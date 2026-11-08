НАБУ просто зняло красивий фільм: у підозрі генералу Дуці немає звинувачень у хабарництві, катуваннях чи наркоторгівлі - адвокат

НАБУ у своїй підозрі генералу Сергію Дуці не інкримінує жодного зі злочинів, які показало у своєму фільмі: ні хабарництва, ні катувань, ні наркоторгівлі. Єдина стаття, за якою його підозрюють, стосується участі у злочинній організації з використанням службового становища. Про це заявив адвокат генерала Юрій Сухов, який проаналізував матеріали підозри, пише УНН.

За словами захисника, у справі немає конкретних доказів того, що Дука свідомо вступив до злочинної організації.

Якщо Сергій Дука був учасником злочинної організації, то в чому конкретно полягала його злочинна діяльність? Адже жодного з продемонстрованих у фільмі злочинів йому не інкримінують - зазначив Сухов.

Він також поставив під сумнів окремі епізоди на яких ґрунтується підозра. Зокрема, про історію з арештованою криптовалютою на суму близько 2,4 млн доларів. Сторона обвинувачення стверджує, що Дука сприяв поверненню цих коштів. Однак, як наголошує адвокат, арешт криптовалюти не скасували, а самі кошти нікому не повернули.

У чому тоді злочин? А чи не могла, взагалі, це бути оперативна розробка з боку СБУ? Питання не риторичне. За будь-яких умов прокурор не зміг цього спростувати - заявив захисник.

Адвокат також звернув увагу на відсутність у підозрі конкретних фактів отримання або надання хабарів за участю його підзахисного. Окремо Сухов наголосив, що знайомство з фігурантами справи, телефонні розмови та листування не доводять участі людини у злочинній організації.

Чи знав Сергій Дука взагалі про існування цієї злочинної організації, чи свідомо став її учасником, розумів її злочинну мету, розподіл ролей та чи умисно виконував відведену йому роль? Я розумію, що питання складні, але вони обов‘язкові для кримінального провадження, інакше переслідування особи — такий самий кримінал - наголосив адвокат.

На його думку, знятий у голлівудському стилі фільм НАБУ, подає звинувачення як доведену вину ще до розгляду справи судом.