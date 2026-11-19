Зеленський обговорив із Кушнером та Віткоффом першу багатосторонню зустріч за "повної присутності Європи"
Київ • УНН
Зеленський зустрівся з Віткоффом, Кушнером і європейськими радниками. Сторони обговорили гарантії безпеки та багатосторонню зустріч.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся із представниками США Стівом Віткоффом, Джаредом Кушнером та європейськими радниками з питань національної безпеки. Під час зустрічі приділили увагу гарантіям безпеки, які будуть реальним стримуванням для росії, передає УНН.
Зустрілися зі Стівом Віткоффом, Джаредом Кушнером та європейськими радниками з питань національної безпеки. Важливо, що співпраця Європи, України й Америки на переговорному треку стає тіснішою. Із самого початку Україна виступала за такий підхід – максимальну координацію між нами в усьому, що стосується європейської та української безпеки й майбутнього. Під час зустрічі приділили увагу гарантіям безпеки, які будуть реальним стримуванням для росії
Він зазначив, що Україна розраховує, що американська сторона допоможе якомога швидше організувати першу багатосторонню зустріч на рівні команд за повної присутності Європи.
Обговорили можливі параметри такої зустрічі і порядок денний. Потрібно працювати швидко, і зі сторони України тільки такий підхід. Чим активніше рухатиметься розмова, тим більше шансів досягнути реального прогресу
"Ялтинський формат не принесе миру" - Мерц озвучив умову успішних переговорів19.11.26, 19:50 • 3254 перегляди
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Представник президента США Джаред Кушнер після перемовин у Берліні у форматі "Коаліції охочих" заявив, що Дональд Трамп після тристоронньої зустрічі переконаний, що "мир досяжний".