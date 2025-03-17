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Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

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"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

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"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 115620 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107082 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

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Рада закликає заборонити участь росіян і білорусів у міжнародних спортивних змаганнях: ухвалена постанова

ВР ухвалила постанову із закликом заборонити участь спортсменів з РФ і Білорусі у міжнародних змаганнях. Також пропонується посилити санкції проти їхніх спортивних організацій.

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Плей-оф Ліги націй: збірна України вирушила до Іспанії на підготовку до матчів проти Бельгії

Плей-оф Ліги націй: збірна України вирушила до Іспанії на підготовку до матчів проти Бельгії

Футболісти збірної України вирушили до Іспанії через Польщу для підготовки до матчів плей-оф Ліги націй проти Бельгії. До тренувань залучені також юніори.

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Михайлюк отримав чемпіонський перстень від НБА за титул, який був виграний з "Бостоном"

Святослав Михайлюк отримав чемпіонський перстень НБА за титул, виграний з "Бостоном" минулого сезону. Церемонія вручення відбулася перед матчем "Юти Джаз" проти "Бостон Селтікс", де показали триб'ют-відео про українця.

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Президент Міжнародного олімпійського комітету розповів, як його почали називати нацистом у росії

Президент Міжнародного олімпійського комітету розповів, як його почали називати нацистом у росії

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"Шахтар" підписав перспективного вінгера, який з 2025 року виступає за збірну Бразилії U-20

"Шахтар" підписав контракт з 19-річним вінгером Аліссоном з Атлетіку Мінейру до 2030 року. За попередніми даними, сума трансферу склала 16 мільйонів євро.

Спорт • 10 березня, 15:08 • 12953 перегляди
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх встановила рекорд на чемпіонаті Європи

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх встановила рекорд на чемпіонаті Європи

Ярослава Магучіх здобула третє поспіль "золото" на чемпіонаті Європи в приміщенні зі стрибків у висоту. Українська спортсменка подолала висоту 1,99 м, випередивши сербську та шведську суперниць.

Спорт • 9 березня, 17:47 • 123474 перегляди
Український гімнаст виборов золото та бронзу на Кубку світу в Баку

Український гімнаст виборов золото та бронзу на Кубку світу в Баку

22-річний Назар Чепурний здобув золоту медаль в опорному стрибку та бронзу у вільних вправах на Кубку світу з гімнастики в Баку. Це вже 11-та медаль спортсмена на етапах Кубка світу.

Спорт • 9 березня, 14:22 • 20496 перегляди
Етап Кубка світу зі спортивної гімнастики: Назар Чепурний здобув "бронзу"

Етап Кубка світу зі спортивної гімнастики: Назар Чепурний здобув "бронзу"

Назар Чепурний виборов бронзову медаль у вільних вправах на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики в Баку. Українець отримав 13,633 бала за виступ, здобувши свою 10-ту медаль на етапах Кубка світу.

Спорт • 8 березня, 15:45 • 19082 перегляди
Трамп створив робочу групу з підготовки FIFA 2026

Трамп створив робочу групу з підготовки FIFA 2026

Президент США підписав указ про створення робочої групи Білого дому для контролю підготовки до ЧС-2026. За словами президента FIFA, турнір створить 200 000 робочих місць та принесе близько 40 млрд доларів.

Спорт • 8 березня, 04:41 • 26322 перегляди
Ярмоленко та Назарина повертаються: Ребров оголосив склад збірної України на матчі Ліги націй проти Бельгії

Ярмоленко та Назарина повертаються: Ребров оголосив склад збірної України на матчі Ліги націй проти Бельгії

Сергій Ребров викликав 25 гравців до основного складу збірної України для матчів плей-оф Ліги націй проти Бельгії. До команди повертаються Ярмоленко, Назарина та Буяльський.

