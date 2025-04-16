У 2024 році середньомісячна зарплата в Україні збільшилася з 21 473 до 24 153 гривень, що становить зростання понад 25%. Найбільше зростання зафіксовано у сферах інформації, телекомунікацій та будівництва.
Надходження акцизного податку до держбюджету в першому кварталі 2025 року зросли на понад 61%. У березні надходження склали 14,2 млрд грн, перевищивши заплановані показники.
Попри індексацію, кожен третій пенсіонер в Україні отримує мінімальну виплату у 3 340 грн. Найвищі пенсії у Києві - 8 708 грн, найнижчі - на Тернопільщині (4 931 грн).
Нацбанк зміцнив гривню на 14 копійок, встановивши офіційний курс на рівні 41,1753 грн/дол. В банках долар торгується за 41,50-40,85 грн.
Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №12278 щодо пенсійного забезпечення працівників прокуратури. Пенсію за вислугу років призначатимуть лише після їх звільнення.
З початку року українці задекларували 88,2 млрд грн доходів, що на 32,7 млрд грн більше, ніж торік. Найбільше мільйонерів у Києві, Київській, Львівській та Дніпропетровській областях.
Після запровадження обмежень на перекази між картками, обсяги впали з 250 до 170 млрд грн. НБУ готує реєстр осіб, причетних до ризикових фінансових операцій.
Нацбанк встановив курс гривні на рівні 41,31 грн/дол, зміцнивши її на 7 копійок. В банках долар торгується за курсом 41,65-41,05 грн.
Фінансовий результат до оподаткування великих і середніх підприємств склав 947,3 млрд грн прибутку, що на 22% більше, ніж у 2023. Частка збиткових підприємств становить 22,1%.
На 1 квітня 2025 року готівки в обігу стало менше на 17,3 млрд грн, загальна сума – 805,1 млрд. Найбільше зросла кількість банкнот 1000 грн та монет 10 грн.
Інвесткомпанія Goldman Sachs збільшила прогноз ціни на золото до $3700 за унцію через попит банків та ризики рецесії. Спотові ціни досягли $3245,42 за унцію.
Нацбанк зміцнив гривню на 2 копійки, встановивши курс на рівні 41,3879 грн/дол. Курс євро становить 46,91 грн, а злотого – 10,92 грн.
В Україні готують законопроєкт для легалізації віртуальних активів, який базується на європейській директиві MiCA. НКЦПФР разом з НБУ працюють над документом, щоб захистити інвесторів.
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,4031 грн/дол. , що на 19 копійок менше. В обмінниках долар торгується за 41,15 - 41,25 грн.
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,2157 грн/дол, що на 4 копійки менше. В банках долар торгується за 41,50-40,90 грн.
У березні 2025 року інфляція склала 1,5%, з початку року – 3,5%. Найбільше зросли ціни на яйця (18%), одяг, взуття (13%), фрукти (до 6,6%).
НКЦПФР представила матрицю оподаткування віртуальних активів. Розглядаються ставки податку на прибуток від продажу криптовалюти: 18%+1,5% або пільгові 5% та 9%.
Комітет ВР рекомендував ухвалити законопроєкт, який виплачуватиме пенсії за вислугу років лише після звільнення з прокуратури. Також, не буде пільг при перерахунку пенсій.
НАЗК планує розпочати перевірку електронних декларацій за 2024 рік у травні 2025. Декларанти мають 30 днів на виправлення помилок.
Кабмін виділив кошти на консультаційні послуги для підготовки проекту угоди з США про корисні копалини. Міністерства економіки та юстиції мають залучити консультантів до 15 квітня 2025 року.
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,1740 грн/дол. , девальвувавши її на 9 копійок. Курс євро становить 45,02 грн, а злотого – 10,53 грн.
Forbes оцінив, що після запровадження мит, статки Трампа зменшились на $500 млн, сягнувши $4,2 млрд. Найбільших втрат зазнала Trump Media та комерційна нерухомість.
Воррен Баффет збільшив свої статки на $11,5 млрд цього року, коли інші мільярдери зазнали збитків через митне ралі Трампа. Berkshire Hathaway Inc. впали менше за S&P 500.
Загальноєвропейський індекс STOXX 600 зріс на 1,1% після падіння на 12,1%. Інвестори стурбовані можливою глобальною рецесією, спровокованою торговою війною.
Аналітики Goldman Sachs Group Inc. прогнозують падіння ціни на нафту Brent до трохи нижче 40 доларів за барель до кінця 2026 року. Це пов'язано з уповільненням зростання ВВП та відмовою від скорочення видобутку ОПЕК+.
Мінфін спростував інформацію про загрозу затримки виплат військовим. Фінансування ЗСУ – пріоритет, кошти передбачені у держбюджеті на 2025 рік, виплати здійснюються вчасно та в повному обсязі.
Статки Ілона Маска впали до 297,8 млрд доларів, це сталось вперше з листопада 2024 року. Після перемоги Трампа акції Tesla зросли, але нові мита обвалили ринки.
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,0807 грн/дол. , що на 11 копійок менше. Міжнародні резерви України зросли до 42,4 млрд доларів.
росія отримала вигоду від скупки золота до війни, що дозволило компенсувати третину заморожених резервів. Вартість золотих резервів зросла на 72%, або на $96 млрд, з 2022 року.
Ф'ючерси на американські фондові індекси та азійські акції різко впали після заяви Трампа про збереження масштабних тарифів. Падіння сталось на фоні побоювань глобальної економічної рецесії.