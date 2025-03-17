15 березня, 19:03 • 118264 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 143681 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 135692 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 115608 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107078 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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На Сумщині окупанти атакують безпілотниками цивільні автівки: є поранені, розпочато слідство

16 березня на Сумщині російські дрони атакували два цивільні авто у Сумському районі, поранено двох людей. Під удар потрапили Миропільська та Білопільська громади.

Війна • 16 березня, 15:53 • 35429 перегляди
Запобіжний захід у справі Ганула: підозрюваного триматимуть під вартою без права на заставу

Запобіжний захід у справі Ганула: підозрюваного триматимуть під вартою без права на заставу

Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві одеського активіста Дем’яна Ганула. Його триматимуть під вартою без права внесення застави.

Кримінал та НП • 16 березня, 13:11 • 21203 перегляди
Затриманому за вбивство одеського активіста Демʼяна Ганула вручили підозру

Затриманому за вбивство одеського активіста Демʼяна Ганула вручили підозру

Затриманому за вбивство одеського активіста Демʼяна Ганула вручили підозру за статтею про умисне вбивство на замовлення та незаконне поводження зі зброєю. Суд вимагає тримання під вартою.

Кримінал та НП • 16 березня, 11:25 • 18157 перегляди
У Чернігові патрульні, які прибули на місце російського удару, потрапили під повторний обстріл

У Чернігові патрульні, які прибули на місце російського удару, потрапили під повторний обстріл

Під час дронової атаки рф у Чернігові патрульні поліцейські, які першими прибули на місце удару, потрапили під повторний обстріл. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Війна • 16 березня, 09:49 • 24282 перегляди
Нічна атака на Чернігів: зафіксовані зруйновані будинки, але без жертв

Нічна атака на Чернігів: зафіксовані зруйновані будинки, але без жертв

Вночі 16 березня Чернігів зазнав атаки дронів-камікадзе, один з яких влучив у п'ятиповерхівку, зруйнувавши два поверхи. Загалом за добу було 14 обстрілів прикордонних районів області.

Війна • 16 березня, 06:55 • 40865 перегляди
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Удар по Ізюму: росіяни вбили жінку дронами-камікадзе, є поранені

Удар по Ізюму: росіяни вбили жінку дронами-камікадзе, є поранені

14 березня ввечері російські дрони-камікадзе влучили у приватний будинок в Ізюмі. Загинула 67-річна жінка, двоє 17-річних хлопців та 76-річна жінка отримали поранення.

Суспільство • 16 березня, 06:14 • 23728 перегляди
Крим перетворюється на токсичне звалище: заражений мазутом ґрунт агресор захоронює просто на півострові - ЦНС

Крим перетворюється на токсичне звалище: заражений мазутом ґрунт агресор захоронює просто на півострові - ЦНС

Загарбники звозять забруднений мазутом ґрунт з Анапи в Крим, не утилізуючи його належним чином. Це загрожує екологічною катастрофою на півострові та отруює водні ресурси.

Суспільство • 16 березня, 02:05 • 60116 перегляди
Терористи поцілили в п'ятиповерхівку, виникла пожежа у Чернігові

Терористи поцілили в п'ятиповерхівку, виникла пожежа у Чернігові

У Чернігові зафіксовано влучання в п’ятиповерховий житловий будинок. На місці працюють всі екстрені служби, рятувальники намагаються ліквідувати масштабну пожежу.

Війна • 15 березня, 20:34 • 23636 перегляди
У Харкові чоловік застряг у трубі покинутої насосної станції: його рятували п'ять годин

У Харкові чоловік застряг у трубі покинутої насосної станції: його рятували п'ять годин

У Харківській області рятувальники визволяли чоловіка, який застряг у трубі покинутої насосної станції. Рятувальна операція тривала п'ять годин, чоловіка госпіталізували з переохолодженням.

Кримінал та НП • 15 березня, 17:07 • 24752 перегляди
Нехай суд ухвалює вирок: Зеленський прокоментував справу щодо голови АМКУ Кириленка

Нехай суд ухвалює вирок: Зеленський прокоментував справу щодо голови АМКУ Кириленка

Президент заявив, що не призначає суди, а вирок у справі глави АМКУ має ухвалити суд. НАБУ та САП підозрюють Кириленка в незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації

Політика • 15 березня, 16:53 • 28960 перегляди
Через удар рф по Одещині вже двоє постраждалих: прокуратура показала наслідки

Через удар рф по Одещині вже двоє постраждалих: прокуратура показала наслідки

Внаслідок нічної атаки БпЛА на Одещину поранено двох людей: водія вантажівки в Чорноморську та жінку в Одесі. Пошкоджено енергооб'єкт, підприємства, будинки та автотранспорт.

