Уряд Франції розглядав можливість блокування соцмереж і мобільного інтернету на тлі протестів - Politico
Київ • УНН
Уряд Франції обговорював з операторами обмеження TikTok, Instagram, Snapchat і X. Мета - ускладнити координацію протестувальників.
Французький уряд на тлі масових протестів вивчав можливі механізми обмеження доступу до соціальних мереж і мобільного інтернету в окремих районах країни. Про це повідомляє Politico посилаючись на джерела обізнені в цьому питанні, пише УНН.
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За інформацією джерел, протягом тижня перед акціями 24 жовтня Міністерство внутрішніх справ контактувало з телекомунікаційними операторами щодо технічних можливостей блокування окремих цифрових платформ.
За словами співрозмовників видання, метою було ускладнення координації дій учасників заворушень.
Як зазначається, прем'єр Франції Себастьєн Лекорню звертався до операторів зв'язку із закликом бути готовими до потенційного обмеження доступу до TikTok, Instagram, Snapchat та X.
При цьому представники уряду не спростували інформацію про відповідне звернення та існування такого листа.
За даними джерел, французька влада остерігалася повторення або посилення насильницьких інцидентів. Однак побоювання не справдилися, оскільки під час акцій 24 жовтня кількість інцидентів виявилася значно меншою.
Один із представників телекомунікаційної галузі повідомив, що влада насамперед прагнула обмежити канали комунікації, які могли використовуватися для організації та координації дій протестувальників.
Водночас, за словами джерел, обговорювалися і менш радикальні варіанти. Зокрема, йшлося про можливість тимчасового відключення функцій геолокації у застосунках для ускладнення швидкого формування великих груп людей.
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