться в официальных сообщениях украинской стороны относительно поражения российских объектов.

"Пока мы не видели оснований говорить, что украинские официальные структуры преувеличивают свои результаты. Большинство ударов подтверждаются фото- и видеоматериалами. Это не истории в стиле "поверьте нам на слово". Кроме того, ранее в Минобороны объясняли, что в официальную статистику попадают только те результаты, которые имеют подтверждение - фото, видео, геолокацию. Если такого подтверждения нет, объект не включают в общую статистику", – отметил он.

В то же время, по словам Ступака, не стоит недооценивать возможности россии восстанавливать потери.

"Нужно понимать, что россия также адаптируется. Западные аналитики недавно отмечали, что за последние годы российская авиация практически компенсировала потери самолетов. Подобная ситуация и с ПВО. россия - огромная страна, и она может перебрасывать комплексы с Дальнего Востока, северных регионов или других направлений. Именно поэтому уничтожение одного или даже нескольких комплексов не означает мгновенного обвала всей системы ПВО. Но это заставляет россию тратить дополнительные ресурсы, перебрасывать технику, ослаблять другие регионы и постепенно истощать свои резервы", – подытожил военный эксперт.

Топливо, логистика и Крым - как системные удары постепенно истощают российскую армию

Отдельно эксперт обратил внимание на еще одно направление, которое, по его мнению, остается одним из важнейших в кампании СБУ – системные удары по топливной инфраструктуре и логистике россии. Именно этот компонент операции имеет накопительный эффект, ведь заставляет противника тратить все больше ресурсов на обеспечение работы армии и перебрасывать силы для защиты критически важных объектов в тылу.

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"Я вообще сторонник того, чтобы максимально бить по логистике. Война выигрывается не только на линии фронта. Она выигрывается еще и тогда, когда противник не может вовремя подвезти топливо, боеприпасы, запчасти, не может нормально обеспечивать свои войска. Если мы постоянно выбиваем нефтебазы, нефтеперерабатывающие заводы, топливные терминалы, это создает для россии огромные проблемы. Они вынуждены перестраивать маршруты, ремонтировать поврежденные объекты, перебрасывать дополнительные силы охраны. Это огромные затраты времени, средств и ресурсов", – пояснил Ступак.

По его словам, отдельное значение имеют удары по временно оккупированному Крыму, который остается одним из ключевых логистических узлов российской группировки войск.

"Крым для россиян – это огромный военный хаб. Через полуостров проходит обеспечение войск на юге Украины. Именно поэтому удары по аэродромам, складам, топливной инфраструктуре, системам ПВО в Крыму являются чрезвычайно важными. Чем больше проблем возникает там, тем сложнее россиянам обеспечивать свои войска на фронте. И это тот результат, который не всегда сразу заметен, но он накапливается со временем", – отметил военный эксперт.

Он подчеркнул, что именно системное давление на логистику противника может иметь гораздо более длительный эффект, чем поражение отдельных военных объектов.

"россия способна произвести новый танк или отремонтировать отдельную технику. Но когда начинает системно страдать логистика, возникают перебои с топливом, нужно менять маршруты, перебрасывать ПВО в тыл, охранять каждый важный объект – это уже создает для противника совершенно другой уровень проблем. Именно такие операции постепенно истощают врага", – подытожил Ступак.

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Главный эффект кампании

Несмотря на то, что россия не прекратила боевые действия, кампания уже достигла другой стратегической цели – заставила противника постоянно реагировать на украинские удары. россия вынуждена перебрасывать системы ПВО в тыл, ремонтировать нефтеперерабатывающие заводы, восстанавливать логистику, усиливать охрану военных аэродромов и тратить все больше ресурсов на защиту собственной территории вместо их использования непосредственно на фронте.

Именно этот эффект является главным результатом первых 40 дней кампании, которая, скорее всего, не завершится с окончанием объявленного срока, а станет частью долгосрочной стратегии истощения военного и экономического потенциала россии.

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