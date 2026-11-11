США просять росію запропонувати нову угоду про безпеку з Європою - ЗМІ розкрили деталі

США звернулися до росії з проханням підготувати нову пропозицію щодо майбутньої угоди про безпеку з Європою, яка передбачала б кроки з боку рф, спрямовані на зниження напруженості на континенті. Про це пише Axios із посиланням на два поінформовані джерела, передає УНН.

Деталі

Адміністрація Трампа прагне одночасно вести переговори щодо нової архітектури безпеки між Європою та росією і мирної угоди між росією та Україною. Однак, за словами джерела, обізнаного з позицією Білого дому, впровадження домовленостей у сфері безпеки можливе лише після укладення угоди про припинення війни.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн перед переговорами в Абу-Дабі заявила, що Європа обговорюватиме нову архітектуру безпеки лише після завершення війни в Україні.

Водночас, за словами двох поінформованих джерел, європейські посадовці, які перебували цього тижня в Абу-Дабі, погодилися працювати за обома напрямками паралельно. При цьому вони наголосили, що остаточні рішення щодо архітектури європейської безпеки будуть ухвалені лише після закінчення війни в Україні.

США сподіваються, що залучення представників Європи до мирних переговорів спонукатиме їхні уряди активніше обговорювати та погоджувати ширшу безпекову угоду ще до завершення війни.

"Зеленський не погодиться на угоду, доки не знатиме, що буде далі з гарантіями безпеки; путін також хоче це знати. Саме тому питання безпеки є настільки важливим", — зазначило джерело.

Джерело додало, що США чітко дали зрозуміти європейським країнам: вони не погодяться на безпекову угоду з росією, якщо її не підтримають Європа та Україна. Крім того, за словами джерела, США не нададуть росії права вето щодо питань європейської безпеки.

Видання зауважує, що росія протягом багатьох років домагалася укладення угоди про європейську безпеку, яка б обмежувала розширення НАТО та передбачала скорочення військової присутності Альянсу у Східній Європі. Раніше США відхиляли ці вимоги, проте зараз, схоже, готові розглянути їх у тій чи іншій формі — як частину ширшої домовленості, що має покласти край війні в Україні.

Водночас багато європейських урядів ставляться до такого підходу адміністрації США з великою підозрою.

У москві заявили, що могли б укласти пакти про ненапад із державами-членами НАТО

У четвер у москві представники президента Трампа — Джаред Кушнер і Стів Віткофф — зустрінуться з президентом росії володимиром путіним, щоб ще раз озвучити це прохання. За словами американського посадовця, вони також хочуть, щоб путін дозволив представникам європейських країн долучитися до наступного раунду російсько-українських мирних переговорів.

Віткофф і Кушнер завтра у першій половині дня зустрінуться із путіним у москві

Очікується, що після візиту до москви Кушнер і Віткофф вирушать до Дубліна, де в четвер увечері зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським.

Додамо

Переговори, що відбулися у вівторок і середу, стали першою за тривалий час (з лютого, коли діалог було перервано через війну) зустріччю українських і російських посадовців за участі американських посередників.

Протягом останніх тижнів Віткофф і Кушнер провели зустрічі як із путіним, так і із Зеленським, що надало процесу певного імпульсу.

Видання додає, що путін погодився відновити мирні переговори та звільнити громадянина США Стівена Хаббарда, якого росія затримала у 2022 році. Крім того, Віткофф і Кушнер — разом із першою леді Меланією Трамп та її командою — домоглися встановлення гуманітарного режиму припинення вогню в місті Олешки.

Контекст

Переговори в Абу-Дабі розпочалися у вівторок; посередниками між російською та українською сторонами виступили Віткофф, Кушнер і командувач Європейського командування Збройних сил США генерал Алексус Гринкевич.

Сторони досягли домовленості про обмін полоненими. За словами Кушнера та українського переговорника Давида Арахамії, цей обмін може стати наймасштабнішим від початку війни. Представники США та України повідомили, що точна кількість полонених, які підлягають звільненню, буде визначена під час зустрічей за участю путіна та Зеленського у четвер.

До початку переговорів і після їх завершення американська та українська переговорні групи поінформували делегацію високопоставлених дипломатів із Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії, ЄС та НАТО.

Як повідомило джерело, присутнє на зустрічі, переговори між російською та українською сторонами у вівторок проходили в напруженій, а часом і емоційній атмосфері. Обидві сторони висловлювали свої претензії, накопичені за дев’ять місяців відсутності прямих контактів.

Кушнер і Віткофф намагалися знизити градус напруги, пояснюючи російським і українським переговорникам, що мета полягає в тому, щоб завершити цей раунд переговорів, підготувавши варіанти рішень для лідерів обох сторін.

Зрештою, після того як кожна зі сторін виклала свою позицію, дискусія стала більш конструктивною, зазначило джерело.

"У нас були досить жорсткі дискусії", — сказав Кушнер на пресконференції після завершення переговорів у середу.

"Росіяни приїхали з жорсткими директивами. Було дуже важко пом’якшити їх, але в підсумку все завершилося продуктивно", — зазначив Арахамія.

Ключовою темою переговорів в Абу-Дабі стала пропозиція США щодо укладення угоди про нову архітектуру безпеки між Європою та росією — як складової домовленості про припинення війни в Україні.

За словами двох джерел, обізнаних із перебігом переговорів, російська сторона заявила, що путін розпочав вторгнення в Україну через те, що тодішній президент Байден не відповів на його лист 2021 року, в якому було викладено російські занепокоєння у сфері безпеки.

Як повідомило одне з джерел, Кушнер і Віткофф відповіли росіянам, що з 2021 року світ суттєво змінився.

Вони запропонували росії підготувати новий документ, у якому, окрім власних безпекових занепокоєнь і вимог, було б також зазначено, які "симетричні кроки" росія готова здійснити задля деескалації та надання Європі гарантій того, що в майбутньому вона не вдаватиметься до нападів.

Крім того, Кушнер і Віткофф наголосили росіянам: для серйозного обговорення питань безпеки в Європі необхідно погодитися на участь європейських представників у майбутніх мирних переговорах. "Ми сказали росіянам: у них є свої бажання й побоювання, але вони також мають запропонувати інші кроки для деескалації та інші ініціативи, якщо хочуть, щоб Європа сприйняла ці пропозиції належним чином", — зазначив Кушнер на пресконференції.

Втім, додає видання, наразі росія не бажає допускати європейців до участі в мирних переговорах з Україною.

"Що стосується керівництва низки європейських країн, то вони, по суті, займаються колективним обманом українського народу і сприяють масовій загибелі мирних жителів, — заявив на пресконференції після переговорів радник путіна володимир мединський, який очолював російську делегацію. — Тому я не розумію, про що з ними можна домовлятися".

Водночас мединський зазначив, що росія прагне укласти з Європою ширшу безпекову угоду в рамках домовленостей про припинення війни.

"В Україні просто прорвався гнійник. Лікувати треба весь організм — пластиром тут не обійдешся", — сказав він.