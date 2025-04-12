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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 16027 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 35434 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 165089 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 141469 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 144151 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136671 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136856 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196855 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Big Tech опинився під ударом через торговельну війну Трампа - ЗМІ

Технологічні гіганти, зблизившись із Трампом, постраждали на тлі його торговельної війни. ЄС може ввести податок на доходи від реклами, а TikTok зіткнувся з проблемами в США через мита.

Новини Світу • 12 квітня, 11:41 • 4758 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

Міленіали діляться спогадами про рецесію 2008 року та дають поради поколінню Z у TikTok. Вони радять ділитися ресурсами, заощаджувати та готувати їжу вдома.

Економіка • 12 квітня, 10:08 • 36973 перегляди

Жодних гаджетів у школах: Франція посилює заборону на телефони для учнів 11-15 років

У Франції посилять заборону на мобільні телефони в середніх школах. Учням доведеться ховати пристрої в шафки на весь день для сприяння благополуччю та успішності.

Новини Світу • 10 квітня, 13:06 • 10685 перегляди

Трамп скасував обмеження Байдена на використання води в душових лійках

Дональд Трамп підписав указ про скасування правила часів Байдена, яке обмежувало потік води з душових лійок. За словами Трампа, він любить приймати душ, щоб подбати про своє волосся.

Новини Світу • 10 квітня, 08:44 • 10527 перегляди

Понад 90% англійських шкіл заборонили мобільні телефони дітям під час навчання

Майже всі школи Англії заборонили мобільні телефони, показало опитування. Причина – шкідливий вплив на молодь.

Новини Світу • 10 квітня, 08:25 • 12341 перегляди

"Подивимося, що буде з Китаєм": Трамп заявив, що угода щодо TikTok досі "на столі"

Президент США Дональд Трамп повідомив, що угода щодо передачі TikTok американським компаніям залишається можливою. Китай не в захваті від підписання.

Новини Світу • 10 квітня, 01:12 • 10808 перегляди

Слідчі СБУ допитали полонених військових із Китаю: відео

Президент України заявив, що понад 150 громадян Китаю воюють проти України у складі російської армії. Один з полонених китайців розповів, що український військовий врятував йому життя.

Війна • 9 квітня, 19:31 • 8456 перегляди

Китай готується до повноцінної торговельної війни зі США після введення мит Трампом - WSJ

Китай посилює заходи у відповідь на мита США, розширюючи список товарів під митом та обмежуючи експорт мінералів. Трамп відреагував на це погіршенням ситуації.

Економіка • 6 квітня, 13:28 • 21038 перегляди

Тарифи Трампа: Китай закликав Вашингтон до "рівноправних консультацій"

У МЗС Китаю закликали США до діалогу через нові мита Трампа. Китай також запровадить 34% мита на імпорт товарів зі США у відповідь на дії Трампа.

Економіка • 5 квітня, 10:25 • 17793 перегляди

Китай призупинив угоду з продажу активів TikTok через тарифи Трампа

Угода щодо американських активів TikTok призупинена, оскільки Китай не схвалює її через тарифи Трампа. Трамп запропонував Китаю знижку на мита в обмін на схвалення продажу.

Економіка • 5 квітня, 05:53 • 12920 перегляди

Трамп продовжив роботу TikTok ще на 75 днів

Дональд Трамп заявив про продовження роботи TikTok на 75 днів для укладення угоди. Він сподівається на співпрацю з Китаєм у питаннях торгівлі та національної безпеки.

Новини Світу • 4 квітня, 18:25 • 11929 перегляди

ЄС готує великі штрафи проти X Ілона Маска - NYT

Євросоюз готує великий штраф для соціальної мережі X за порушення закону про боротьбу з дезінформацією. Штраф може перевищити 1 мільярд доларів.

Новини Світу • 4 квітня, 12:40 • 11408 перегляди

Трамп пропонує пом'якшення мита Китаю в обмін на схвалення продажу TikTok

Президент США натякнув, що готовий піти на поступки щодо мит, якщо Китай дозволить ByteDance продати TikTok. Адміністрація Трампа близька до угоди з інвесторами.

Новини Світу • 4 квітня, 05:48 • 5180 перегляди

TikTok можуть оштрафувати на півмільярда євро за передачу даних з ЄС Китаю - Bloomberg

Власника TikTok, компанію ByteDance, можуть оштрафувати на суму понад 500 мільйонів євро. Причина – незаконне надсилання даних європейських користувачів до Китаю.

Економіка • 4 квітня, 00:25 • 5171 перегляди

Дедлайн близько: Amazon та засновник OnlyFans долучилися до боротьби за TikTok у США

Amazon і засновник OnlyFans Тім Стоклі виявили інтерес до придбання TikTok, оскільки наближається дедлайн для пошуку покупця у США. Це відбувається на тлі занепокоєнь щодо зв'язків застосунку з Китаєм.

