Кардіфф погодив бій Ф'юрі - Джошуа в нічному форматі 12 грудня
Київ • УНН
Бій на стадіоні «Принципаліті» очікують о 01:30 12 грудня за Гринвічем. Безпеку забезпечать 130 поліцейських і 1600 стюардів.
Міська рада Кардіффа погодила проведення довгоочікуваного поєдинку між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа з можливістю завершення заходу в ранні години 12 грудня. Таке рішення ухвалили з урахуванням різниці в часі зі США, щоб забезпечити зручний час трансляції для американської аудиторії, пише BBC News, пише УНН.
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Очікується, що вихід боксерів до рингу відбудеться о 01:00 за Гринвічем, а сам поєдинок розпочнеться близько 01:30. Глядачів прийматиме стадіон "Принципаліті" в Кардіффі, який розраховує зібрати до 77 тисяч уболівальників.
Згідно з погодженими умовами, відвідувачам VIP-лож дозволять вживати алкоголь до 03:00, а стадіон остаточно закриють о 03:30.
Для забезпечення громадського порядку залучать 130 поліцейських і 1600 стюардів. При цьому 450 стюардів відповідатимуть за безпеку вболівальників, які перебуватимуть безпосередньо на території поля.
Окрему увагу приділять транспортному сполученню: у ранні години суботи планують збільшити кількість потягів, щоб глядачі могли безперешкодно дістатися додому після завершення бою.
Раніше частина місцевих жителів висловлювала занепокоєння через можливий шум, антисоціальну поведінку та питання громадської безпеки. У відповідь організатори заявили, що зовнішню систему гучномовців використовувати не будуть, а рівень шуму контролюватимуть. Також на входах передбачено перевірку на алкогольне сп'яніння.
У міській раді наголосили, що захід матиме значний економічний та іміджевий ефект для столиці Уельсу.
Очікується, що Ф'юрі та Джошуа змагатимуться за титул чемпіона світу в надважкій вазі за версією WBA Super.