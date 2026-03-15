Иран получает военную помощь от россии и Китая для борьбы с США - глава МИД Арагчи
Глава МИД Ирана подтвердил оборонное сотрудничество с москвой и Пекином. Ормузский пролив закрыли для прохода израильских и американских судов.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что его страна получает военную помощь от россии и Китая на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Politico.
По его словам, сотрудничество между странами охватывает политическую, экономическую и оборонную сферы в противостоянии с США и Израилем.
Я не вдаюсь ни в какие детали, это хорошее сотрудничество с этими странами, политическое, экономическое, даже военное
Также Арагчи прокомментировал ситуацию в Ормузском проливе. Он заявил, что данный пролив закрыт только для американских, израильских кораблей и танкеров, а не для других.
В воскресенье, 15 марта, стало известно, что обломки иранской ракеты попали в здание резиденции консульства США в Израиле. Иран также заявил об атаках на центр связи и подразделение полиции.
Также УНН сообщал, что из-за напряженной ситуации в регионе российское генеральное консульство в иранском городе Исфахан приостановило свою работу.