У п’ятницю, 27 листопада, на Софійській площі в Києві волонтери зможуть долучитися до встановлення головної новорічної ялинки України - створити справжню ялинку з майже 3 тис. гілочок. Про це розповів президент Folk Ukraine, яка відповідає за організацію новорічних дійств, Ігор Добруцький, передає УНН.

Шукаємо та запрошуємо волонтерів долучитися до встановлення головної новорічної ялинки України на Софійській площі в Києві. Попереду багато роботи, і нам дуже потрібна ваша допомога. Разом будемо розправляти тисячі хвойних гілочок, щоб наша ялинка стала пишною та красивою

Він зазначив, що 27 та 28 листопада очікує на всіх охочих із 12:00 та протягом усього дня, щоб долучитися до збирання ялинки.

За суботу та неділю ми маємо створити з майже 3 тис. гілочок справжню ялинку. Тому мені потрібна допомога. Це чудова нагода стати частиною новорічної історії країни. А коли головна ялинка засяє вогнями, ви з гордістю зможете сказати своїм дітям, друзям і рідним: "Я теж допомагав її створювати