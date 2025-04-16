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По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко
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По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко

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У 2024 році середньомісячна зарплата в Україні зросла більш ніж на 25% - Мінекономіки

У 2024 році середньомісячна зарплата в Україні збільшилася з 21 473 до 24 153 гривень, що становить зростання понад 25%. Найбільше зростання зафіксовано у сферах інформації, телекомунікацій та будівництва.

Економіка • 13:20 • 1248 перегляди

Кравченко: у першому кварталі надходження від акцизу на 31% перевищили план

Надходження акцизного податку до держбюджету в першому кварталі 2025 року зросли на понад 61%. У березні надходження склали 14,2 млрд грн, перевищивши заплановані показники.

Економіка • 11:29 • 4754 перегляди

Кожен третій пенсіонер в Україні отримує 3 340 грн пенсії - Опендатабот

Попри індексацію, кожен третій пенсіонер в Україні отримує мінімальну виплату у 3 340 грн. Найвищі пенсії у Києві - 8 708 грн, найнижчі - на Тернопільщині (4 931 грн).

Суспільство • 16 квітня, 06:35 • 2866 перегляди

Курс валют на 16 квітня: Нацбанк продовжує зміцнювати гривню

Нацбанк зміцнив гривню на 14 копійок, встановивши офіційний курс на рівні 41,1753 грн/дол. В банках долар торгується за 41,50-40,85 грн.

Економіка • 16 квітня, 06:12 • 2126 перегляди

Обмеження пенсій працюючим прокурорам: Рада ухвалила законопроєкт за основу

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №12278 щодо пенсійного забезпечення працівників прокуратури. Пенсію за вислугу років призначатимуть лише після їх звільнення.

Суспільство • 15 квітня, 12:19 • 7628 перегляди
Brent
$65.54
Bitcoin
$83,764.70
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$5,403.88
Tesla
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Золото
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Ethereum
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Кравченко: сума задекларованих доходів зросла на 59%, мільйонерів - понад 7 тисяч

З початку року українці задекларували 88,2 млрд грн доходів, що на 32,7 млрд грн більше, ніж торік. Найбільше мільйонерів у Києві, Київській, Львівській та Дніпропетровській областях.

Економіка • 15 квітня, 10:59 • 7730 перегляди

Щомісячні перекази після обмежень впали на 80 млрд грн - НБУ анонсував реєстр ризикових клієнтів

Після запровадження обмежень на перекази між картками, обсяги впали з 250 до 170 млрд грн. НБУ готує реєстр осіб, причетних до ризикових фінансових операцій.

Економіка • 15 квітня, 08:23 • 18481 перегляди

Курс валют на 15 квітня: Нацбанк продовжує зміцнювати гривню

Нацбанк встановив курс гривні на рівні 41,31 грн/дол, зміцнивши її на 7 копійок. В банках долар торгується за курсом 41,65-41,05 грн.

Економіка • 15 квітня, 06:19 • 4992 перегляди

Великий та середній бізнес почав заробляти більше, але збиткових підприємств досі 22%

Фінансовий результат до оподаткування великих і середніх підприємств склав 947,3 млрд грн прибутку, що на 22% більше, ніж у 2023. Частка збиткових підприємств становить 22,1%.

Економіка • 14 квітня, 13:42 • 5974 перегляди

В українців поменшало готівки "на руках", але частіше почали з'являтися 1000-гривневі банкноти - НБУ

На 1 квітня 2025 року готівки в обігу стало менше на 17,3 млрд грн, загальна сума – 805,1 млрд. Найбільше зросла кількість банкнот 1000 грн та монет 10 грн.

Суспільство • 14 квітня, 10:33 • 6984 перегляди

Goldman Sachs підвищив прогноз ціни на золото до $3700 за унцію

Інвесткомпанія Goldman Sachs збільшила прогноз ціни на золото до $3700 за унцію через попит банків та ризики рецесії. Спотові ціни досягли $3245,42 за унцію.

Економіка • 14 квітня, 07:30 • 5059 перегляди

Курс валют на 14 квітня: Нацбанк зміцнив гривню

Нацбанк зміцнив гривню на 2 копійки, встановивши курс на рівні 41,3879 грн/дол. Курс євро становить 46,91 грн, а злотого – 10,92 грн.

Економіка • 14 квітня, 06:28 • 3854 перегляди
Ексклюзив

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

В Україні готують законопроєкт для легалізації віртуальних активів, який базується на європейській директиві MiCA. НКЦПФР разом з НБУ працюють над документом, щоб захистити інвесторів.

Економіка • 11 квітня, 09:11 • 286939 перегляди

Курс валют на 11 квітня: гривня продовжує девальвувати

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,4031 грн/дол. , що на 19 копійок менше. В обмінниках долар торгується за 41,15 - 41,25 грн.

Економіка • 11 квітня, 06:05 • 4161 перегляди

Курс валют на 10 квітня: гривня продовжує девальвувати

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,2157 грн/дол, що на 4 копійки менше. В банках долар торгується за 41,50-40,90 грн.

