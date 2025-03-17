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"Мабуть, мій останній": Трамп похвалився, що виграв чемпіонат з гольфу
Дональд Трамп повідомив про свою перемогу на чемпіонаті гольф-клубу в окрузі Палм-Біч, штат Флорида. За його словами, це, мабуть, його остання перемога.
Ліга Європи: визначено пари 1/4 фіналу, розклад матчів
Визначились пари 1/4 фіналу Ліги Європи, перші матчі відбудуться 10 квітня, матчі-відповіді - 17 квітня. Розклад та час початку чвертьфінальних матчів.
Рада закликає заборонити участь росіян і білорусів у міжнародних спортивних змаганнях: ухвалена постанова
ВР ухвалила постанову із закликом заборонити участь спортсменів з РФ і Білорусі у міжнародних змаганнях. Також пропонується посилити санкції проти їхніх спортивних організацій.
WBO зобов'язала Усика провести наступний бій з Паркером
Олександр Усик має провести обов'язковий захист титулу проти Джозефа Паркера. WBO вже ухвалила відповідне рішення, надавши боксерам 30 днів на переговори.
Плей-оф Ліги націй: збірна України вирушила до Іспанії на підготовку до матчів проти Бельгії
Футболісти збірної України вирушили до Іспанії через Польщу для підготовки до матчів плей-оф Ліги націй проти Бельгії. До тренувань залучені також юніори.
В Аргентині розпочався суд у справі про смерть Дієго Марадони
У Сан-Ісідро розпочався суд над медичною командою Дієго Марадони, звинуваченою у "простому вбивстві з необережності". Обвинуваченим загрожує від 8 до 25 років ув'язнення, а справа включає майже 200 свідків.
Михайлюк отримав чемпіонський перстень від НБА за титул, який був виграний з "Бостоном"
Святослав Михайлюк отримав чемпіонський перстень НБА за титул, виграний з "Бостоном" минулого сезону. Церемонія вручення відбулася перед матчем "Юти Джаз" проти "Бостон Селтікс", де показали триб'ют-відео про українця.
Президент Міжнародного олімпійського комітету розповів, як його почали називати нацистом у росії
Томас Бах в інтерв'ю RND розповів про зміну відносин з росією після вторгнення в Україну. Президент МОК, який залишає посаду після 12 років, згадав про співпрацю з путіним та допінговий скандал.
"Шахтар" підписав перспективного вінгера, який з 2025 року виступає за збірну Бразилії U-20
"Шахтар" підписав контракт з 19-річним вінгером Аліссоном з Атлетіку Мінейру до 2030 року. За попередніми даними, сума трансферу склала 16 мільйонів євро.
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх встановила рекорд на чемпіонаті Європи
Ярослава Магучіх здобула третє поспіль "золото" на чемпіонаті Європи в приміщенні зі стрибків у висоту. Українська спортсменка подолала висоту 1,99 м, випередивши сербську та шведську суперниць.
Український гімнаст виборов золото та бронзу на Кубку світу в Баку
22-річний Назар Чепурний здобув золоту медаль в опорному стрибку та бронзу у вільних вправах на Кубку світу з гімнастики в Баку. Це вже 11-та медаль спортсмена на етапах Кубка світу.
Етап Кубка світу зі спортивної гімнастики: Назар Чепурний здобув "бронзу"
Назар Чепурний виборов бронзову медаль у вільних вправах на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики в Баку. Українець отримав 13,633 бала за виступ, здобувши свою 10-ту медаль на етапах Кубка світу.
Трамп створив робочу групу з підготовки FIFA 2026
Президент США підписав указ про створення робочої групи Білого дому для контролю підготовки до ЧС-2026. За словами президента FIFA, турнір створить 200 000 робочих місць та принесе близько 40 млрд доларів.
Ярмоленко та Назарина повертаються: Ребров оголосив склад збірної України на матчі Ліги націй проти Бельгії
Сергій Ребров викликав 25 гравців до основного складу збірної України для матчів плей-оф Ліги націй проти Бельгії. До команди повертаються Ярмоленко, Назарина та Буяльський.
