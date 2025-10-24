$41.900.14
48.550.18
ukenru
24 октября, 17:15 • 16693 просмотра
Завтра Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
24 октября, 16:33 • 29418 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
24 октября, 15:19 • 23631 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Эксклюзив
24 октября, 14:29 • 28207 просмотра
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
24 октября, 12:52 • 24711 просмотра
Самый низкий уровень вакцинации с 2017 года: ВОЗ предупреждает об опасности полиомиелита в Европе и Азии
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 41087 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
24 октября, 12:17 • 25713 просмотра
Потери КНДР в войне против Украины: разведка Британии озвучила цифруPhoto
24 октября, 12:13 • 20043 просмотра
Украину в субботу накроют дожди и грозы: объявлен I уровень опасности
24 октября, 07:57 • 28184 просмотра
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 76188 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
5.9м/с
91%
735мм
Популярные новости
В Индии автобус загорелся после столкновения с мотоциклом, 25 погибших24 октября, 16:16 • 5598 просмотра
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 19345 просмотра
Семь мужчин на BMW слетели в кювет, пытаясь прорвать границу в Одесской областиPhoto24 октября, 20:05 • 9722 просмотра
ВПК России впервые за три года сокращает производство - СМИ20:21 • 11107 просмотра
Гибель новобранца в киевском ТЦК: военный омбудсмен выступила с заявлением22:33 • 10632 просмотра
публикации
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 19448 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 41088 просмотра
Как любовь к "русскому миру" объединила нардепа-взяточника Одарченко и кандидата на должность ректора Государственного биотехнологического университетаPhoto24 октября, 11:40 • 36494 просмотра
Топ невероятно вкусных рецептов для уютного осеннего обедаPhoto24 октября, 11:32 • 36884 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 76189 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Марко Рубио
Густаво Петро
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Франция
Европа
Реклама
УНН Lite
Наследники Астрид Линдгрен судятся с хорватским производителем напитков "Pipi"24 октября, 14:55 • 14454 просмотра
Король Норвегии Харальд пошутил о скандальном фильме Netflix с участием его дочери: «Может, сделаем продолжение»24 октября, 12:41 • 17714 просмотра
Белый дом добавил скандал с Клинтоном и обнаружение кокаина в хронологию на сайтеPhoto24 октября, 09:50 • 29987 просмотра
У Ким Кардашьян диагностировали аневризму головного мозгаPhoto24 октября, 07:30 • 53175 просмотра
"Не разгоняйте зраду, где ее нет": Анна Тринчер попала в скандал из-за русскоязычной книгиPhotoVideo23 октября, 15:24 • 36417 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Тесла Модель Y
Tesla Cybertruck
Отопление
Теги
Продукты

Грибы

Царство эукариотических бесхлорофильных гетеротрофных организмов
Грибы — гетерогенная группа эукариотических бесхлорофильных гетеротрофных организмов, питающихся преимущественно осмотрофно, и большинство из которых способно размножаться с помощью спор. Большинство из них на протяжении всей жизни или на определенных стадиях развития имеет мицелиальное строение, а некоторые — дрожжи — одноклеточные. Наука о грибах — микология. В начале XXI века было описано примерно 70—100 тыс. видов грибов, однако их ожидаемое разнообразие, по оценкам разных авторов, составляет от 300 тыс. до 1,5 млн видов.
Новости по теме
Доисторические ленивцы были гигантами и играли уникальную роль в экосистеме – исследование

Окаменелые зубы гигантских ленивцев раскрывают их уникальную роль в тропических лесах ледникового периода. Эти животные были неутомимыми садовниками, распространяя семена и разрыхляя почву.

Погода и окружающая среда • 23 октября, 15:51 • 2698 просмотра
Почему стоит отказаться от пилинга рыбками и не позволять удалять мозоли: важные советы для безопасного маникюра и педикюра

Центр общественного здоровья предоставил семь правил для уменьшения риска инфицирования во время маникюра и педикюра. Эти советы помогут избежать бактериальных, грибковых и вирусных инфекций, которые могут привести к онихолизису, бородавкам и грибку ногтей.

Здоровье • 23 октября, 11:58 • 2888 просмотра
ТОП-5 запеканок, которые быстро готовятся и придутся по вкусу всей семьеPhoto

Представлена подборка из пяти рецептов запеканок, которые готовятся быстро и имеют яркий вкус. Среди них: капустная с колбасками, овощная с брокколи, куриная с грибами, макаронная и баклажанная запеканки.

Лайфхаки • 22 октября, 10:17 • 34243 просмотра
Доставайте шарфы и пуховики: на востоке Украины ожидаются заморозки

На востоке Украины, в частности в Харьковской, Донецкой и Луганской областях, ночью 23 октября ожидаются заморозки до 0-3 °С. ГСЧС объявила второй уровень опасности, призывая граждан к осторожности.

Общество • 21 октября, 12:57 • 25018 просмотра
Гробница Тутанхамона под угрозой разрушения: археологи обнаружили трещины, которые могут уничтожить 3300-летнее захоронение

Археологи предупреждают, что гробница Тутанхамона может обрушиться из-за расширения трещин в скалах Долины царей. Растущая влажность и грибки разрушают стены и фрески захоронения, которое считается одним из важнейших археологических открытий ХХ века.

Культура • 21 октября, 11:17 • 2895 просмотра
Пять невероятно вкусных и питательных рецептов с охотничьими колбаскамиPhoto

Охотничьи колбаски являются популярным перекусом и ингредиентом многих блюд. УНН предлагает пять рецептов: азу по-татарски, легкий весенний салат, а-ля плов, паста в сливочно-сырном соусе, горячий салат.

Лайфхаки • 20 октября, 15:48 • 69699 просмотра
Под Киевом выпал первый снег: какой будет погода в столице и области в ближайшие дниPhoto

Ночью 19 октября в Вышгородском районе Киевской области выпал первый снег. Местные Telegram-каналы опубликовали фото заснеженных полян.

Киев • 19 октября, 11:54 • 4170 просмотра
Тихая охота: какие грибы собирать в октябре и как не перепутать их с ядовитыми "двойниками"Photo

Осенью леса изобилуют белыми грибами, подосиновиками, лисичками и опятами, но вместе с ними появляются и опасные ядовитые двойники. Важно знать, как отличить съедобные грибы от ядовитых, чтобы избежать неприятностей во время "тихой охоты".

Общество • 15 октября, 11:45 • 91957 просмотра