Президент України Володимир Зеленський зустрівся із представниками США Стівом Віткоффом, Джаредом Кушнером та європейськими радниками з питань національної безпеки. Під час зустрічі приділили увагу гарантіям безпеки, які будуть реальним стримуванням для росії, передає УНН.

Зустрілися зі Стівом Віткоффом, Джаредом Кушнером та європейськими радниками з питань національної безпеки. Важливо, що співпраця Європи, України й Америки на переговорному треку стає тіснішою. Із самого початку Україна виступала за такий підхід – максимальну координацію між нами в усьому, що стосується європейської та української безпеки й майбутнього. Під час зустрічі приділили увагу гарантіям безпеки, які будуть реальним стримуванням для росії