Спорт • 7 березня, 17:05 • 17406 перегляди
Favbet Foundation та FAST завершили перший етап навчань із першої допомоги для спортивної спільноти України

Favbet Foundation та FAST завершили перший етап навчань із першої допомоги для спортивної спільноти України

Завершено перший етап тренінгів з першої допомоги для спортивної спільноти України. 212 представників 7 олімпійських видів спорту пройшли 8-годинні навчання з порятунку життя.

Спорт • 7 березня, 13:27 • 12520 перегляди
Неймар повертається до збірної Бразилії після травми: що відомо про його форму

Неймар повертається до збірної Бразилії після травми: що відомо про його форму

Зірковий форвард Неймар отримав виклик до збірної Бразилії після 1,5 років перерви через травму коліна. За останні 4 матчі у "Сантосі" він забив 3 голи та віддав 3 гольові передачі.

Спорт • 6 березня, 18:58 • 19829 перегляди
"Бах, бах, гру закінчено": Вейн Брідж розповів про "неймовірний" бій між Шевченко та Бен-Хаїмом

"Бах, бах, гру закінчено": Вейн Брідж розповів про "неймовірний" бій між Шевченко та Бен-Хаїмом

Вейн Брідж розповів, як Андрій Шевченко провчив Таля Бен-Хаїма під час тренування в "Челсі". Ізраїльський захисник отримав серію ударів після того, як проігнорував попередження Шевченка.

Спорт • 5 березня, 21:05 • 14173 перегляди
Підтримка спорту як інвестиція у здорове майбутнє: в "МХП-Ладижин" поділилися секретами успіхів команди

Підтримка спорту як інвестиція у здорове майбутнє: в "МХП-Ладижин" поділилися секретами успіхів команди

Тренер волейбольного клубу "МХП-Ладижин" розповів про досягнення команди та підтримку від спонсорів. Клуб став срібним призером чемпіонату України та фіналістом Кубка України, а також готує молодих гравців для збірної.

Суспільство • 5 березня, 16:30 • 16806 перегляди
Перерва фіналу ЧС-2026 буде яскравою: Coldplay готуватиме шоу для футбольних фанатів

Перерва фіналу ЧС-2026 буде яскравою: Coldplay готуватиме шоу для футбольних фанатів

ФІФА анонсувала історичне 15-хвилинне шоу в перерві фіналу Чемпіонату світу 2026 на стадіоні MetLife. Кріс Мартін та менеджер Coldplay допоможуть обрати артистів для виступу.

Спорт • 5 березня, 14:51 • 134919 перегляди
Ліга чемпіонів 5 березня: "Бенфіка" проти "Барселони", "Байєр" і "Баварія" та інші матчі 1/8 фіналу

Ліга чемпіонів 5 березня: "Бенфіка" проти "Барселони", "Байєр" і "Баварія" та інші матчі 1/8 фіналу

5 березня відбудуться чотири матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. "ПСЖ" прийме "Ліверпуль", "Бенфіка" зіграє з "Барселоною", "Фейєноорд" зустрінеться з "Інтером", а "Баварія" зіграє проти "Байєра".

Спорт • 5 березня, 14:21 • 13697 перегляди
Леброн Джеймс став першим гравцем в історії НБА, який набрав 50 тис. очок

Леброн Джеймс став першим гравцем в історії НБА, який набрав 50 тис. очок

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс став першим гравцем в історії НБА, який набрав 50 тисяч очок за кар'єру. Рекорд було встановлено під час матчу проти "Нью-Орлеана", який завершився перемогою 136-115.

Спорт • 5 березня, 07:34 • 14142 перегляди
Мадридський "Реал" - перший клуб, який досягнув позначки в 500 матчів у Лізі чемпіонів

Мадридський "Реал" - перший клуб, який досягнув позначки в 500 матчів у Лізі чемпіонів

Мадридський "Реал" провів ювілейний 500-й матч в Лізі чемпіонів, перемігши "Атлетіко" з рахунком 2:1. За всю історію турніру "вершкові" забили 1103 голи та виграли 15 трофеїв.

