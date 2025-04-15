Марко Рубіо

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 22370 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 144138 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 130060 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 132090 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 129388 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 130729 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 194220 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77076 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164254 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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Американський політик та дипломат (народився 1971 року)
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Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

Декілька радників Трампа закликають його більш обережно ставитися до заяв москви про мир, стверджуючи, що путін не зацікавлений у припиненні війни. Трамп поки що підтримує ідею переговорів.

Війна • 15 квітня, 04:26 • 52306 перегляди

Зеленський пояснив, чому не працює припинення вогню з боку рф

Президент України пояснив, чому не працює припинення вогню з боку росії. Він наголосив, що путін ніколи не хотів закінчувати війну та закликав США до сильніших кроків впливу на рф.

Війна • 14 квітня, 08:57 • 5048 перегляди

Те, що відбувається - ганьба: Трамп назвав російський удар по Сумах "жахливим"

Дональд Трамп прокоментував атаку рф на Суми, окресливши терористичний удар "жахливою річчю". Він також розкритикував війну в Україні, підкресливши її масштабні наслідки та руйнування.

Політика • 14 квітня, 04:51 • 4866 перегляди

Інформація про переговори України та росії в Анкарі є фейком - Сибіга

Глава МЗС України Андрій Сибіга спростував інформацію про перемовини з росією 15-16 квітня в Анкарі. Він ініціюватиме розмову з держсекретарем США щодо удару по Сумах.

Війна • 13 квітня, 20:10 • 4886 перегляди

США висловлюють найглибші співчуття: Рубіо назвав ракетний обстріл Сум "трагічним нагадуванням"

Держсекретар США Марко Рубіо висловив співчуття українцям через ракетний удар по Сумах, наголосивши на важливості досягнення міцного миру. Внаслідок атаки загинули 34 людини.

Війна • 13 квітня, 18:18 • 4068 перегляди

Нова Зеландія потребує США як партнера - Міністр закордонних справ Пітерс

Міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс наголосив на важливості співпраці зі США для протидії впливу Китаю. Нова Зеландія прагне зберегти активну роль США в регіоні, незважаючи на зміни у фінансуванні допомоги.

Новини Світу • 13 квітня, 03:00 • 3506 перегляди

Адміністрацію Трампа звинувачують у масовому скасуванні студентських віз: іноземні студенти подали до суду

Юридична фірма подала позов від імені групи іноземних студентів, чиї візи були скасовані за сумнівних обставин. Адвокати стверджують, що анулювання віз відбувалося навіть без засуджень.

Новини Світу • 13 квітня, 01:17 • 3775 перегляди

У Держдепі США вимагають доносити на колег через "антихристиянські упередження"

Адміністрація Трампа зобов'язала співробітників Держдепу США повідомляти про випадки "антихристиянських упереджень" серед колег. Чиновники висловили занепокоєння щодо створення культури страху.

Новини Світу • 12 квітня, 13:55 • 3918 перегляди

У рф розпочалась зустріч путіна з представником президента США Віткоффом

володимир путін розпочав зустріч зі Стівеном Віткоффом, спецпосланцем США. Ймовірною темою розмови є припинення війни в Україні та зустріч путіна з Трампом.

Війна • 11 квітня, 15:01 • 23759 перегляди

Трамп закликав росію "почати рухатися", щоб зупинити війну в Україні

Дональд Трамп закликав росію до дій, наголосивши на великих втратах в Україні. Представник Трампа зустрінеться з путіним для обговорення врегулювання.

Війна • 11 квітня, 14:14 • 10478 перегляди

Командирку бази США у Гренландії звільнили за "підрив" авторитету Венса

Полковницю Сюзанну Меєрс звільнили з бази Пітуффік після листа, де вона дистанціювалася від критики Данії віце-президентом Венсом. Її коментарі, що не відображали позицію бази, призвели до втрати довіри.

Політика • 11 квітня, 13:09 • 10155 перегляди

путін зустрінеться із представником президента США Віткоффом: про що говоритимуть

Спецпредставник Трампа Стів Віткофф прибув до росії та зустрінеться з путіним для обговорення умов припинення війни. Ймовірно, можуть обговорювати і тему зустрічі російського диктатора та Трампа.

Війна • 11 квітня, 12:57 • 10331 перегляди

Віткофф зустрівся з дмітрієвим у петербурзі: перші деталі

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф прибув до росії для зустрічі з головою російського фонду прямих інвестицій кирилом дмітрієвим. Відомо, що Віткофф вже залишив готель.

Політика • 11 квітня, 11:00 • 5836 перегляди

Спецпредставник Трампа Віткофф прибув до москви: чи буде зустріч з путіним

Стів Віткофф, представник Трампа, прибув до росії на тлі прагнень Трампа щодо припинення вогню в Україні. Це вже третя його зустріч із Путіним, результат якої може вплинути на санкції проти рф.

Політика • 11 квітня, 08:44 • 6556 перегляди

Axios: спецредставник Трампа Віткофф їде до росії, щоб зустрітися з путіним

Спецпосланець Трампа, Стів Віткофф, зустрінеться з путіним для обговорення припинення вогню в Україні. Трамп погрожує новими санкціями проти росії, якщо прогресу не буде досягнуто.

