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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
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12:10 • 1530 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 27512 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 135423 перегляди

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14 квітня, 08:15 • 77640 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164700 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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ЄС шукає способи розірвати російські газові контракти без штрафів - FT

Єврокомісія вивчає юридичні шляхи, щоб компанії ЄС могли розірвати довгострокові газові контракти з росією без сплати великих штрафів. Це частина плану ЄС відмовитись від російського палива до 2027 року.

Економіка • 10:33 • 3254 перегляди

Трампа запитали, чи розглядає він нові санкції проти рф після її атаки на Суми: він нагадав про введені обмеження

Дональд Трамп відповів, що вже має санкції проти Росії, згадавши зупинку «Північного потоку-2».

Політика • 15 квітня, 05:46 • 5836 перегляди

медведєв назвав майбутнього канцлера Німеччини Мерца нацистом через Taurus

дмитро медведєв різко відреагував на заяву Фрідріха Мерца про передачу Україні ракет Taurus, звинувативши його в нацизмі та згадавши службу його батька у Вермахті.

Війна • 15 квітня, 02:53 • 4226 перегляди

Вибори Мерца канцлером Німеччини заплановані на 6 травня

Бундестаг Німеччини готується до виборів канцлера 6 травня, за умови схвалення коаліційної угоди. Мерц раніше заявляв про плани сформувати уряд до Великодня.

Новини Світу • 14 квітня, 12:58 • 5750 перегляди

ЄС розглядає можливість часткового повернення до імпорту російського газу - Reuters

Європа обговорює відновлення імпорту газу з рф на тлі побоювань щодо залежності від США. Німеччина закликає повернути постачання газу для підтримки промисловості.

Новини Світу • 14 квітня, 11:51 • 5954 перегляди

"Ukraine2EU" є унікальною програмою, оскільки ЄС не фінансує приєднання інших держав - Стефанішина

Програма Ukraine2EU є унікальною, оскільки ЄС зазвичай не фінансує вступ інших країн. Данія, Швеція та Литва спільно допомагають Україні на шляху до членства в ЄС.

Політика • 14 квітня, 11:06 • 5072 перегляди

Голова дипломатії ЄС прокоментувала слова Мерца щодо Taurus для України

Голова дипломатії ЄС наголосила на необхідності збільшення допомоги Україні. Це стало відповіддю на словам Мерца щодо ракет Taurus після атаки рф на Суми.

Війна • 14 квітня, 08:43 • 8076 перегляди

ЄС сьогодні обговорить оновлений план Каллас щодо військової допомоги Україні після тижнів затримки

Міністри ЄС прагнуть надати Україні 2 млн артснарядів на 5 млрд євро. Угорщина залишається головною перешкодою для військової допомоги.

Війна • 14 квітня, 07:45 • 5640 перегляди

Мерц каже, що завжди виступав за передачу Україні ракет Taurus, але за однієї умови

Фрідріх Мерц, імовірний канцлер Німеччини, виступає за передачу Україні далекобійних ракет Taurus за умови погодження з союзниками. Він наголосив на важливості виходу України з оборони.

Війна • 14 квітня, 01:40 • 4020 перегляди

Зеленський різко осудив удар рф по Сумах у Вербну неділю: "абсолютно відбита сволота"

Президент України різко засудив російський удар по Сумах, внаслідок якого загинули 34 людини, а 117 отримали поранення. Удар балістичними ракетами прийшовся по центру міста у Вербну неділю.

Політика • 13 квітня, 17:41 • 4386 перегляди

Мерц: Україна зможе приєднатися до ЄС і НАТО лише після закінчення війни

Фрідріх Мерц заявив, що Україна не може стати членом НАТО чи ЄС, поки триває війна. Він також застеріг від недооцінки стійкості росії та її політики.

Війна • 12 квітня, 19:33 • 4408 перегляди

Збірна України з футзалу розтрощила збірну Кіпру та вийшла на Євро-2026

Збірна України з футзалу перемогла Кіпр (11:1) та вийшла на Євро-2026, оскільки Румунія програла Німеччині. Чемпіонат Європи пройде у Латвії та Литві з 20 січня по 7 лютого 2026 року.

Спорт • 11 квітня, 19:10 • 7244 перегляди

Європейське космічне агентство зафіксувало пробудження великої чорної діри

ESA зафіксувало пробудження чорної діри в галактиці SDSS1335+0728 на відстані 300 млн світлових років. Вона раптово почала випромінювати потужні рентгенівські промені.

Новини Світу • 11 квітня, 16:25 • 12462 перегляди

Україна потребує десять систем ППО і вільний світ має їх: що сказав Зеленський під час виступу на “Рамштайн”

Президент України звернувся до учасників "Рамштайн", наголосивши на необхідності 10 систем Patriot. Він підкреслив, що рф єдина причина війни.

Війна • 11 квітня, 16:08 • 12718 перегляди

Україна має проблему у недостатньому фінансуванні для закупівлі комплектуючих для виготовлення зброї - Камишін

Українська оборонна промисловість торік виробила зброї на 10 млрд доларів, покриваючи 30-40% потреб фронту. Головна проблема – недостатнє фінансування закупівлі комплектуючих.

