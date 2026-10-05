рф атакувала Харків КАБами: троє людей загинули і ще 25 - поранені

Армія рф атакувала Харків КАБами, горять склади і пошкоджені житлові будинки. Як повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, у результаті атаки три людини загинули і ще 25 - поранені, передає УНН.

Ворог атакував Харків щонайменше трьома КАБами - влучання зафіксовані у Слобідському районі... Є постраждалі, горять складські приміщення, пошкоджені житлові будинки. Під завалами у житловому будинку, який потрапив під обстріл, можуть бути люди - повідомив Терехов.

Наслідки атаки на Харків. Фото: соцмережі

За словами міського голови Харкова, на дану хвилину відомо про 25 постраждалих та трьох загиблих.

Крім того, за словами Терехова, ворог також ударив бойовим дроном по заправці у Київському районі.

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