Війна • 15 березня, 11:20 • 18965 перегляди
Нічна атака рф зачепила два райони Київщини: показали наслідки

Нічна атака рф зачепила два райони Київщини: показали наслідки

15 березня окупанти обстріляли Київську область, пошкоджено сім приватних будинків у Білоцерківському районі та альтанку в Яготинському районі. Інформація про постраждалих відсутня.

Війна • 15 березня, 09:17 • 70451 перегляди
Вбивство активіста Ганула в Одесі: поліція розглядає три версії, включно з "російським слідом"

Вбивство активіста Ганула в Одесі: поліція розглядає три версії, включно з "російським слідом"

Нацполіція розглядає замовне вбивство, особисту неприязнь і «російський слід» як мотиви вбивства активіста Демʼяна Ганула. Підозрюваного вже затримано.

Кримінал та НП • 15 березня, 08:48 • 61397 перегляди
Одеська область знову під ударом: пошкоджено інфраструктуру, є постраждалий

Одеська область знову під ударом: пошкоджено інфраструктуру, є постраждалий

Внаслідок ворожої атаки на Одещині виникла пожежа, пошкоджено будинки, магазин та авто. Одна людина отримала травми, на місці працюють рятувальники ДСНС та добровольці.

Війна • 15 березня, 06:34 • 52623 перегляди
Ракетна атака на Кривий Ріг: аварійно-рятувальна операція завершена, кількість постраждалих - 14, серед них діти

Ракетна атака на Кривий Ріг: аварійно-рятувальна операція завершена, кількість постраждалих - 14, серед них діти

Вночі Кривий Ріг зазнав ракетної атаки, 14 поранених, серед них діти. Пошкоджено будівлі, навчальні заклади та інфраструктуру. Є руйнування на Синельниківщині та у Павлоградському районі.

Суспільство • 15 березня, 05:39 • 19408 перегляди
У Чернігові локалізували пожежу після удару агресора по житловій багатоповерхівці

У Чернігові локалізували пожежу після удару агресора по житловій багатоповерхівці

У Чернігові терористи влучили у дев’ятиповерховий житловий будинок, пожежу локалізовано. Загорілося авто на автостоянці, але постраждалих серед мешканців немає. На місці працюють екстрені служби, розгорнуто оперативний штаб для ліквідації наслідків удару.

Суспільство • 15 березня, 02:18 • 70655 перегляди
Удар по Кривому Рогу: кількість поранених зросла до 11, шестеро в лікарні

Удар по Кривому Рогу: кількість поранених зросла до 11, шестеро в лікарні

Внаслідок ракетної атаки рф на Кривий Ріг 14 березня поранено 11 людей, шестеро з них госпіталізовано з черепно-мозковими травмами та іншими ушкодженнями. Пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.

Війна • 14 березня, 20:24 • 16462 перегляди
Ракетний удар рф по Кривому Рогу: кількість поранених зросла до 8

Ракетний удар рф по Кривому Рогу: кількість поранених зросла до 8

Внаслідок ракетного удару рф по Кривому Рогу 14 березня 2025 року поранено вісім осіб. Пошкоджено житлові будинки, магазини, ресторан та автомобілі, розпочато розслідування воєнного злочину.

Війна • 14 березня, 19:45 • 19592 перегляди
Ракетний удар по Кривому Рогу: четверо постраждалих, стан середньої тяжкості

Ракетний удар по Кривому Рогу: четверо постраждалих, стан середньої тяжкості

Внаслідок ракетної атаки рф у Кривому Розі постраждали четверо людей, всі в стані середньої тяжкості. Удар прийшовся по житловому кварталу.

Війна • 14 березня, 19:10 • 19513 перегляди
Ракетний удар рф по Кривому Рогу: ціллю став житловий квартал

Ракетний удар рф по Кривому Рогу: ціллю став житловий квартал

Російська армія завдала ракетного удару по центру житлового кварталу в Кривому Розі. Голова Дніпропетровської ОВА повідомив, що це є черговим доказом війни росіян проти цивільних.