Війна • 11 квітня, 15:19 • 11535 перегляди

Пісторіус вважає, що мир в Україні, "здається, недосяжний у найближчому майбутньому"

Міністр оборони ФРН Пісторіус вважає, що мир в Україні, "здається, недосяжний у найближчому майбутньому".

Війна • 11 квітня, 12:57 • 7589 перегляди

Україна з партнерами формує Коаліцію РЕБ для посилення оборони - Умєров

Україна та Німеччина офіційно запустили Коаліцію радіоелектронної боротьби в межах "Рамштайну". Ініціатива, до якої приєдналося 11 держав, зосередиться на закупівлі обладнання та навчанні фахівців.

Війна • 11 квітня, 12:56 • 7889 перегляди

Німеччина не може надати Україні додаткові системи ППО, тому союзники шукають їх по всьому світу - Пісторіус

Німеччина вже передала Україні 4 комплекси Patriot і наразі не може надати більше. Союзники шукають додаткові системи ППО для України по всьому світу.

Новини Світу • 11 квітня, 12:09 • 9329 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Велика Британія виділить Україні 450 мільйонів фунтів стерлінгів на військову допомогу. Пакет включає безпілотники, радіолокаційні системи та збільшення фінансування на ремонт.

Війна • 11 квітня, 11:26 • 100590 перегляди

Головною метою майбутньої військової реформи є зменшення бюрократії в Бундесвері - Пісторіус

Міністр оборони Німеччини заявив, що реформа Бундесверу спрямована на зменшення бюрократії у закупівлях та розширенні інфраструктури. Німеччина прагне посилити оборону та підтримувати Україну.

Новини Світу • 11 квітня, 10:18 • 5779 перегляди

Є ризики з часом реалізації рішень, але присутність США може бути сигналом путіну - Чернєв про сьогоднішній "Рамштайн"

Зустрічі "Рамштайн" працюють, але лідерство Європи може затягнути реалізацію рішень. Участь США – сигнал путіну, а пріоритети на зустрічі – ППО та артилерія.

Війна • 11 квітня, 09:30 • 10481 перегляди

Естонія висловила занепокоєння щодо угоди США та рф до 9 травня і закликає допомогти Україні

Ханно Певкур висловив стурбованість можливою угодою між США і росією до 9 травня. Він закликав збільшити військову і фінансову допомогу Україні, щоб запобігти небажаному результату.

Війна • 11 квітня, 08:49 • 7689 перегляди

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

У штаб-квартирі НАТО проходить зустріч Контактної групи з питань оборони України. Німеччина та партнери створили коаліцію для посилення можливостей України в електромагнітній боротьбі.

Війна • 11 квітня, 08:05 • 119027 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Міністр оборони ФРН анонсував новий пакет допомоги Україні, що включатиме чотири системи IRIS-T та 30 ракет до Patriot. Також обговорюється виробництво ракет за ліцензією в Україні.

Війна • 11 квітня, 07:48 • 106402 перегляди

У Брюсселі збирається "коаліція охочих": засідання зосередиться на підтримці довгострокової оборони та безпеки України

У Брюсселі відбудеться зустріч близько 30 країн для планування "коаліції охочих", щоб підтримати оборону України. Міністри оборони Британії та Франції очолять засідання.

Війна • 10 квітня, 12:59 • 14626 перегляди

Повернення до економічних основ: як світ реагує на митну "паузу" Трампа - CNN

Рішення Трампа призупинити підвищення мит позитивно сприйняли в Європі та Азії. Невизначеність зберігається, тримаючи світ у напруженні, але є надія на економічну розсудливість.

Новини Світу • 10 квітня, 12:17 • 10010 перегляди

Теракт 9/11 "загартував" нового міністра фінансів Німеччини - Bloomberg

Ларс Клінґбайль, майбутній міністр фінансів Німеччини, був свідком теракту 9/11 під час стажування на Мангеттені. Цей досвід важливий для фінансування переозброєння армії Німеччини.

Новини Світу • 10 квітня, 09:36 • 11195 перегляди

Міністр оборони США візьме участь у "Рамштайні" онлайн - Politico

Піт Гегсет приєднається до зустрічі контактної групи з питань оборони України 11 квітня через телеконференцію. Зустріч відбудеться в Брюсселі під головуванням Великої Британії та Німеччини.

Війна • 10 квітня, 09:25 • 12685 перегляди

В Німеччині новий коаліційний уряд вирішив поки що зберегти добровільну основу служби в армії

Новий уряд Німеччини планує оновити військову службу на добровільній основі. Питання обов'язкового призову поки що залишається відкритим, але буде запроваджено систему реєстрації.

Новини Світу • 9 квітня, 16:02 • 11735 перегляди

У Німеччині урядова коаліція повідомила, якими бачить відносини із США

Коаліційна угода в Німеччині підкреслює, що відносини зі США залишаються вкрай важливими. Німеччина прагне тісної співпраці з Північною Америкою, Канадою та Великою Британією.

Політика • 9 квітня, 15:12 • 12410 перегляди