Новини Світу • 3 квітня, 07:00 • 7241 перегляди

Трамп обговорить долю TikTok на зустрічі в середу

Дональд Трамп зустрінеться з посадовцями для обговорення майбутнього TikTok в США. До 5 квітня TikTok має знайти нового власника, інакше його можуть заборонити.

Новини Світу • 1 квітня, 22:57 • 11929 перегляди

Європа готує відповідь на мита США: ідеться про закриття ринку ЄС від певних американських товарів

Євросоюз готує заходи у відповідь на мита США, запроваджені Трампом. Розглядається закриття ринку ЄС для певних товарів і послуг із США, а також обмеження для американських компаній.

Економіка • 31 березня, 11:33 • 26662 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

2 квітня в США набувають чинності нові мита, ініційовані Трампом, які можуть призвести до глобальної торговельної війни. Мита у 15% торкнуться країн з найбільшим торговим дефіцитом.

Економіка • 31 березня, 10:29 • 743290 перегляди

Трамп очікує угоду щодо TikTok у США до дедлайну у суботу

Президент США Дональд Трамп заявив, що угода з ByteDance про продаж TikTok у США, яким користуються 170 мільйонів американців, буде укладена до суботи. Blackstone може зробити міноритарні інвестиції.

Новини Світу • 31 березня, 05:19 • 13731 перегляди
Ексклюзив

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Роботодавці критикують зумерів за відсутність зорового контакту, високі зарплатні вимоги та неформальний одяг. Експерти радять молоді бути собою, але поважати співрозмовників та проявляти мотивацію.

Суспільство • 27 березня, 12:33 • 165503 перегляди

Віце-прем'єр Китаю закликав лідерів Азії протистояти протекціонізму у завуальованій критиці США

Високопосадовець Китаю Дін Сюесян закликав до розширення співпраці та виступив проти протекціонізму, натякаючи на дестабілізацію торговельних відносин з боку США. Китай прагне залучити інвестиції.

Новини Світу • 27 березня, 06:25 • 27903 перегляди

Трамп готовий знизити тарифи для Китаю заради угоди щодо TikTok - Bloomberg

Дональд Трамп розглядає можливість зниження тарифів для Китаю, щоб Пекін підтримав продаж TikTok. Він сподівається досягти угоди щодо TikTok до наступного тижня.

Економіка • 27 березня, 03:27 • 30348 перегляди
Ексклюзив

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Фармкомпанії активно рекламують ліки, особливо на ТБ, перекладаючи витрати на пацієнтів. До 90% вартості безрецептурних препаратів може складати реклама, що суперечить практиці ЄС.

Економіка • 26 березня, 14:20 • 310664 перегляди

Американські інвестори ByteDance вивчають угоду по TikTok, щоб заспокоїти Трампа - FT

Великі інвестори ByteDance вивчають угоду з Oracle, щоб запевнити США у відсутності контролю Китаю над TikTok. Інвестори прагнуть викупити китайські частки та захистити дані користувачів.

Економіка • 22 березня, 07:32 • 27675 перегляди

Албанія блокує TikTok на один рік заради безпеки молоді

Влада Албанії заблокувала TikTok на 12 місяців, щоб захистити молодь після смерті 14-річного хлопчика. Рішення викликало критику через обмеження свободи слова та можливу цензуру.

Новини Світу • 14 березня, 07:41 • 13674 перегляди

Нові правила TikTok: обмеження для підлітків після 22:00

У TikTok з'явиться функція Wind Down, яка обмежує використання додатку підлітками віком до 16 років після 22:00. Також додадуть функцію медитації для розслаблення.

Технології • 13 березня, 08:24 • 13246 перегляди
Ексклюзив

Україна має постійну комунікацію з TikTok, він оперативно блокує сторінки з дезінформацією рф – ЦПД РНБО

Україна має постійну комунікацію з TikTok щодо блокування російської дезінформації. Платформа найоперативніше реагує на запити та самостійно блокує пропагандистські сторінки.

Війна • 11 березня, 13:46 • 122792 перегляди

Трамп: питання продажу TikTok обговорюється з чотирма різними групами

Адміністрація Трампа спілкується з чотирма різними групами щодо продажу китайської соцмережі TikTok. Серед потенційних покупців - колишній власник "Лос-Анджелес Доджерс" Френк Маккорт.

Новини Світу • 10 березня, 10:57 • 15701 перегляди

Британія розпочала розслідування щодо TikTok через дані підлітків

Британський регулятор розпочав розслідування щодо обробки персональних даних дітей 13-17 років у TikTok. Також перевіряються Reddit та Imgur на предмет оцінки віку користувачів.

Новини Світу • 3 березня, 04:23 • 31657 перегляди

Пропаганда рф активізувалась у Х та TikTok: що і як вони просувають зараз

Керівник ЦПД РНБО розповів про посилення російської дезінформації в соцмережах X, TikTok та YouTube Shorts. РФ намагається просувати тези про втрату Україною суб'єктності та дискредитувати підтримку Заходу.

Війна • 2 березня, 13:14 • 61915 перегляди