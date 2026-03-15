Іран отримує військову допомогу від росії та Китаю для боротьби з США - голова МЗС Арагчі
Київ • УНН
Глава МЗС Ірану підтвердив оборонну співпрацю з Москвою та Пекіном. Ормузьку протоку закрили для проходу ізраїльських та американських суден.
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що його країна отримує військову допомогу від росії та Китаю на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході. Про це повідомляє УНН з посиланням на Politico.
За його словами, співпраця між країнами охоплює політичну, економічну та оборонну сфери у протистоянні зі США та Ізраїлем.
Я не вдаюся в жодні деталі, це хороша співпраця з цими країнами, політична, економічна, навіть військова
Також Арагчі прокоментував ситуацію в Ормузькій протоці. Він заявив, що дана протока закрита лише для американських, ізраїльських кораблів і танкерів, а не для інших.
У неділю, 15 березня, стало відомо, що уламки іранської ракети влучили в будівлю резиденції консульства США в Ізраїлі. Іран також заявив про атаки на центр зв'язку та підрозділ поліції.
Також УНН повідомляв, що через напружену ситуацію в регіоні російське генеральне консульство в іранському місті Ісфахан призупинило свою роботу.