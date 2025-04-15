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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25476 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 154096 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 134983 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 137782 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 133774 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 133969 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196019 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77515 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164596 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116823 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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ЄС шукає способи розірвати російські газові контракти без штрафів - FT

Єврокомісія вивчає юридичні шляхи, щоб компанії ЄС могли розірвати довгострокові газові контракти з росією без сплати великих штрафів. Це частина плану ЄС відмовитись від російського палива до 2027 року.

Економіка • 10:33 • 2564 перегляди

У Домінікані кількість жертв обвалу в нічному клубі зросла до 231 особи

Влада Домініканської Республіки повідомила про 231 загиблого внаслідок обвалу даху нічного клубу Jet Set. Серед жертв є іноземці, уряд проводить розслідування.

Новини Світу • 15 квітня, 02:44 • 3226 перегляди

У Франції розглядають постійний податок на найвищі доходи

Міністр економіки Франції заявив про плани ввести диференційований податок на найвищі доходи у 2025 році, а згодом зробити його постійним. Це пов'язано з необхідністю скорочення бюджетного дефіциту.

Економіка • 14 квітня, 15:37 • 9446 перегляди

Для президента Словаччини "коаліція охочих" не має ефекту: вважає, що треба діяти на рівні ЄС та НАТО

Президент Словаччини розкритикував створення окремих груп підтримки України, наголошуючи на важливості спільних дій у рамках ЄС і НАТО. Він закликав до єдності замість «псевдогруп».

Політика • 14 квітня, 12:45 • 5236 перегляди
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В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

В Туреччині відбудеться технічна зустріч за участю України та партнерів для створення морського компонента «коаліції охочих». рф у зустрічі не бере участі.

Політика • 14 квітня, 08:15 • 77288 перегляди

ЄС сьогодні обговорить оновлений план Каллас щодо військової допомоги Україні після тижнів затримки

Міністри ЄС прагнуть надати Україні 2 млн артснарядів на 5 млрд євро. Угорщина залишається головною перешкодою для військової допомоги.

Війна • 14 квітня, 07:45 • 5618 перегляди

Зеленський різко осудив удар рф по Сумах у Вербну неділю: "абсолютно відбита сволота"

Президент України різко засудив російський удар по Сумах, внаслідок якого загинули 34 людини, а 117 отримали поранення. Удар балістичними ракетами прийшовся по центру міста у Вербну неділю.

Політика • 13 квітня, 17:41 • 4380 перегляди

Посол США Брінк у своїй заяві щодо ракетного удару по Сумах згадала росію

Бріджит Брінк заявила, що росія запустила балістичні ракети по Сумах, внаслідок чого загинули 32 цивільних і 99 отримали поранення. За її словами, були використані касетні боєприпаси.

Політика • 13 квітня, 14:28 • 5134 перегляди

У Європі зростає радикалізація дітей через онлайн-контен

В Європі зростає загроза радикалізації дітей через онлайн-контент. Екстремісти використовують порно, сцени насильства та соцмережі для впливу на підлітків, що призводить до спроб терактів.

Новини Світу • 13 квітня, 12:12 • 7276 перегляди

Секрет слуху: що допоможе краще чути у шумному місці – дослідження

Французькі вчені виявили, що ритмічне постукування пальцями допомагає краще сприймати мову в шумному середовищі. Це покращує точність і швидкість розуміння.

Суспільство • 13 квітня, 02:13 • 4704 перегляди

Алжир погрожує Франції через затримання консула

Алжир різко засудив затримання французькою поліцією свого консула, підозрюваного у викраденні. Це може серйозно зашкодити відносинам між країнами, особливо на тлі суперечок щодо Західної Сахари.

Новини Світу • 13 квітня, 01:07 • 4028 перегляди

Єрмак обговорив з радниками Франції та Британії подальші кроки в межах "Коаліції рішучих"

Андрій Єрмак обговорив з радниками Франції та Британії ситуацію на фронті та кроки в рамках "Коаліції рішучих". Також сторони наголосили на важливості моніторингу припинення вогню.

Війна • 12 квітня, 04:14 • 12105 перегляди

Автомати Калашникова, гранати, штурмові гвинтівки: у Європі ліквідовано мережу контрабанди зброї

Міжнародна операція викрила мережу з незаконного обігу зброї. Зловмисники постачали автомати Калашникова та гранати французьким кримінальним угрупованням, затримано сім підозрюваних.

Кримінал та НП • 12 квітня, 03:40 • 4525 перегляди

Ми можемо розділити Україну, як післявоєнний Берлін - Келлог

Кіт Келлог запропонував поділити Україну по Дніпру, розмістивши західні війська на правобережжі. Це передбачає поступку східних територій Росії, але ідея навряд чи знайде підтримку в Москві.

Війна • 11 квітня, 21:10 • 5811 перегляди

Європа представить Трампу план щодо України протягом кількох тижнів - ЗМІ

Велика Британія та Франція представлять Трампу план сил для України, сподіваючись переконати США надати гарантії безпеки Києву. Військові керівники опрацьовують деталі європейської коаліції.

