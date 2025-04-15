Каньє Вест після "роздумів" усвідомив, що він "не нацист"

Репер Каньє Вест заявив, що "не є нацистом" після серії антисемітських дописів у соцмережах. Раніше він публікував контроверсійні пости та продавав футболки зі свастикою на своєму сайті.