Favbet Foundation та FAST завершили перший етап навчань із першої допомоги для спортивної спільноти України
Завершено перший етап тренінгів з першої допомоги для спортивної спільноти України. 212 представників 7 олімпійських видів спорту пройшли 8-годинні навчання з порятунку життя.
Неймар повертається до збірної Бразилії після травми: що відомо про його форму
Зірковий форвард Неймар отримав виклик до збірної Бразилії після 1,5 років перерви через травму коліна. За останні 4 матчі у "Сантосі" він забив 3 голи та віддав 3 гольові передачі.
"Бах, бах, гру закінчено": Вейн Брідж розповів про "неймовірний" бій між Шевченко та Бен-Хаїмом
Вейн Брідж розповів, як Андрій Шевченко провчив Таля Бен-Хаїма під час тренування в "Челсі". Ізраїльський захисник отримав серію ударів після того, як проігнорував попередження Шевченка.
Підтримка спорту як інвестиція у здорове майбутнє: в "МХП-Ладижин" поділилися секретами успіхів команди
Тренер волейбольного клубу "МХП-Ладижин" розповів про досягнення команди та підтримку від спонсорів. Клуб став срібним призером чемпіонату України та фіналістом Кубка України, а також готує молодих гравців для збірної.
Перерва фіналу ЧС-2026 буде яскравою: Coldplay готуватиме шоу для футбольних фанатів
ФІФА анонсувала історичне 15-хвилинне шоу в перерві фіналу Чемпіонату світу 2026 на стадіоні MetLife. Кріс Мартін та менеджер Coldplay допоможуть обрати артистів для виступу.
Ліга чемпіонів 5 березня: "Бенфіка" проти "Барселони", "Байєр" і "Баварія" та інші матчі 1/8 фіналу
5 березня відбудуться чотири матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. "ПСЖ" прийме "Ліверпуль", "Бенфіка" зіграє з "Барселоною", "Фейєноорд" зустрінеться з "Інтером", а "Баварія" зіграє проти "Байєра".
Леброн Джеймс став першим гравцем в історії НБА, який набрав 50 тис. очок
Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс став першим гравцем в історії НБА, який набрав 50 тисяч очок за кар'єру. Рекорд було встановлено під час матчу проти "Нью-Орлеана", який завершився перемогою 136-115.
Мадридський "Реал" - перший клуб, який досягнув позначки в 500 матчів у Лізі чемпіонів
Мадридський "Реал" провів ювілейний 500-й матч в Лізі чемпіонів, перемігши "Атлетіко" з рахунком 2:1. За всю історію турніру "вершкові" забили 1103 голи та виграли 15 трофеїв.
Ліга чемпіонів повертається: сьогодні стартують матчі 1/8 фіналу - мадридське дербі та інші протистояння
4 березня відбудуться перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, включаючи дербі "Атлетіко" - "Реал". Також зіграють "Брюгге" - "Астон Вілла", "Боруссія" - "Лілль" та ПСВ - "Арсенал".
росіяни примусово включають спортсменів на тимчасово окупованих територіях до лав своєї армії - ЦНС
росія примусово залучає спортсменів призовного віку з тимчасово окупованих територій України до своєї армії. Спортсменам пропонують виступати під прапором рф та поєднувати військову службу з тренуваннями.
Психологічне розвантаження та підтримка фізичної форми: як у Баришівці на Київщині працює спортивний клуб для реабілітації ветеранів
У Баришівці на Київщині запрацював адаптивний клуб для ветеранів з тренажерами та зоною відпочинку. Проєкт реалізовано за підтримки державних та благодійних організацій в рамках конкурсу "Час діяти, Нестримні".
Українські фігуристи здобули срібло на світовій першості серед юніорів
Софія Голіченко та Артем Даренський вибороли срібні медалі на юніорському чемпіонаті світу з фігурного катання в Угорщині. Українська пара набрала 164.06 бала, поступившись лише грузинському дуету.
1000-й гол для “Ворскли” та 65-й для Буяльского: “Динамо” сенсаційно втратило очки в матчі УПЛ
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Президент МОК Томас Бах подав у відставку з посади члена організації, яка набуде чинності 23 червня 2025 року. Нового президента оберуть 20 березня в Греції серед семи кандидатів.