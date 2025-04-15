Декілька радників Трампа закликають його більш обережно ставитися до заяв москви про мир, стверджуючи, що путін не зацікавлений у припиненні війни. Трамп поки що підтримує ідею переговорів.
Президент України пояснив, чому не працює припинення вогню з боку росії. Він наголосив, що путін ніколи не хотів закінчувати війну та закликав США до сильніших кроків впливу на рф.
Дональд Трамп прокоментував атаку рф на Суми, окресливши терористичний удар "жахливою річчю". Він також розкритикував війну в Україні, підкресливши її масштабні наслідки та руйнування.
Глава МЗС України Андрій Сибіга спростував інформацію про перемовини з росією 15-16 квітня в Анкарі. Він ініціюватиме розмову з держсекретарем США щодо удару по Сумах.
Держсекретар США Марко Рубіо висловив співчуття українцям через ракетний удар по Сумах, наголосивши на важливості досягнення міцного миру. Внаслідок атаки загинули 34 людини.
Міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс наголосив на важливості співпраці зі США для протидії впливу Китаю. Нова Зеландія прагне зберегти активну роль США в регіоні, незважаючи на зміни у фінансуванні допомоги.
Юридична фірма подала позов від імені групи іноземних студентів, чиї візи були скасовані за сумнівних обставин. Адвокати стверджують, що анулювання віз відбувалося навіть без засуджень.
Адміністрація Трампа зобов'язала співробітників Держдепу США повідомляти про випадки "антихристиянських упереджень" серед колег. Чиновники висловили занепокоєння щодо створення культури страху.
володимир путін розпочав зустріч зі Стівеном Віткоффом, спецпосланцем США. Ймовірною темою розмови є припинення війни в Україні та зустріч путіна з Трампом.
Дональд Трамп закликав росію до дій, наголосивши на великих втратах в Україні. Представник Трампа зустрінеться з путіним для обговорення врегулювання.
Полковницю Сюзанну Меєрс звільнили з бази Пітуффік після листа, де вона дистанціювалася від критики Данії віце-президентом Венсом. Її коментарі, що не відображали позицію бази, призвели до втрати довіри.
Спецпредставник Трампа Стів Віткофф прибув до росії та зустрінеться з путіним для обговорення умов припинення війни. Ймовірно, можуть обговорювати і тему зустрічі російського диктатора та Трампа.
Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф прибув до росії для зустрічі з головою російського фонду прямих інвестицій кирилом дмітрієвим. Відомо, що Віткофф вже залишив готель.
Стів Віткофф, представник Трампа, прибув до росії на тлі прагнень Трампа щодо припинення вогню в Україні. Це вже третя його зустріч із Путіним, результат якої може вплинути на санкції проти рф.
Спецпосланець Трампа, Стів Віткофф, зустрінеться з путіним для обговорення припинення вогню в Україні. Трамп погрожує новими санкціями проти росії, якщо прогресу не буде досягнуто.
США не бачать сенсу в переговорах з росією, доки не буде припинено бойові дії. За словами Теммі Брюс, інші теми не обговорюватимуться, поки триває "м'ясорубка".
Посол США в Україні Бріджит Брінк планує достроково піти у відставку. Причиною називають особисті та політичні проблеми.
Делегації США та росії в Стамбулі домовились про стабільність банківських послуг для дипмісій. США стурбовані забороною найму місцевого персоналу посольством США в москві.
Євросоюз закликає США координувати плани скорочення військ в Європі, щоб не послабити оборону НАТО. Рішення про виведення військ може підірвати зусилля зі стримування агресії РФ.
Дональд Трамп висловив незадоволення діями росії в Україні, звинувативши її в інтенсивних бомбардуваннях.
дмитро пєсков заявив, що путін підтримує припинення вогню в Україні. Однак, за його словами, є питання до контролю Києва над екстремістськими підрозділами та планам мілітаризації.
Ф'ючерси на американські фондові індекси та азійські акції різко впали після заяви Трампа про збереження масштабних тарифів. Падіння сталось на фоні побоювань глобальної економічної рецесії.
Міністр оборони Фінляндії закликав НАТО мати чіткий план дій у разі виведення військ США з Європи, щоб уникнути вікна можливостей для агресії Росії. Він наголосив на координації з ініціативами ЄС.
Дональд Трамп повідомив про переговори з росією щодо припинення війни. Він зазначив, що йому не подобаються бомбардування України, через які гинуть люди.
США продовжать підтримку НАТО, але очікують від партнерів більших зусиль. Держсекретар Рубіо підкреслив важливість посилення спроможностей членів Альянсу.
США скасували всі чинні візи для громадян Південного Судану та обмежили їхню подальшу видачу. Причиною є нездатність уряду Південного Судану вчасно прийняти рішення про повернення своїх громадян.
Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що США не планують згортати участь в НАТО. Триває робота над тим, щоб зробити Україну більш сумісною з Альянсом, зокрема через розбудову ЗСУ.
Європейські союзники та Канада закликали росію терміново відповісти на пропозицію США щодо припинення вогню в Україні, яку Київ вже прийняв. Тиск має підштовхнути рф до деескалації.
Зеленський заявив, що Україна вірить, що США не зніматимуть санкції з росії, а навпаки, посилять їх. Він наголосив, що сильні санкції необхідні, щоб змусити росію зупинити війну.
Нові мита США можуть спровокувати глобальну торговельну війну. Україні необхідно зберегти угоди про вільну торгівлю, особливо з ЄС, та можливо, розпочати переговори в рамках СОТ.