Леброн Джеймс став першим гравцем в історії НБА, який набрав 50 тис. очок

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс став першим гравцем в історії НБА, який набрав 50 тисяч очок за кар'єру. Рекорд було встановлено під час матчу проти "Нью-Орлеана", який завершився перемогою 136-115.