Спорт • 5 березня, 04:52 • 16364 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: сьогодні стартують матчі 1/8 фіналу - мадридське дербі та інші протистояння

Ліга чемпіонів повертається: сьогодні стартують матчі 1/8 фіналу - мадридське дербі та інші протистояння

4 березня відбудуться перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, включаючи дербі "Атлетіко" - "Реал". Також зіграють "Брюгге" - "Астон Вілла", "Боруссія" - "Лілль" та ПСВ - "Арсенал".

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росіяни примусово включають спортсменів на тимчасово окупованих територіях до лав своєї армії - ЦНС

росіяни примусово включають спортсменів на тимчасово окупованих територіях до лав своєї армії - ЦНС

росія примусово залучає спортсменів призовного віку з тимчасово окупованих територій України до своєї армії. Спортсменам пропонують виступати під прапором рф та поєднувати військову службу з тренуваннями.

Війна • 4 березня, 02:04 • 79906 перегляди
Психологічне розвантаження та підтримка фізичної форми: як у Баришівці на Київщині працює спортивний клуб для реабілітації ветеранів

Психологічне розвантаження та підтримка фізичної форми: як у Баришівці на Київщині працює спортивний клуб для реабілітації ветеранів

У Баришівці на Київщині запрацював адаптивний клуб для ветеранів з тренажерами та зоною відпочинку. Проєкт реалізовано за підтримки державних та благодійних організацій в рамках конкурсу "Час діяти, Нестримні".

Суспільство • 3 березня, 06:44 • 25153 перегляди
Українські фігуристи здобули срібло на світовій першості серед юніорів

Українські фігуристи здобули срібло на світовій першості серед юніорів

Софія Голіченко та Артем Даренський вибороли срібні медалі на юніорському чемпіонаті світу з фігурного катання в Угорщині. Українська пара набрала 164.06 бала, поступившись лише грузинському дуету.

Спорт • 1 березня, 20:14 • 32107 перегляди
1000-й гол для “Ворскли” та 65-й для Буяльского: “Динамо” сенсаційно втратило очки в матчі УПЛ

1000-й гол для “Ворскли” та 65-й для Буяльского: “Динамо” сенсаційно втратило очки в матчі УПЛ

У матчі 19-го туру УПЛ "Динамо" зіграло внічию 1:1 з "Ворсклою". Буяльський забив 65-й гол в УПЛ, але Скляр зрівняв рахунок у другому таймі, незважаючи на вилучення гравця "Ворскли".

Спорт • 28 лютого, 17:06 • 23432 перегляди
FAVBET - офіційний спонсор "Футбол 360" на УПЛ ТБ

FAVBET - офіційний спонсор "Футбол 360" на УПЛ ТБ

УПЛ ТБ запускає новий аналітичний проєкт "Футбол 360" за підтримки FAVBET. Щотижнева програма пропонуватиме глибокий аналіз матчів УПЛ, єврокубків та топ-5 європейських чемпіонатів.

Спорт • 27 лютого, 15:07 • 22746 перегляди
FAVBET підтримав медійний кубок UA STEEL CUP Winter 2025

FAVBET підтримав медійний кубок UA STEEL CUP Winter 2025

У Львові відбувся зимовий кубок з медіафутболу UA STEEL CUP Winter 2025 за підтримки FAVBET. RUH MEDIA TEAM став чемпіоном турніру.

Суспільство • 27 лютого, 09:08 • 23632 перегляди
Томас Бах подав у відставку з посади члена МОК

Томас Бах подав у відставку з посади члена МОК

Президент МОК Томас Бах подав у відставку з посади члена організації, яка набуде чинності 23 червня 2025 року. Нового президента оберуть 20 березня в Греції серед семи кандидатів.

Спорт • 26 лютого, 22:35 • 30205 перегляди