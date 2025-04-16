Goldman Sachs не виключає падіння ціни на нафту Brent нижче $40 за барель

Аналітики Goldman Sachs Group Inc. прогнозують падіння ціни на нафту Brent до трохи нижче 40 доларів за барель до кінця 2026 року. Це пов'язано з уповільненням зростання ВВП та відмовою від скорочення видобутку ОПЕК+.