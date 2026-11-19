"Ялтинський формат не принесе миру" - Мерц озвучив умову успішних переговорів
Київ • УНН
Фрідріх Мерц заявив, що переговори мають відбуватися за спільної участі України та Європи. Формат "у стилі Ялти" миру не принесе.
Канцлер ФРН Фрідріх Мерц переконаний, що переговори можуть бути успішними лише за умови, якщо Україна та Європа братимуть у цьому процесі спільну участь, а формат "у стилі Ялти" не принесе миру, передає УНН із посиланням на The Guardian.
Після зустрічі "Коаліції охочих" Мерц заявив, що лідери прагнуть "миру для України — справедливого й тривалого", який забезпечить "більше, а не менше безпеки для Європи та світу".
"Ми продовжуватимемо підтримувати Київ стільки, скільки буде потрібно. Якщо відбудуться мирні переговори, ми братимемо в них участь. Переговори можуть бути успішними лише за умови, що Україна та Європа братимуть у цьому процесі спільну участь. Формат "у стилі Ялти" не принесе миру".
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Він зазначив, що подарував кожному з гостей фрагмент Берлінського муру — як нагадування про те, "чим були ялтинські домовленості для Берліна".
"Можливо, ви пам’ятаєте, як у 1987 році президент Рейган стояв тут, у Берліні, і сказав: "Пане Горбачов, зруйнуйте цей мур!". Сьогодні ми кажемо президенту путіну: "Припиніть війну в Україні, і давайте разом шукати дипломатичні рішення". Ми більше ніколи не хочемо жити в розділеній Європі. Ми хочемо жити у свободі й мирі — разом".