Економіка • 10 квітня, 06:16 • 12417 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

У березні 2025 року інфляція склала 1,5%, з початку року – 3,5%. Найбільше зросли ціни на яйця (18%), одяг, взуття (13%), фрукти (до 6,6%).

Економіка • 9 квітня, 13:40 • 184411 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

НКЦПФР представила матрицю оподаткування віртуальних активів. Розглядаються ставки податку на прибуток від продажу криптовалюти: 18%+1,5% або пільгові 5% та 9%.

Економіка • 9 квітня, 12:27 • 426026 перегляди

Профільний комітет доопрацював законопроект щодо обмеження виплати пенсій працюючим прокурорам

Комітет ВР рекомендував ухвалити законопроєкт, який виплачуватиме пенсії за вислугу років лише після звільнення з прокуратури. Також, не буде пільг при перерахунку пенсій.

Політика • 9 квітня, 11:42 • 10432 перегляди

НАЗК розпочне перевірку декларацій за 2024 рік з травня: що важливо знати

НАЗК планує розпочати перевірку електронних декларацій за 2024 рік у травні 2025. Декларанти мають 30 днів на виправлення помилок.

Політика • 9 квітня, 09:36 • 9300 перегляди

Україна виділяє 113 млн грн на консультації для угоди з США про копалини

Кабмін виділив кошти на консультаційні послуги для підготовки проекту угоди з США про корисні копалини. Міністерства економіки та юстиції мають залучити консультантів до 15 квітня 2025 року.

Економіка • 9 квітня, 07:57 • 8253 перегляди

Курс валют на 9 квітня: гривня девальвувала

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,1740 грн/дол. , девальвувавши її на 9 копійок. Курс євро становить 45,02 грн, а злотого – 10,53 грн.

Економіка • 9 квітня, 06:09 • 5196 перегляди

Трамп втратив $500 млн статків після власноруч запроваджених мит - Forbes

Forbes оцінив, що після запровадження мит, статки Трампа зменшились на $500 млн, сягнувши $4,2 млрд. Найбільших втрат зазнала Trump Media та комерційна нерухомість.

Новини Світу • 8 квітня, 15:17 • 13155 перегляди

Воррен Баффетт збільшив статки на $11,5 млрд попри масові втрати мільярдерів

Воррен Баффет збільшив свої статки на $11,5 млрд цього року, коли інші мільярдери зазнали збитків через митне ралі Трампа. Berkshire Hathaway Inc. впали менше за S&amp;P 500.

Новини Світу • 8 квітня, 14:29 • 12080 перегляди

Європейські акції зросли після чотириденного падіння

Загальноєвропейський індекс STOXX 600 зріс на 1,1% після падіння на 12,1%. Інвестори стурбовані можливою глобальною рецесією, спровокованою торговою війною.

Економіка • 8 квітня, 12:00 • 10333 перегляди

Goldman Sachs не виключає падіння ціни на нафту Brent нижче $40 за барель

Аналітики Goldman Sachs Group Inc. прогнозують падіння ціни на нафту Brent до трохи нижче 40 доларів за барель до кінця 2026 року. Це пов'язано з уповільненням зростання ВВП та відмовою від скорочення видобутку ОПЕК+.

Економіка • 8 квітня, 11:54 • 10157 перегляди

Мінфін: усі виплати військовим здійснюються вчасно та у повному обсязі, так само буде і надалі

Мінфін спростував інформацію про загрозу затримки виплат військовим. Фінансування ЗСУ – пріоритет, кошти передбачені у держбюджеті на 2025 рік, виплати здійснюються вчасно та в повному обсязі.

Суспільство • 8 квітня, 08:53 • 131154 перегляди

Bloomberg: статки Ілона Маска впали нижче 300 мільярдів доларів уперше з 2024 року

Статки Ілона Маска впали до 297,8 млрд доларів, це сталось вперше з листопада 2024 року. Після перемоги Трампа акції Tesla зросли, але нові мита обвалили ринки.

Новини Світу • 8 квітня, 08:15 • 11280 перегляди

Курс валют на 8 квітня: Нацбанк зміцнив гривню

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,0807 грн/дол. , що на 11 копійок менше. Міжнародні резерви України зросли до 42,4 млрд доларів.

Економіка • 8 квітня, 05:50 • 4184 перегляди

Золоті резерви рф компенсували третину заморожених активів - Bloomberg

росія отримала вигоду від скупки золота до війни, що дозволило компенсувати третину заморожених резервів. Вартість золотих резервів зросла на 72%, або на $96 млрд, з 2022 року.

Війна • 7 квітня, 16:31 • 19465 перегляди

Світові акції падають, оскільки Трамп не збирається пом’якшувати свою митну політику - FT

Ф'ючерси на американські фондові індекси та азійські акції різко впали після заяви Трампа про збереження масштабних тарифів. Падіння сталось на фоні побоювань глобальної економічної рецесії.

Новини Світу • 7 квітня, 10:50 • 10109 перегляди