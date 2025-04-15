Джек Дорсі та Ілон Маск виступили за скасування законів про інтелектуальну власність, що викликало обурення серед митців, які побоюються використання їхніх робіт для навчання ШІ.
Дослідження виявили, що діти в Roblox можуть зіткнутися з контентом сексуального характеру та спілкуватися з дорослими без перевірки віку. Розробники обіцяють вжити заходів.
У Вашингтоні розпочинається розгляд справи, де Meta звинувачують у монополізації ринку після придбання Instagram та WhatsApp. FTC може змусити Цукерберга продати ці платформи.
У Франції посилять заборону на мобільні телефони в середніх школах. Учням доведеться ховати пристрої в шафки на весь день для сприяння благополуччю та успішності.
Майже всі школи Англії заборонили мобільні телефони, показало опитування. Причина – шкідливий вплив на молодь.
Meta впроваджує "підліткові акаунти" з посиленими засобами захисту у Facebook та Messenger. Це стало відповіддю на критику щодо недостатнього захисту молоді в соцмережах.
У Львові ветеранку образив пасажир маршрутки через посвідчення УБД. Поліція пропонувала написати заяву, але вона відмовилась, не бажаючи покарання для кривдника.
Матс Хуммельс, чемпіон світу 2014 року та захисник «Роми», оголосив про завершення кар'єри після цього сезону. 36-річний гравець емоційно поділився цією новиною в соцмережах.
Кім Кардаш'ян опублікувала відверті фото в Instagram без спідньої білизни. Це сталось після чуток про розрив Каньє Веста з Б'янкою Чензорі.
МВС попереджає про шахраїв, які використовують фейкові відео та голосові повідомлення в Telegram, щоб виманити гроші. Перевіряйте інформацію та вмикайте двофакторну аутентифікацію.
Roblox Corp оголосила про нові інструменти для батьківського контролю за спілкуванням дітей у грі. Батьки зможуть обирати безпечні ігри та обмежувати контакти їхніх дітей.
Найбільший університет Чехії вирішив залишити соцмережу X, зосереджуючись на інших платформах, таких як Facebook та Instagram. Причиною стали зміни в політиці X.
В Instagram з'явилася нова шахрайська схема з агресивними коментарями під постами. Перехід за посиланням в описі профілю може призвести до фішингу та викрадення персональних даних.
Журналісти виявили у відкритому доступі номери телефонів, електронні адреси та паролі американських посадовців. Це становить значні ризики кібератак та доступу до інформації.
Ед Вествік та Емі Джексон стали батьками хлопчика, якого назвали Оскар. Для Еда це перша дитина, а для Емі – друга, вона вже має сина від попередніх стосунків.
Сергій Гнєзділов подав скарги до КСУ через дискримінаційні норми КПК, які передбачають безальтернативність запобіжного заходу для військових. Він вимагає змін до КПК для відновлення справедливості.
Актор Вілл Сміт анонсував вихід першого за 20 років альбому Based on a True Story, реліз якого заплановано на 28 березня. В альбом увійдуть спільні треки з відомими музикантами.
Астрологиня Ксенія Базиленко розповіла про вплив ретроградних планет і затемнень у березні 2025 року. Період із 3 до 9 березня стане підготовчим етапом перед важливими астрологічними подіями.
25-річна Корі Бродус, дочка репера Снуп Догга, народила доньку на 25 тижні вагітності через HELLP-синдром. Термінове втручання лікарів врятувало життя матері та дитини.
Астрологиня розповіла про вплив ретроградних Венери і Меркурія на життя людей у березні.
На Канарських островах заарештовано 32-річну інстаграм-модель Таню Гомез, яка переховувалась від правосуддя з 2021 року. Її звинувачують у торгівлі наркотиками та відмиванні 17 млн євро через мережу порятунку собак.
Meta планує запустити автономний ШІ-додаток у другому кварталі року. Компанія також розглядає можливість введення платної підписки за прикладом OpenAI.
Психолог розповіла про ефективні методи відпочинку після робочого дня без використання соцмереж. Серед рекомендацій - створення ритуалів, танці, тепла ванна, прогулянки та дихальні вправи.
Подружжя Каньє Веста і Б'янки Цензорі вирішили дати шлюбу другий шанс після нещодавнього розриву. Пара з'явилася разом на прем'єрі нового фільму, де Б'янка зіграла головну роль.
Репер Каньє Вест заявив, що "не є нацистом" після серії антисемітських дописів у соцмережах. Раніше він публікував контроверсійні пости та продавав футболки зі свастикою на своєму сайті.
Meta анонсувала будівництво підводного кабелю довжиною 50 000 км, який з'єднає п'ять континентів. Проект матиме 24 оптоволоконні пари та прокладатиметься на глибині до 7000 метрів.
Дитяча книга "Freckleface Strawberry" акторки Джуліанни Мур потрапила під заборону в школах Міністерства оборони США. Книга розповідає про дівчинку, яка вчиться приймати свої веснянки.
Придбана Олександром Волошиним вілла на Балі зазнала підтоплення. Орендарі допомогли вирішити ситуацію, а блогер прокоментував ризики інвестування в нерухомість за кордоном.
Поліція Бангалора перервала імпровізований вуличний концерт Еда Ширана через відсутність дозволу. Співак стверджує, що мав необхідні дозволи та пізніше провів запланований концерт з індійською співачкою.
Департамент кіберполіції надав рекомендації щодо безпечного використання інтернету дітьми. Батькам радять говорити з дітьми про кібербулінг, навчити "тесту білборда" та контролювати публікацію особистої інформації.