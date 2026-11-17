Станом на вівторок, 17 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 45,39 гривні за один долар. Офіційний курс у понеділок становив 45,43 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 49,99. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить: 45,3918 грн (-4 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 49,9881 грн (-23 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,3490 грн. (-4 коп.) за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 вівторка:

у банках долар торгується за курсом 45,30-45,96 грн, євро за 50,06-50,96 грн, злотий за 11,19-11,67 грн;

на міжбанку курси становлять 45,29-45,32 грн/дол. та 49,87-49,89 грн/євро.

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