Ігор Терехов

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 21246 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 140112 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 128039 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 129795 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 127612 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 129559 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 193565 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76958 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164160 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115729 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Новини по темi

У Харкові виникла масштабна пожежа на складах після атаки дронів

Унаслідок атаки дронів у Харкові спалахнула масштабна пожежа на складських приміщеннях з продуктами харчування. Вибуховою хвилею пошкоджено будинки, але жертв немає.

Війна • 14 квітня, 03:07 • 3524 перегляди

У Харкові фіксують зростання обстрілів: ворог цілить по промислових обʼєктах

У квітні Харків потерпає від більшої кількості обстрілів, ніж у березні. Російська армія все частіше націлюється на промислові та економічно важливі об'єкти міста.

Суспільство • 13 квітня, 10:59 • 7488 перегляди

У Харкові після Великодня відкриють ще дві підземні школи - Терехов

У Харкові після Великодня відкриються ще дві нові підземні школи, розраховані на тисячу учнів. Зараз у місті вже працюють шість станцій метро, переобладнаних для навчання.

Освіта • 13 квітня, 09:54 • 5904 перегляди

Удари по Харкову: росія змінює тактику, щоб залякати місто - Терехов

Російські війська почали використовувати нову тактику обстрілів Харкова, завдаючи велику кількість ударів по одному району за короткий проміжок часу. Мета окупантів - залякати мирних мешканців.

Суспільство • 10 квітня, 08:14 • 67437 перегляди

Терористи обстріляли Харків: 2 цивільних людей дістали поранення

В Основʼянському районі Харкова стався обстріл житлового сектору. Двоє людей отримали поранення, пошкоджено будинки та автомобілі, на місці працюють екстрені служби.

Війна • 8 квітня, 20:23 • 7956 перегляди

росія атакувала Харків "шахедом": є приліт, спалахнула пожежа

Російська армія атакувала Харків безпілотником типу "Шахед", внаслідок чого у Київському районі міста виникла пожежа. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Війна • 8 квітня, 18:17 • 11532 перегляди

Харків за тиждень пережив атак рф, як за весь березень: 51 поранений, 5 загиблих, серед них діти

Минулого тижня Харків пережив 41 обстріл, як за весь березень. Найчастіше ворог атакував дронами-камікадзе, 51 людина поранена, 5 загинули.

Війна • 7 квітня, 06:36 • 5209 перегляди

У Харкові за ніч зросла кількість жертв дронової атаки

Внаслідок нічної дронової атаки росіян по Харкову кількість загиблих зросла до чотирьох, поранених - до 35. Загалом було сім влучань, переважно в Новобаварському районі.

Війна • 4 квітня, 04:18 • 8506 перегляди

Російська дронова атака по Харкову: рятувальники деблокували фрагменти третього тіла

У Харкові кількість загиблих внаслідок дронової атаки росіян зросла до трьох, 32 людини отримали поранення. Загалом по місту було сім влучань, переважно в Новобаварському районі.

Війна • 3 квітня, 23:09 • 8370 перегляди

Удар по Харкову: кількість жертв атаки дронів зросла, під завалами знаходяться люди

Внаслідок російської атаки дронами по Харкову загинуло двоє людей, троє можуть бути під завалами. Зайнявся дах багатоповерхівки на площі 500 м. кв, автомобілі та квартири.

Війна • 3 квітня, 21:37 • 8403 перегляди

Удар дронів по Харкову: внаслідок влучання у багатоповерхівку поранено щонайменще 12 людей

Внаслідок атаки російських безпілотників на Харків 3 квітня відомо про 12 поранених. Ворожий дрон влучив у багатоквартирний житловий будинок у Новобаварському районі.

Війна • 3 квітня, 20:23 • 6013 перегляди

Харків під атакою ворожих безпілотників: є влучання у житловий будинок, спалахнула пожежа

Російські дрони атакували Харків, спричинивши значну пожежу після влучання у двоповерховий будинок. Є попередні дані про постраждалих.

Війна • 3 квітня, 19:24 • 14765 перегляди

Удар рф по Харкову: кількість постраждалих зросла до 4

У Київському районі Харкова ворожий БпЛА поцілив у житловий будинок. Наразі відомо про чотирьох постраждалих, серед яких дитина.

Війна • 2 квітня, 14:01 • 21818 перегляди

Атака дронів на Харків: кількість поранених зросла до восьми

Вночі 2 квітня Харків був атакований дронами. За уточненою інформацією, по місту було завдано 15 ударів, внаслідок чого постраждали вісім людей, серед яких є діти.

Війна • 1 квітня, 23:29 • 91274 перегляди

У Харкові пролунало 12 вибухів: є постраждалі, серед них дитина

Вночі 2 квітня Харків зазнав атаки дронів у Холодногірському районі. За попередніми даними, двоє цивільних, включно з дитиною, отримали поранення.