Війна • 14 березня, 18:41 • 26010 перегляди
На Сумщині прикордонники зупинили спробу прориву російської ДРГ: що відомо

На Сумщині прикордонники зупинили спробу прориву російської ДРГ: що відомо

На Сумщині прикордонники спільно із Силами оборони зупинили прорив ДРГ рф, яка намагалася просунутись вглиб території. Загарбники намагаються малими групами заходити на Сумщину.

Війна • 14 березня, 16:11 • 20630 перегляди
Вбивство активіста Ганула: у поліції заявили, що запитів на охорону не було

Вбивство активіста Ганула: у поліції заявили, що запитів на охорону не було

Іван Вигівський заявив, що Ганул не звертався щодо особистої охорони після затримання підозрюваного у погрозах. Активіста застрелили в Одесі 14 березня.

Кримінал та НП • 14 березня, 15:45 • 13244 перегляди
Вбивство Ганула: Нацполіція не виключає причетність російських спецслужб

Вбивство Ганула: Нацполіція не виключає причетність російських спецслужб

Нацполіція розглядає версію про замовлення вбивства Дем'яна Ганула російськими спецслужбами. Президент наказав залучити всі сили для розслідування злочину в Одесі.

Кримінал та НП • 14 березня, 15:27 • 12746 перегляди
Бійка між військовими ТЦК та цивільними: поліція Харкова розпочала кримінальне провадження

Бійка між військовими ТЦК та цивільними: поліція Харкова розпочала кримінальне провадження

У Харкові працівники ТЦК застосували зброю під час конфлікту з цивільними. Розпочато розслідування за статтею хуліганство, поліція встановлює всі обставини події.

Війна • 14 березня, 15:08 • 21579 перегляди
СБУ про підозрюваного у вбивстві активіста Ганула в Одесі: він виявився 46-річним дезертиром

СБУ про підозрюваного у вбивстві активіста Ганула в Одесі: він виявився 46-річним дезертиром

Затримано підозрюваного у вбивстві активіста Дем'яна Ганула. Ним виявився 46-річний дезертир. СБУ розглядає версії замовного вбивства та "російського сліду".

Суспільство • 14 березня, 15:04 • 16345 перегляди
Водія, який протягнув поліцейського на дверях авто у Києві, взяли під варту на два місяці

Водія, який протягнув поліцейського на дверях авто у Києві, взяли під варту на два місяці

Суд обрав запобіжний захід водію Mercedes, який протягнув поліцейського на дверях авто у Києві, тікаючи від патрульних. Чоловік проведе два місяці у СІЗО без права внесення застави.

Київ • 14 березня, 14:54 • 33453 перегляди
Запідозрили у крадіжці мішка цибулі: на Харківщині чоловіка прив'язали до стовпа липкою стрічкою

Запідозрили у крадіжці мішка цибулі: на Харківщині чоловіка прив'язали до стовпа липкою стрічкою

У Харкові поліція розслідує справу про катування чоловіка, якого прив'язали до стовпа за крадіжку. Підприємець з ринку звинуватив його у крадіжці мішка цибулі.

Кримінал та НП • 14 березня, 14:34 • 12450 перегляди
Президент наказав залучити всі сили для розслідування вбивства Ганула

Президент наказав залучити всі сили для розслідування вбивства Ганула

Зеленський відреагував на затримання підозрюваного у вбивстві Ганула. Він доручив залучити всі необхідні сили для встановлення всіх фактів злочину.

Політика • 14 березня, 14:27 • 13162 перегляди
В Одесі затримали підозрюваного у вбивстві активіста Ганула - МВС

В Одесі затримали підозрюваного у вбивстві активіста Ганула - МВС

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві активіста Ганула. У квартирі, де переховувався злочинець, знайшли зброю.

Кримінал та НП • 14 березня, 14:16 • 140493 перегляди
Киянина, який застрелив пенсіонера на АЗС, відправили на примусове лікування

Киянина, який застрелив пенсіонера на АЗС, відправили на примусове лікування

Суд ухвалив рішення про примусове лікування 41-річного киянина, який застрелив 65-річного пенсіонера на АЗС. Чоловік страждає на психічні розлади та потребує суворого нагляду.

Суспільство • 14 березня, 14:14 • 21583 перегляди