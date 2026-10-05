рф атакувала Харків КАБами: троє людей загинули і ще 25 - поранені
Київ • УНН
росія атакувала Харків щонайменше трьома КАБами та дроном. Загинули троє людей, 25 постраждали, пошкоджені будинки й заправка.
Армія рф атакувала Харків КАБами, горять склади і пошкоджені житлові будинки. Як повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, у результаті атаки три людини загинули і ще 25 - поранені, передає УНН.
Ворог атакував Харків щонайменше трьома КАБами - влучання зафіксовані у Слобідському районі... Є постраждалі, горять складські приміщення, пошкоджені житлові будинки. Під завалами у житловому будинку, який потрапив під обстріл, можуть бути люди
За словами міського голови Харкова, на дану хвилину відомо про 25 постраждалих та трьох загиблих.
Крім того, за словами Терехова, ворог також ударив бойовим дроном по заправці у Київському районі.
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