Mercedes-Benz признал ошибку и возвращает физические кнопки в автомобили

Гендиректор Mercedes-Benz Ола Каллениус заявил, что автопром зашел слишком далеко в отказе от физических элементов управления. Компания планирует вернуть часть кнопок в салоны автомобилей. Об этом сообщает InsideEVs, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что в последние годы появились две связанные между собой тенденции в дизайне автомобилей, которые раздражали клиентов едва ли не больше всего: огромные дисплеи размером с планшет в центре передней панели и отказ от физических кнопок.

Немецкие автопроизводители также не остались в стороне от этой тенденции. Бренды начали соревноваться, кто сможет установить самый большой экран на передней панели, одновременно интегрировав в него удобные элементы управления. Mercedes-Benz, возможно, выиграл эту гонку с точки зрения самого размера дисплея, но его генеральный директор признает: компания, возможно, немного "перегнула палку". Не с размером экранов, а с удалением физических кнопок и заменой их сенсорными элементами на экране.

Автомобильная индустрия в целом, возможно, немного зашла слишком далеко" в направлении цифрового управления - заявил генеральный директор Mercedes-Benz Ола Каллениус в интервью AutoCar.

Он отметил, что Mercedes уже работает над возвращением большего количества кнопок. Новый CLA имеет физический регулятор громкости на руле вместо сенсорного ползунка.

"Иногда вы немного опережаете время и создаете технологии ради самих технологий, а затем, возможно, немного забываете о клиенте, — сказал Каллениус. — Поэтому отныне вы увидите, что мы возвращаем самые разумные и необходимые кнопки".

Такого мнения придерживаются и многие другие автопроизводители. Volkswagen, Hyundai и Porsche также отходят от чрезмерного количества экранов и постепенно возвращаются к большему количеству физических органов управления. Scout Motors даже строит весь бренд вокруг ретро-стиля и, да, большого количества приятных в использовании кнопок и переключателей.

Эта тенденция поддерживается и сторонниками безопасности. Программы оценки автомобилей, такие как европейская New Car Assessment Program (NCAP), начали штрафовать производителей за отказ от определенных физических элементов управления. Теперь немецкие компании обещают вернуть по крайней мере часть ручек, рычагов и переключателей.

Это не означает, что все вернется к интерьерам вроде салона Mercedes-Benz W123 с множеством тактильных элементов. Судя по словам Каллениуса, вернутся не все кнопки, а только "наиболее целесообразные". Он также отметил, что Mercedes продолжает совершенствовать голосовое управление — направление, на котором сегодня активно сосредотачиваются такие автопроизводители, как Tesla и Rivian.

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