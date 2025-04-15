Ігор Терехов

Унаслідок атаки дронів у Харкові спалахнула масштабна пожежа на складських приміщеннях з продуктами харчування. Вибуховою хвилею пошкоджено будинки, але жертв немає.
У квітні Харків потерпає від більшої кількості обстрілів, ніж у березні. Російська армія все частіше націлюється на промислові та економічно важливі об'єкти міста.
У Харкові після Великодня відкриються ще дві нові підземні школи, розраховані на тисячу учнів. Зараз у місті вже працюють шість станцій метро, переобладнаних для навчання.
Російські війська почали використовувати нову тактику обстрілів Харкова, завдаючи велику кількість ударів по одному району за короткий проміжок часу. Мета окупантів - залякати мирних мешканців.
В Основʼянському районі Харкова стався обстріл житлового сектору. Двоє людей отримали поранення, пошкоджено будинки та автомобілі, на місці працюють екстрені служби.
Російська армія атакувала Харків безпілотником типу "Шахед", внаслідок чого у Київському районі міста виникла пожежа. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.
Минулого тижня Харків пережив 41 обстріл, як за весь березень. Найчастіше ворог атакував дронами-камікадзе, 51 людина поранена, 5 загинули.
Внаслідок нічної дронової атаки росіян по Харкову кількість загиблих зросла до чотирьох, поранених - до 35. Загалом було сім влучань, переважно в Новобаварському районі.
У Харкові кількість загиблих внаслідок дронової атаки росіян зросла до трьох, 32 людини отримали поранення. Загалом по місту було сім влучань, переважно в Новобаварському районі.
Внаслідок російської атаки дронами по Харкову загинуло двоє людей, троє можуть бути під завалами. Зайнявся дах багатоповерхівки на площі 500 м. кв, автомобілі та квартири.
Внаслідок атаки російських безпілотників на Харків 3 квітня відомо про 12 поранених. Ворожий дрон влучив у багатоквартирний житловий будинок у Новобаварському районі.
Російські дрони атакували Харків, спричинивши значну пожежу після влучання у двоповерховий будинок. Є попередні дані про постраждалих.
У Київському районі Харкова ворожий БпЛА поцілив у житловий будинок. Наразі відомо про чотирьох постраждалих, серед яких дитина.
Вночі 2 квітня Харків був атакований дронами. За уточненою інформацією, по місту було завдано 15 ударів, внаслідок чого постраждали вісім людей, серед яких є діти.
Вночі 2 квітня Харків зазнав атаки дронів у Холодногірському районі. За попередніми даними, двоє цивільних, включно з дитиною, отримали поранення.
Вночі 31 березня Харків зазнав шість атак російських дронів, що призвело до масштабної пожежі та пошкоджень дитячого закладу в Київському районі.
У ніч на 31 березня у Харкові пролунали вибухи. Зафіксовано влучання у Київському районі міста, де виникла пожежа. Усі служби працюють над ліквідацією наслідків.
31 березня вночі російська армія атакувала Харків. Влучання зафіксовано на території цивільного підприємства у Київському районі, пошкоджено вікна прилеглих будинків.
Внаслідок обстрілу Харкова 30 березня зросла кількість поранених до 35, серед них 5 дітей. Пошкоджено житлові будинки, лікарню та інфраструктуру, є загиблі.
Іван Вигівський задекларував 1 465 392 грн доходів за 2024 рік, його зарплата склала 1 455 920 грн. Подружжя має землю, орендований будинок та значні кошти на рахунках.
російські війська атакували Харків ударними БпЛА, внаслідок чого є загиблий та 10 постраждалих, серед яких 16-річні підлітки. Пошкоджено торговий центр, житлові будинки та медичний заклад.
Харків під атакою ворожих "шахедів", про що повідомили міський голова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Жителів закликають залишатися в укриттях.
Андрій Садовий за 2024 рік задекларував 869 тис. грн зарплати, його дружина Катерина Кіт-Садова – понад 13 млн грн. Дружина володіє цінними паперами та корпоративними правами.
Внаслідок масованої атаки по Харкову пошкоджено житлові будинки та автомобілі. Прем'єр відреагував на масовану атаку на Харків і додав, що росія продовжує терор проти України.
Ігор Терехов задекларував 2 001 327 грн зарплати за рік, що майже на 285 тис. грн більше, ніж у минулому році. Також він задекларував готівку, банківські заощадження та дві квартири.
Внаслідок удару "Іскандером" по Харкову постраждало 8 осіб та пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Пошкоджено понад 30 приватних будинків, загорілося 5 автомобілів та 10 гаражів.
У Київському районі Харкова зафіксовано влучання внаслідок ворожого удару. На місці працюють правоохоронці та рятувальники, обставини події з'ясовуються.
У Харкові стався вибух, про що повідомив міський голова Ігор Терехов. Триває масована атака на Україну, зафіксовано зліт МіГ-31К та численні ракети в повітряному просторі.
У Харкові безпілотник влучив у багатоповерхівку, пошкодивши технічний поверх, дах та ліфтову шахту. Вибухом вибито вікна, пошкоджено автівки, двоє людей отримали сильний стрес.
Ворожий безпілотник "Шахед" влучив у багатоповерхівку в Салтівському районі Харкова. У місті зафіксовано вибух, деталі інциденту з'ясовуються.