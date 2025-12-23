$42.150.10
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
15:42 • 426 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
15:15 • 3980 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
12:03 • 16391 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
11:41 • 15652 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
11:27 • 20982 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
10:40 • 14427 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
23 декабря, 08:27 • 16363 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30 • 21986 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00 • 37669 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
публикации
Эксклюзивы
публикации
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Эксклюзив
15:15 • 3992 просмотра
Пугающая закономерность: что объединяет истории пациентов Odrex и зачем клиника пытается "закрыть им рты"Photo14:58 • 3476 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto12:03 • 16401 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной11:27 • 20990 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 84572 просмотра
УНН Lite
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo09:59 • 12701 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video23 декабря, 08:10 • 15443 просмотра
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка22 декабря, 17:50 • 22928 просмотра
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo22 декабря, 14:33 • 25206 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 47706 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Украинские защитники отошли из Северска в Донецкой области из-за превосходства врага в живой силе и технике. Город остается под огневым контролем Сил обороны, что позволяет блокировать продвижение противника и наносить ему поражение.

Украинские военные отошли из Северска - Генштаб

Украинские защитники отошли из Северска Донецкой области. Как сообщили в Генштабе, город остается под огневым контролем Сил обороны, передает УНН.

В районе Северска продолжаются тяжелые бои. Российские оккупанты имеют ощутимое преимущество в живой силе и технике и, несмотря на существенные потери, продолжают активные наступательные действия. С целью сохранения жизней наших воинов и боеспособности подразделений украинские защитники отошли из населенного пункта. Силы обороны Украины во время боев за Северск истощили противника, каждый метр города дался врагу дорогой ценой 

- говорится в сообщении.

В Генштабе подчеркнули, что захватчики смогли продвинуться за счет значительного численного превосходства и постоянного давления малыми штурмовыми группами в сложных погодных условиях.

Город (Северск - ред.) остается под огневым контролем наших войск. Оккупантам, находящимся в городе, наносится поражение, перерезается их логистика. Осуществляется блокирование подразделений противника с целью недопущения их дальнейшего продвижения 

- говорится в сообщении.

Силы обороны, по данным Генштаба, продолжают выполнять боевые задачи на Славянском направлении. Принимаются все меры для снижения наступательного потенциала частей и подразделений врага.

На фронте сегодня стало меньше боев, враг 27 раз атаковал на Покровском направлении - Генштаб23.12.25, 16:19 • 970 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Техника
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Донецкая область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Вооруженные силы Украины
Северск