Іран отримує військову допомогу від росії та Китаю для боротьби з США - голова МЗС Арагчі

$44.1650.96
ukenru
13:39 • 9004 перегляди
Франція голосує на місцевих виборах - результат може вплинути на битву за Єлисейський палац
15 березня, 10:18 • 17594 перегляди
Київ запровадив санкції проти причетних до виробництва "Комети" та "Орєшніка", а також паралімпійців рф
15 березня, 00:18 • 45054 перегляди
Остання людина, від якої нам потрібна допомога, це Зеленський - Трамп
14 березня, 18:43 • 47414 перегляди
ЄС продовжив ще на пів року персональні санкції за агресію проти України
14 березня, 18:22 • 41553 перегляди
Нетаньягу ініціював переговори із Зеленським для обговорення співпраці щодо перехоплення іранських дронів - ЗМІ
14 березня, 16:51 • 34619 перегляди
Нафтогаз та МЗС розкрили дипломатам 31 країни наслідки атак на "Дружбу"Photo
Ексклюзив
14 березня, 14:30 • 60052 перегляди
День українського добровольця: історія військового Миколи Волохова
14 березня, 13:14 • 57292 перегляди
Користь і шкода ананаса – що варто знати кожному
14 березня, 07:48 • 27060 перегляди
Зеленський після масованої атаки рф вказав на потребу для Європи у виробництві ракет проти балістикиPhotoVideo
Ексклюзив
13 березня, 14:21 • 64608 перегляди
Долар по 44 гривні - валютна криза чи закономірний процес
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+8°
2.3м/с
45%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Іран заперечив причетність до атаки на НПЗ Lanaz у північному Іраку15 березня, 07:27 • 13189 перегляди
У росії заявили про збиття безпілотників, що летіли на москву. Аеропорти закрили15 березня, 07:40 • 5704 перегляди
Кім Кардаш'ян і Кріс Дженнер заперечили змову навколо секс-відео15 березня, 10:00 • 16354 перегляди
Нафта продовжить дорожчати через загрозу ударів по енергетичній інфраструктурі Перської затоки - Reuters15 березня, 11:03 • 9738 перегляди
У Києві попрощалися з бразильським добровольцем, який загинув у боях за УкраїнуPhotoVideo11:49 • 10778 перегляди
Публікації
День українського добровольця: історія військового Миколи Волохова
Ексклюзив
14 березня, 14:30 • 60052 перегляди
Користь і шкода ананаса – що варто знати кожному14 березня, 13:14 • 57292 перегляди
Топ-10 рецептів корисних перекусів14 березня, 09:04 • 42790 перегляди
Топ-5 комедій на вечір, які змусять сміятися без упинуVideo13 березня, 20:08 • 52760 перегляди
Весняний авітаміноз - як його розпізнати та до якого спеціаліста звертатисяPhoto13 березня, 16:17 • 56956 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Метте Фредеріксен
Александр Стубб
Джеффрі Епштайн
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Ізраїль
Китай
Реклама
УНН Lite
Кім Кардаш'ян і Кріс Дженнер заперечили змову навколо секс-відео15 березня, 10:00 • 16503 перегляди
Розслідування Reuters розкрило справжнє ім'я Бенксі14 березня, 12:47 • 28222 перегляди
"Зорепад" об’єднав легенд: Бужинська та Павлік презентували несподіваний романтичний дуетVideo13 березня, 21:04 • 35045 перегляди
Кендалл Дженнер і Гейлі Бібер відкрили оскарівський вікенд на вечірці в Беверлі-Гіллз13 березня, 19:15 • 30223 перегляди
Бонні Беннет із "Щоденників вампіра" народила первістка Photo13 березня, 12:24 • 44056 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Ручна граната
P-8 Poseidon
TikTok

Іран отримує військову допомогу від росії та Китаю для боротьби з США - голова МЗС Арагчі

Київ • УНН

 • 1466 перегляди

Глава МЗС Ірану підтвердив оборонну співпрацю з Москвою та Пекіном. Ормузьку протоку закрили для проходу ізраїльських та американських суден.

Іран отримує військову допомогу від росії та Китаю для боротьби з США - голова МЗС Арагчі

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що його країна отримує військову допомогу від росії та Китаю на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході. Про це повідомляє УНН з посиланням на Politico.

Деталі

За його словами, співпраця між країнами охоплює політичну, економічну та оборонну сфери у протистоянні зі США та Ізраїлем.

Я не вдаюся в жодні деталі, це хороша співпраця з цими країнами, політична, економічна, навіть військова

- додав він.

Також Арагчі прокоментував ситуацію в Ормузькій протоці. Він заявив, що дана протока закрита лише для американських, ізраїльських кораблів і танкерів, а не для інших.

Нагадаємо

У неділю, 15 березня, стало відомо, що уламки іранської ракети влучили в будівлю резиденції консульства США в Ізраїлі. Іран також заявив про атаки на центр зв'язку та підрозділ поліції.

Також УНН повідомляв, що через напружену ситуацію в регіоні російське генеральне консульство в іранському місті Ісфахан призупинило свою роботу.

Євген Устименко

ПолітикаСвіт
Сутички
Ізраїль
Китай
Сполучені Штати Америки
Іран