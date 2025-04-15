Єврокомісія вивчає юридичні шляхи, щоб компанії ЄС могли розірвати довгострокові газові контракти з росією без сплати великих штрафів. Це частина плану ЄС відмовитись від російського палива до 2027 року.
Дональд Трамп відповів, що вже має санкції проти Росії, згадавши зупинку «Північного потоку-2».
дмитро медведєв різко відреагував на заяву Фрідріха Мерца про передачу Україні ракет Taurus, звинувативши його в нацизмі та згадавши службу його батька у Вермахті.
Бундестаг Німеччини готується до виборів канцлера 6 травня, за умови схвалення коаліційної угоди. Мерц раніше заявляв про плани сформувати уряд до Великодня.
Європа обговорює відновлення імпорту газу з рф на тлі побоювань щодо залежності від США. Німеччина закликає повернути постачання газу для підтримки промисловості.
Програма Ukraine2EU є унікальною, оскільки ЄС зазвичай не фінансує вступ інших країн. Данія, Швеція та Литва спільно допомагають Україні на шляху до членства в ЄС.
Голова дипломатії ЄС наголосила на необхідності збільшення допомоги Україні. Це стало відповіддю на словам Мерца щодо ракет Taurus після атаки рф на Суми.
Міністри ЄС прагнуть надати Україні 2 млн артснарядів на 5 млрд євро. Угорщина залишається головною перешкодою для військової допомоги.
Фрідріх Мерц, імовірний канцлер Німеччини, виступає за передачу Україні далекобійних ракет Taurus за умови погодження з союзниками. Він наголосив на важливості виходу України з оборони.
Президент України різко засудив російський удар по Сумах, внаслідок якого загинули 34 людини, а 117 отримали поранення. Удар балістичними ракетами прийшовся по центру міста у Вербну неділю.
Фрідріх Мерц заявив, що Україна не може стати членом НАТО чи ЄС, поки триває війна. Він також застеріг від недооцінки стійкості росії та її політики.
Збірна України з футзалу перемогла Кіпр (11:1) та вийшла на Євро-2026, оскільки Румунія програла Німеччині. Чемпіонат Європи пройде у Латвії та Литві з 20 січня по 7 лютого 2026 року.
ESA зафіксувало пробудження чорної діри в галактиці SDSS1335+0728 на відстані 300 млн світлових років. Вона раптово почала випромінювати потужні рентгенівські промені.
Президент України звернувся до учасників "Рамштайн", наголосивши на необхідності 10 систем Patriot. Він підкреслив, що рф єдина причина війни.
Українська оборонна промисловість торік виробила зброї на 10 млрд доларів, покриваючи 30-40% потреб фронту. Головна проблема – недостатнє фінансування закупівлі комплектуючих.
Міністр оборони ФРН Пісторіус вважає, що мир в Україні, "здається, недосяжний у найближчому майбутньому".
Україна та Німеччина офіційно запустили Коаліцію радіоелектронної боротьби в межах "Рамштайну". Ініціатива, до якої приєдналося 11 держав, зосередиться на закупівлі обладнання та навчанні фахівців.
Німеччина вже передала Україні 4 комплекси Patriot і наразі не може надати більше. Союзники шукають додаткові системи ППО для України по всьому світу.
Велика Британія виділить Україні 450 мільйонів фунтів стерлінгів на військову допомогу. Пакет включає безпілотники, радіолокаційні системи та збільшення фінансування на ремонт.
Міністр оборони Німеччини заявив, що реформа Бундесверу спрямована на зменшення бюрократії у закупівлях та розширенні інфраструктури. Німеччина прагне посилити оборону та підтримувати Україну.
Зустрічі "Рамштайн" працюють, але лідерство Європи може затягнути реалізацію рішень. Участь США – сигнал путіну, а пріоритети на зустрічі – ППО та артилерія.
Ханно Певкур висловив стурбованість можливою угодою між США і росією до 9 травня. Він закликав збільшити військову і фінансову допомогу Україні, щоб запобігти небажаному результату.
У штаб-квартирі НАТО проходить зустріч Контактної групи з питань оборони України. Німеччина та партнери створили коаліцію для посилення можливостей України в електромагнітній боротьбі.
Міністр оборони ФРН анонсував новий пакет допомоги Україні, що включатиме чотири системи IRIS-T та 30 ракет до Patriot. Також обговорюється виробництво ракет за ліцензією в Україні.
У Брюсселі відбудеться зустріч близько 30 країн для планування "коаліції охочих", щоб підтримати оборону України. Міністри оборони Британії та Франції очолять засідання.
Рішення Трампа призупинити підвищення мит позитивно сприйняли в Європі та Азії. Невизначеність зберігається, тримаючи світ у напруженні, але є надія на економічну розсудливість.
Ларс Клінґбайль, майбутній міністр фінансів Німеччини, був свідком теракту 9/11 під час стажування на Мангеттені. Цей досвід важливий для фінансування переозброєння армії Німеччини.
Піт Гегсет приєднається до зустрічі контактної групи з питань оборони України 11 квітня через телеконференцію. Зустріч відбудеться в Брюсселі під головуванням Великої Британії та Німеччини.
Новий уряд Німеччини планує оновити військову службу на добровільній основі. Питання обов'язкового призову поки що залишається відкритим, але буде запроваджено систему реєстрації.
Коаліційна угода в Німеччині підкреслює, що відносини зі США залишаються вкрай важливими. Німеччина прагне тісної співпраці з Північною Америкою, Канадою та Великою Британією.