Криміналітет, ФСБ і НАБУ: чи використали російські спецслужби антикорупціонерів для атаки на СБУ?

В інтерв’ю блогеру Василю Тимошенку Єгор Буркін, якого пов’язують із кримінальним угрупованням "Хімпром", заявив про зв’язки Михайла Федорова з криптовалютною компанією Everstake та схемою виведення десятків мільйонів доларів, зібраних на підтримку української армії, передає УНН.

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За твердженням Буркіна, йдеться про 42 млн доларів, які були виведені через різні криптовалютні адреси. Раніше журналісти також повідомляли про 12,2 млн доларів, переказаних за безпілотники, які українські військові не отримали. Ці епізоди потребують окремого документального підтвердження, як і озвучена Буркіним причетність Федорова.

З інтервʼю стає зрозуміло, що Буркін не приховує звʼязки з ФСБ, а операція Карфаген базувалася на показах агента ФСБ і саме ці покази стали приводом справи проти СБУ.

Постає питання ролі його свідчень в операції "Карфаген": чи справді покази людини, яка розповідає про зв’язки з ФСБ, стали підставою для дій проти співробітників СБУ? І чи не використовує ФСБ протистояння українських правоохоронних органів у власних інтересах? Особливо показовий цей контраст після відомого жарту Путіна про "НАБУ і тумбочку".

ФСБ зацікавлена в послабленні українських спецслужб. Публічні конфлікти між СБУ та НАБУ створюють для російської пропаганди додаткові інформаційні приводи.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Службу безпеки України чекають кадрові рішення через розслідування Національного антикорупційного бюро в рамках операції "Карфаген"