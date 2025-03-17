Популярні
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області
За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті
Нічний удар по п'ятиповерхівці в Чернігові: розбір завалів завершено, є постраждала
Переговори щодо миру в Україні: Курська область, ЗАЕС та окуповані території - ці питання розглядаються, заявив Віткофф
На Сумщині окупанти атакують безпілотниками цивільні автівки: є поранені, розпочато слідство
16 березня на Сумщині російські дрони атакували два цивільні авто у Сумському районі, поранено двох людей. Під удар потрапили Миропільська та Білопільська громади.
Запобіжний захід у справі Ганула: підозрюваного триматимуть під вартою без права на заставу
Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві одеського активіста Дем’яна Ганула. Його триматимуть під вартою без права внесення застави.
Затриманому за вбивство одеського активіста Демʼяна Ганула вручили підозру
Затриманому за вбивство одеського активіста Демʼяна Ганула вручили підозру за статтею про умисне вбивство на замовлення та незаконне поводження зі зброєю. Суд вимагає тримання під вартою.
У Чернігові патрульні, які прибули на місце російського удару, потрапили під повторний обстріл
Під час дронової атаки рф у Чернігові патрульні поліцейські, які першими прибули на місце удару, потрапили під повторний обстріл. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Нічна атака на Чернігів: зафіксовані зруйновані будинки, але без жертв
Вночі 16 березня Чернігів зазнав атаки дронів-камікадзе, один з яких влучив у п'ятиповерхівку, зруйнувавши два поверхи. Загалом за добу було 14 обстрілів прикордонних районів області.
Удар по Ізюму: росіяни вбили жінку дронами-камікадзе, є поранені
14 березня ввечері російські дрони-камікадзе влучили у приватний будинок в Ізюмі. Загинула 67-річна жінка, двоє 17-річних хлопців та 76-річна жінка отримали поранення.
Крим перетворюється на токсичне звалище: заражений мазутом ґрунт агресор захоронює просто на півострові - ЦНС
Загарбники звозять забруднений мазутом ґрунт з Анапи в Крим, не утилізуючи його належним чином. Це загрожує екологічною катастрофою на півострові та отруює водні ресурси.
Терористи поцілили в п'ятиповерхівку, виникла пожежа у Чернігові
У Чернігові зафіксовано влучання в п’ятиповерховий житловий будинок. На місці працюють всі екстрені служби, рятувальники намагаються ліквідувати масштабну пожежу.
У Харкові чоловік застряг у трубі покинутої насосної станції: його рятували п'ять годин
У Харківській області рятувальники визволяли чоловіка, який застряг у трубі покинутої насосної станції. Рятувальна операція тривала п'ять годин, чоловіка госпіталізували з переохолодженням.
Нехай суд ухвалює вирок: Зеленський прокоментував справу щодо голови АМКУ Кириленка
Президент заявив, що не призначає суди, а вирок у справі глави АМКУ має ухвалити суд. НАБУ та САП підозрюють Кириленка в незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації
Через удар рф по Одещині вже двоє постраждалих: прокуратура показала наслідки
Внаслідок нічної атаки БпЛА на Одещину поранено двох людей: водія вантажівки в Чорноморську та жінку в Одесі. Пошкоджено енергооб'єкт, підприємства, будинки та автотранспорт.
Нічна атака рф зачепила два райони Київщини: показали наслідки
15 березня окупанти обстріляли Київську область, пошкоджено сім приватних будинків у Білоцерківському районі та альтанку в Яготинському районі. Інформація про постраждалих відсутня.
Вбивство активіста Ганула в Одесі: поліція розглядає три версії, включно з "російським слідом"
Нацполіція розглядає замовне вбивство, особисту неприязнь і «російський слід» як мотиви вбивства активіста Демʼяна Ганула. Підозрюваного вже затримано.
Одеська область знову під ударом: пошкоджено інфраструктуру, є постраждалий
Внаслідок ворожої атаки на Одещині виникла пожежа, пошкоджено будинки, магазин та авто. Одна людина отримала травми, на місці працюють рятувальники ДСНС та добровольці.