Війна • 11 квітня, 20:13 • 6722 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Велика Британія виділить Україні 450 мільйонів фунтів стерлінгів на військову допомогу. Пакет включає безпілотники, радіолокаційні системи та збільшення фінансування на ремонт.

Війна • 11 квітня, 11:26 • 100590 перегляди

Британія планує розмістити війська в Україні на 5 років - The Telegraph

Великобританія розглядає можливість розміщення військ в Україні на 5 років для навчання армії та запобігання новим вторгненням рф. Сили стримування допоможуть захистити небо і моря.

Війна • 11 квітня, 02:26 • 5417 перегляди

Прем'єр Франції Байру свідчитиме у парламенті через скандал з домаганнями у школі

Франсуа Байру дасть свідчення через скандал у школі, де навчались його діти. Його звинувачують у тому, що він знав про насильство, коли був міністром освіти.

Новини Світу • 11 квітня, 01:54 • 5477 перегляди

Британія та Франція прискорять військове планування "коаліції охочих" впродовж двох тижнів

Велика Британія та Франція планують посилити військову підтримку України. Зокрема, розглядаються гарантії безпеки та відновлення Збройних Сил України.

Війна • 10 квітня, 23:43 • 28501 перегляди

Міністр оборони Британії: міжнародна коаліція готує стратегію для стабільності України після миру з рф

Міжнародна коаліція готова надати Україні всебічну підтримку після завершення війни з росією, включаючи безпечне небо, моря та підтримку миру на суші.

Війна • 10 квітня, 16:30 • 15656 перегляди

Макрон вважає, що Франція може визнати Палестинську державу в червні - Politico

Франція планує визнати Палестинську державу в червні на конференції із Саудівською Аравією. Макрон сподівається, що СА визнає Ізраїль у відповідь на цей крок.

Новини Світу • 10 квітня, 15:54 • 11634 перегляди

У Брюсселі Умєров обговорить посилення ППО України: міністр очікує на політичне рішення

Міністр оборони України повідомив, що ключовим питанням зустрічі в Брюсселі буде посилення ППО України. Він очікує політичного рішення для постачання систем Patriot.

Політика • 10 квітня, 15:22 • 11085 перегляди

Жодних гаджетів у школах: Франція посилює заборону на телефони для учнів 11-15 років

У Франції посилять заборону на мобільні телефони в середніх школах. Учням доведеться ховати пристрої в шафки на весь день для сприяння благополуччю та успішності.

Новини Світу • 10 квітня, 13:06 • 10663 перегляди

У Брюсселі збирається "коаліція охочих": засідання зосередиться на підтримці довгострокової оборони та безпеки України

У Брюсселі відбудеться зустріч близько 30 країн для планування "коаліції охочих", щоб підтримати оборону України. Міністри оборони Британії та Франції очолять засідання.

Війна • 10 квітня, 12:59 • 14601 перегляди

Сексуальні домагання у французькій індустрії розваг: нові дані розслідування

Французькі депутати заявили про системні сексуальні домагання та насильство в індустрії розваг. Розслідування виявило численні випадки під час кастингів та зйомок.

Новини Світу • 10 квітня, 09:12 • 10233 перегляди

ЄС не продовжить "торговий безвіз" для України? Єврокомісар розповів подробиці

Євросоюз ймовірно припинить дію антикризових заходів для економіки України 5 червня. Причиною стали протести фермерів та урядів ряду країн ЄС через наплив дешевої української продукції.

Економіка • 9 квітня, 20:25 • 9743 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

Донецький "Шахтар" оголосив про підписання кота Степана, який виступатиме під номером 7. Разом з клубом кіт розпочав збір коштів на М113 для 3 ОШБр.

Спорт • 9 квітня, 16:54 • 50605 перегляди

Суд залишив під вартою екскомандира бригади "Анна Київська" Рюмшина, але знову зменшив розмір застави

Київський апеляційний суд залишив Дмитра Рюмшина, екскомандира 155 бригади, під вартою до 20 квітня. Розмір застави було зменшено до 34 мільйонів гривень.

Війна • 9 квітня, 16:27 • 15506 перегляди

Індія купить 26 французьких винищувачів Rafale за 7,4 млрд доларів: деталі угоди

Уряд Індії схвалив закупівлю 26 винищувачів морського базування Rafale у Франції. Угода передбачає також обслуговування 36 винищувачів, придбаних Індією у 2016 році.

Новини Світу • 9 квітня, 14:06 • 10278 перегляди

ЄС схвалив мита на товари США на €21 млрд через тарифи Трампа на метали

Євросоюз схвалив мита на товари з США у відповідь на американські тарифи на сталь і алюміній. Ці заходи посилять торговельну війну між ЄС і США, зачепивши експорт обох сторін.

Економіка • 9 квітня, 13:31 • 10410 перегляди