Війна • 1 квітня, 22:16 • 10416 перегляди

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Вночі 31 березня Харків зазнав шість атак російських дронів, що призвело до масштабної пожежі та пошкоджень дитячого закладу в Київському районі.

Війна • 31 березня, 04:23 • 149309 перегляди

Харків вдруге за ніч атакували БпЛА: є влучання, виникла пожежа

У ніч на 31 березня у Харкові пролунали вибухи. Зафіксовано влучання у Київському районі міста, де виникла пожежа. Усі служби працюють над ліквідацією наслідків.

Війна • 31 березня, 02:37 • 11898 перегляди

росія атакувала Харків: є влучання

31 березня вночі російська армія атакувала Харків. Влучання зафіксовано на території цивільного підприємства у Київському районі, пошкоджено вікна прилеглих будинків.

Війна • 30 березня, 23:57 • 10700 перегляди

Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

Внаслідок обстрілу Харкова 30 березня зросла кількість поранених до 35, серед них 5 дітей. Пошкоджено житлові будинки, лікарню та інфраструктуру, є загиблі.

Суспільство • 30 березня, 09:49 • 171929 перегляди

Голова Нацполіції Вигівський задекларував понад 1,4 млн грн доходів

Іван Вигівський задекларував 1 465 392 грн доходів за 2024 рік, його зарплата склала 1 455 920 грн. Подружжя має землю, орендований будинок та значні кошти на рахунках.

Політика • 30 березня, 06:08 • 37432 перегляди

Ворожий удар по Харкову: є загиблий та 10 постраждалих, серед них діти

російські війська атакували Харків ударними БпЛА, внаслідок чого є загиблий та 10 постраждалих, серед яких 16-річні підлітки. Пошкоджено торговий центр, житлові будинки та медичний заклад.

Війна • 29 березня, 20:08 • 28290 перегляди

У Харкові пролунали вибухи: місто атакують ворожі "шахеди"

Харків під атакою ворожих "шахедів", про що повідомили міський голова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Жителів закликають залишатися в укриттях.

Війна • 29 березня, 18:53 • 35199 перегляди

Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

Андрій Садовий за 2024 рік задекларував 869 тис. грн зарплати, його дружина Катерина Кіт-Садова – понад 13 млн грн. Дружина володіє цінними паперами та корпоративними правами.

Політика • 29 березня, 07:19 • 99168 перегляди

У Харкові зросла кількість постраждалих до восьми внаслідок атаки рф - мер

Внаслідок масованої атаки по Харкову пошкоджено житлові будинки та автомобілі. Прем'єр відреагував на масовану атаку на Харків і додав, що росія продовжує терор проти України.

Війна • 26 березня, 20:33 • 14599 перегляди

Мер Харкова Терехов за рік отримав понад 2 млн грн зарплати

Ігор Терехов задекларував 2 001 327 грн зарплати за рік, що майже на 285 тис. грн більше, ніж у минулому році. Також він задекларував готівку, банківські заощадження та дві квартири.

Політика • 26 березня, 14:12 • 22916 перегляди

Ракетний удар рф по Харкову: пошкоджено критичну інфраструктуру, 8 постраждалих

Внаслідок удару "Іскандером" по Харкову постраждало 8 осіб та пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Пошкоджено понад 30 приватних будинків, загорілося 5 автомобілів та 10 гаражів.

Війна • 7 березня, 07:12 • 21637 перегляди

Обстріл Київського району Харкова: є 4 постраждалих і пожежа на місці влучання

У Київському районі Харкова зафіксовано влучання внаслідок ворожого удару. На місці працюють правоохоронці та рятувальники, обставини події з'ясовуються.

Суспільство • 7 березня, 05:01 • 26100 перегляди

Вибух прогримів у Харкові: місто знову під ударом агресора

У Харкові стався вибух, про що повідомив міський голова Ігор Терехов. Триває масована атака на Україну, зафіксовано зліт МіГ-31К та численні ракети в повітряному просторі.

Суспільство • 7 березня, 04:37 • 71520 перегляди

У Харкові ворожий БпЛА влучив у житловий будинок: двоє постраждалих

У Харкові безпілотник влучив у багатоповерхівку, пошкодивши технічний поверх, дах та ліфтову шахту. Вибухом вибито вікна, пошкоджено автівки, двоє людей отримали сильний стрес.

Суспільство • 6 березня, 04:01 • 21519 перегляди

У Харкові "Шахед" атакував багатоповерхівку в Салтівському районі

Ворожий безпілотник "Шахед" влучив у багатоповерхівку в Салтівському районі Харкова. У місті зафіксовано вибух, деталі інциденту з'ясовуються.

Суспільство • 6 березня, 02:14 • 23561 перегляди