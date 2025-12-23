Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
Киев • УНН
Украинские защитники отошли из Северска в Донецкой области из-за превосходства врага в живой силе и технике. Город остается под огневым контролем Сил обороны, что позволяет блокировать продвижение противника и наносить ему поражение.
Украинские защитники отошли из Северска Донецкой области. Как сообщили в Генштабе, город остается под огневым контролем Сил обороны, передает УНН.
В районе Северска продолжаются тяжелые бои. Российские оккупанты имеют ощутимое преимущество в живой силе и технике и, несмотря на существенные потери, продолжают активные наступательные действия. С целью сохранения жизней наших воинов и боеспособности подразделений украинские защитники отошли из населенного пункта. Силы обороны Украины во время боев за Северск истощили противника, каждый метр города дался врагу дорогой ценой
В Генштабе подчеркнули, что захватчики смогли продвинуться за счет значительного численного превосходства и постоянного давления малыми штурмовыми группами в сложных погодных условиях.
Город (Северск - ред.) остается под огневым контролем наших войск. Оккупантам, находящимся в городе, наносится поражение, перерезается их логистика. Осуществляется блокирование подразделений противника с целью недопущения их дальнейшего продвижения
Силы обороны, по данным Генштаба, продолжают выполнять боевые задачи на Славянском направлении. Принимаются все меры для снижения наступательного потенциала частей и подразделений врага.
