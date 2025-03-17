Водія, який протягнув поліцейського на дверях авто у Києві, взяли під варту на два місяці

Суд обрав запобіжний захід водію Mercedes, який протягнув поліцейського на дверях авто у Києві, тікаючи від патрульних. Чоловік проведе два місяці у СІЗО без права внесення застави.