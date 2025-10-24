Окаменелые зубы гигантских ленивцев раскрывают их уникальную роль в тропических лесах ледникового периода. Эти животные были неутомимыми садовниками, распространяя семена и разрыхляя почву.
Центр общественного здоровья предоставил семь правил для уменьшения риска инфицирования во время маникюра и педикюра. Эти советы помогут избежать бактериальных, грибковых и вирусных инфекций, которые могут привести к онихолизису, бородавкам и грибку ногтей.
Представлена подборка из пяти рецептов запеканок, которые готовятся быстро и имеют яркий вкус. Среди них: капустная с колбасками, овощная с брокколи, куриная с грибами, макаронная и баклажанная запеканки.
На востоке Украины, в частности в Харьковской, Донецкой и Луганской областях, ночью 23 октября ожидаются заморозки до 0-3 °С. ГСЧС объявила второй уровень опасности, призывая граждан к осторожности.
Археологи предупреждают, что гробница Тутанхамона может обрушиться из-за расширения трещин в скалах Долины царей. Растущая влажность и грибки разрушают стены и фрески захоронения, которое считается одним из важнейших археологических открытий ХХ века.
Охотничьи колбаски являются популярным перекусом и ингредиентом многих блюд. УНН предлагает пять рецептов: азу по-татарски, легкий весенний салат, а-ля плов, паста в сливочно-сырном соусе, горячий салат.
Ночью 19 октября в Вышгородском районе Киевской области выпал первый снег. Местные Telegram-каналы опубликовали фото заснеженных полян.
Осенью леса изобилуют белыми грибами, подосиновиками, лисичками и опятами, но вместе с ними появляются и опасные ядовитые двойники. Важно знать, как отличить съедобные грибы от ядовитых, чтобы избежать неприятностей во время "тихой охоты".