Ракетна атака на Кривий Ріг: аварійно-рятувальна операція завершена, кількість постраждалих - 14, серед них діти
Вночі Кривий Ріг зазнав ракетної атаки, 14 поранених, серед них діти. Пошкоджено будівлі, навчальні заклади та інфраструктуру. Є руйнування на Синельниківщині та у Павлоградському районі.
У Чернігові локалізували пожежу після удару агресора по житловій багатоповерхівці
У Чернігові терористи влучили у дев’ятиповерховий житловий будинок, пожежу локалізовано. Загорілося авто на автостоянці, але постраждалих серед мешканців немає. На місці працюють екстрені служби, розгорнуто оперативний штаб для ліквідації наслідків удару.
Удар по Кривому Рогу: кількість поранених зросла до 11, шестеро в лікарні
Внаслідок ракетної атаки рф на Кривий Ріг 14 березня поранено 11 людей, шестеро з них госпіталізовано з черепно-мозковими травмами та іншими ушкодженнями. Пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.
Ракетний удар рф по Кривому Рогу: кількість поранених зросла до 8
Внаслідок ракетного удару рф по Кривому Рогу 14 березня 2025 року поранено вісім осіб. Пошкоджено житлові будинки, магазини, ресторан та автомобілі, розпочато розслідування воєнного злочину.
Ракетний удар по Кривому Рогу: четверо постраждалих, стан середньої тяжкості
Внаслідок ракетної атаки рф у Кривому Розі постраждали четверо людей, всі в стані середньої тяжкості. Удар прийшовся по житловому кварталу.
Ракетний удар рф по Кривому Рогу: ціллю став житловий квартал
Російська армія завдала ракетного удару по центру житлового кварталу в Кривому Розі. Голова Дніпропетровської ОВА повідомив, що це є черговим доказом війни росіян проти цивільних.
На Сумщині прикордонники зупинили спробу прориву російської ДРГ: що відомо
На Сумщині прикордонники спільно із Силами оборони зупинили прорив ДРГ рф, яка намагалася просунутись вглиб території. Загарбники намагаються малими групами заходити на Сумщину.
Вбивство активіста Ганула: у поліції заявили, що запитів на охорону не було
Іван Вигівський заявив, що Ганул не звертався щодо особистої охорони після затримання підозрюваного у погрозах. Активіста застрелили в Одесі 14 березня.
Вбивство Ганула: Нацполіція не виключає причетність російських спецслужб
Нацполіція розглядає версію про замовлення вбивства Дем'яна Ганула російськими спецслужбами. Президент наказав залучити всі сили для розслідування злочину в Одесі.
Бійка між військовими ТЦК та цивільними: поліція Харкова розпочала кримінальне провадження
У Харкові працівники ТЦК застосували зброю під час конфлікту з цивільними. Розпочато розслідування за статтею хуліганство, поліція встановлює всі обставини події.
СБУ про підозрюваного у вбивстві активіста Ганула в Одесі: він виявився 46-річним дезертиром
Затримано підозрюваного у вбивстві активіста Дем'яна Ганула. Ним виявився 46-річний дезертир. СБУ розглядає версії замовного вбивства та "російського сліду".
Водія, який протягнув поліцейського на дверях авто у Києві, взяли під варту на два місяці
Суд обрав запобіжний захід водію Mercedes, який протягнув поліцейського на дверях авто у Києві, тікаючи від патрульних. Чоловік проведе два місяці у СІЗО без права внесення застави.
Запідозрили у крадіжці мішка цибулі: на Харківщині чоловіка прив'язали до стовпа липкою стрічкою
У Харкові поліція розслідує справу про катування чоловіка, якого прив'язали до стовпа за крадіжку. Підприємець з ринку звинуватив його у крадіжці мішка цибулі.
Президент наказав залучити всі сили для розслідування вбивства Ганула
Зеленський відреагував на затримання підозрюваного у вбивстві Ганула. Він доручив залучити всі необхідні сили для встановлення всіх фактів злочину.
В Одесі затримали підозрюваного у вбивстві активіста Ганула - МВС
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві активіста Ганула. У квартирі, де переховувався злочинець, знайшли зброю.
Киянина, який застрелив пенсіонера на АЗС, відправили на примусове лікування
Суд ухвалив рішення про примусове лікування 41-річного киянина, який застрелив 65-річного пенсіонера на АЗС. Чоловік страждає на психічні розлади та потребує суворого нагляду.