Фрідріх Мерц

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц переконаний, що переговори можуть бути успішними лише за умови, якщо Україна та Європа братимуть у цьому процесі спільну участь, а формат "у стилі Ялти" не принесе миру, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Після зустрічі "Коаліції охочих" Мерц заявив, що лідери прагнуть "миру для України — справедливого й тривалого", який забезпечить "більше, а не менше безпеки для Європи та світу".

"Ми продовжуватимемо підтримувати Київ стільки, скільки буде потрібно. Якщо відбудуться мирні переговори, ми братимемо в них участь. Переговори можуть бути успішними лише за умови, що Україна та Європа братимуть у цьому процесі спільну участь. Формат "у стилі Ялти" не принесе миру".

Трамп після переговорів у Китаї вважає мир досяжним - Кушнер

Він зазначив, що подарував кожному з гостей фрагмент Берлінського муру — як нагадування про те, "чим були ялтинські домовленості для Берліна".

"Можливо, ви пам’ятаєте, як у 1987 році президент Рейган стояв тут, у Берліні, і сказав: "Пане Горбачов, зруйнуйте цей мур!". Сьогодні ми кажемо президенту путіну: "Припиніть війну в Україні, і давайте разом шукати дипломатичні рішення". Ми більше ніколи не хочемо жити в розділеній Європі. Ми хочемо жити у свободі й мирі — разом".