Війна • 11 квітня, 06:29 • 5453 перегляди

Держдеп США: Єдина тема переговорів з росією – припинення вогню в Україні

США не бачать сенсу в переговорах з росією, доки не буде припинено бойові дії. За словами Теммі Брюс, інші теми не обговорюватимуться, поки триває "м'ясорубка".

Війна • 11 квітня, 03:25 • 65669 перегляди

Посол США в Україні Бріджит Брінк планує піти у відставку - ЗМІ

Посол США в Україні Бріджит Брінк планує достроково піти у відставку. Причиною називають особисті та політичні проблеми.

Політика • 10 квітня, 17:36 • 11734 перегляди

США та росія домовились про банківські послуги для своїх дипмісій

Делегації США та росії в Стамбулі домовились про стабільність банківських послуг для дипмісій. США стурбовані забороною найму місцевого персоналу посольством США в москві.

Новини Світу • 10 квітня, 15:38 • 11775 перегляди

Європейці закликають США не вдаватися до шокового виведення військ, попередити заздалегідь - Bloomberg

Євросоюз закликає США координувати плани скорочення військ в Європі, щоб не послабити оборону НАТО. Рішення про виведення військ може підірвати зусилля зі стримування агресії РФ.

Новини Світу • 9 квітня, 10:45 • 8821 перегляди

Трамп незадоволений тим, що росія "як божевільна бомбить" Україну

Дональд Трамп висловив незадоволення діями росії в Україні, звинувативши її в інтенсивних бомбардуваннях.

Війна • 8 квітня, 05:47 • 98766 перегляди

Потрібно вирішити декілька питань: у путіна виправдалися за те, що рф досі не погодилася на перемир'я

дмитро пєсков заявив, що путін підтримує припинення вогню в Україні. Однак, за його словами, є питання до контролю Києва над екстремістськими підрозділами та планам мілітаризації.

Війна • 7 квітня, 13:36 • 10527 перегляди

Світові акції падають, оскільки Трамп не збирається пом’якшувати свою митну політику - FT

Ф'ючерси на американські фондові індекси та азійські акції різко впали після заяви Трампа про збереження масштабних тарифів. Падіння сталось на фоні побоювань глобальної економічної рецесії.

Новини Світу • 7 квітня, 10:50 • 10085 перегляди

Фінляндія закликала НАТО розробити план на випадок виходу військ США з Європи

Міністр оборони Фінляндії закликав НАТО мати чіткий план дій у разі виведення військ США з Європи, щоб уникнути вікна можливостей для агресії Росії. Він наголосив на координації з ініціативами ЄС.

Новини Світу • 7 квітня, 10:21 • 11313 перегляди

Трамп заявив, що США говорять з рф, і прокоментував ворожі бомбардування України

Дональд Трамп повідомив про переговори з росією щодо припинення війни. Він зазначив, що йому не подобаються бомбардування України, через які гинуть люди.

Війна • 7 квітня, 07:24 • 155718 перегляди

США очікують збільшення зобов'язань партнерів по НАТО на саміті в Гаазі - Рубіо

США продовжать підтримку НАТО, але очікують від партнерів більших зусиль. Держсекретар Рубіо підкреслив важливість посилення спроможностей членів Альянсу.

Політика • 7 квітня, 01:34 • 5646 перегляди

США скасували всі візи для громадян Південного Судану: подробиці

США скасували всі чинні візи для громадян Південного Судану та обмежили їхню подальшу видачу. Причиною є нездатність уряду Південного Судану вчасно прийняти рішення про повернення своїх громадян.

Новини Світу • 6 квітня, 10:53 • 16531 перегляди

НАТО працює з Україною задля її більшого взаємосумісництва з Альянсом - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що США не планують згортати участь в НАТО. Триває робота над тим, щоб зробити Україну більш сумісною з Альянсом, зокрема через розбудову ЗСУ.

Війна • 5 квітня, 09:32 • 99825 перегляди

Європа та Канада вимагають від рф прийняти угоду щодо припинення вогню

Європейські союзники та Канада закликали росію терміново відповісти на пропозицію США щодо припинення вогню в Україні, яку Київ вже прийняв. Тиск має підштовхнути рф до деескалації.

Війна • 4 квітня, 23:33 • 7986 перегляди

Київ вірить, що Вашингтон не піде на зняття санкцій з рф, а навпаки посилить їх - Зеленський

Зеленський заявив, що Україна вірить, що США не зніматимуть санкції з росії, а навпаки, посилять їх. Він наголосив, що сильні санкції необхідні, щоб змусити росію зупинити війну.

Війна • 4 квітня, 18:01 • 8608 перегляди

Це може бути глобальна торговельна війна: Мінекономіки України про нові мита Трампа

Нові мита США можуть спровокувати глобальну торговельну війну. Україні необхідно зберегти угоди про вільну торгівлю, особливо з ЄС, та можливо, розпочати переговори в рамках СОТ.

Економіка • 4 квітня, 17:41 • 11065 перегляди