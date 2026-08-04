Николаев подвергся ночной атаке рф дронами: погибла женщина, семеро пострадавших

Николаев подвергся ночной атаке рф дронами, известно о погибшей и семи пострадавших, сообщили во вторник и.о. главы Николаевской ОВА Георгий Решетилов и в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Вчера днем в городе Николаеве под атакой была портовая инфраструктура. Повреждены три гражданских судна. Пострадавших нет. Ночью враг снова атаковал город. В результате погибла 89-летняя женщина. Еще семеро человек пострадали - написал Решетилов.

По его словам, "ранения получили две девочки в возрасте 2 и 12 лет. Они были госпитализированы, сейчас будут проходить лечение амбулаторно".

"Также острую реакцию на стресс испытали четыре женщины в возрасте 70, 72, 80 и 83 года, а также 81-летний мужчина. Медицинскую помощь им оказали на месте", - добавил он.

Разрушены два частных дома, повреждены семь частных домов, автомобиль и окна трех многоквартирных домов.

По данным ГСЧС, возник пожар частного жилого дома. Все возгорания ликвидированы.



Как сообщил Решетилов, также в результате атаки БпЛА типа "Shahed" в Галицыновской громаде возник пожар складского помещения. Кроме того, враг атаковал FPV-дроном Куцурубскую громаду. Пострадавших нет.

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