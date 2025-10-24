Грибы

Царство эукариотических бесхлорофильных гетеротрофных организмов

Грибы — гетерогенная группа эукариотических бесхлорофильных гетеротрофных организмов, питающихся преимущественно осмотрофно, и большинство из которых способно размножаться с помощью спор. Большинство из них на протяжении всей жизни или на определенных стадиях развития имеет мицелиальное строение, а некоторые — дрожжи — одноклеточные. Наука о грибах — микология. В начале XXI века было описано примерно 70—100 тыс. видов грибов, однако их ожидаемое разнообразие, по оценкам разных авторов, составляет от 300 тыс. до 1,5 млн видов.