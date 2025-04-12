Технологічні гіганти, зблизившись із Трампом, постраждали на тлі його торговельної війни. ЄС може ввести податок на доходи від реклами, а TikTok зіткнувся з проблемами в США через мита.
Міленіали діляться спогадами про рецесію 2008 року та дають поради поколінню Z у TikTok. Вони радять ділитися ресурсами, заощаджувати та готувати їжу вдома.
У Франції посилять заборону на мобільні телефони в середніх школах. Учням доведеться ховати пристрої в шафки на весь день для сприяння благополуччю та успішності.
Дональд Трамп підписав указ про скасування правила часів Байдена, яке обмежувало потік води з душових лійок. За словами Трампа, він любить приймати душ, щоб подбати про своє волосся.
Майже всі школи Англії заборонили мобільні телефони, показало опитування. Причина – шкідливий вплив на молодь.
Президент США Дональд Трамп повідомив, що угода щодо передачі TikTok американським компаніям залишається можливою. Китай не в захваті від підписання.
Президент України заявив, що понад 150 громадян Китаю воюють проти України у складі російської армії. Один з полонених китайців розповів, що український військовий врятував йому життя.
Китай посилює заходи у відповідь на мита США, розширюючи список товарів під митом та обмежуючи експорт мінералів. Трамп відреагував на це погіршенням ситуації.
У МЗС Китаю закликали США до діалогу через нові мита Трампа. Китай також запровадить 34% мита на імпорт товарів зі США у відповідь на дії Трампа.
Угода щодо американських активів TikTok призупинена, оскільки Китай не схвалює її через тарифи Трампа. Трамп запропонував Китаю знижку на мита в обмін на схвалення продажу.
Дональд Трамп заявив про продовження роботи TikTok на 75 днів для укладення угоди. Він сподівається на співпрацю з Китаєм у питаннях торгівлі та національної безпеки.
Євросоюз готує великий штраф для соціальної мережі X за порушення закону про боротьбу з дезінформацією. Штраф може перевищити 1 мільярд доларів.
Президент США натякнув, що готовий піти на поступки щодо мит, якщо Китай дозволить ByteDance продати TikTok. Адміністрація Трампа близька до угоди з інвесторами.
Власника TikTok, компанію ByteDance, можуть оштрафувати на суму понад 500 мільйонів євро. Причина – незаконне надсилання даних європейських користувачів до Китаю.
Amazon і засновник OnlyFans Тім Стоклі виявили інтерес до придбання TikTok, оскільки наближається дедлайн для пошуку покупця у США. Це відбувається на тлі занепокоєнь щодо зв'язків застосунку з Китаєм.
Дональд Трамп зустрінеться з посадовцями для обговорення майбутнього TikTok в США. До 5 квітня TikTok має знайти нового власника, інакше його можуть заборонити.
Євросоюз готує заходи у відповідь на мита США, запроваджені Трампом. Розглядається закриття ринку ЄС для певних товарів і послуг із США, а також обмеження для американських компаній.
2 квітня в США набувають чинності нові мита, ініційовані Трампом, які можуть призвести до глобальної торговельної війни. Мита у 15% торкнуться країн з найбільшим торговим дефіцитом.
Президент США Дональд Трамп заявив, що угода з ByteDance про продаж TikTok у США, яким користуються 170 мільйонів американців, буде укладена до суботи. Blackstone може зробити міноритарні інвестиції.
Роботодавці критикують зумерів за відсутність зорового контакту, високі зарплатні вимоги та неформальний одяг. Експерти радять молоді бути собою, але поважати співрозмовників та проявляти мотивацію.
Високопосадовець Китаю Дін Сюесян закликав до розширення співпраці та виступив проти протекціонізму, натякаючи на дестабілізацію торговельних відносин з боку США. Китай прагне залучити інвестиції.
Дональд Трамп розглядає можливість зниження тарифів для Китаю, щоб Пекін підтримав продаж TikTok. Він сподівається досягти угоди щодо TikTok до наступного тижня.
Фармкомпанії активно рекламують ліки, особливо на ТБ, перекладаючи витрати на пацієнтів. До 90% вартості безрецептурних препаратів може складати реклама, що суперечить практиці ЄС.
Великі інвестори ByteDance вивчають угоду з Oracle, щоб запевнити США у відсутності контролю Китаю над TikTok. Інвестори прагнуть викупити китайські частки та захистити дані користувачів.
Влада Албанії заблокувала TikTok на 12 місяців, щоб захистити молодь після смерті 14-річного хлопчика. Рішення викликало критику через обмеження свободи слова та можливу цензуру.
У TikTok з'явиться функція Wind Down, яка обмежує використання додатку підлітками віком до 16 років після 22:00. Також додадуть функцію медитації для розслаблення.
Україна має постійну комунікацію з TikTok щодо блокування російської дезінформації. Платформа найоперативніше реагує на запити та самостійно блокує пропагандистські сторінки.
Адміністрація Трампа спілкується з чотирма різними групами щодо продажу китайської соцмережі TikTok. Серед потенційних покупців - колишній власник "Лос-Анджелес Доджерс" Френк Маккорт.
Британський регулятор розпочав розслідування щодо обробки персональних даних дітей 13-17 років у TikTok. Також перевіряються Reddit та Imgur на предмет оцінки віку користувачів.
Керівник ЦПД РНБО розповів про посилення російської дезінформації в соцмережах X, TikTok та YouTube Shorts. РФ намагається просувати тези про втрату Україною суб'єктності та дискредитувати підтримку Заходу.