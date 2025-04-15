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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 12369 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 33371 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 163354 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 140549 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 143283 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136560 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136581 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196808 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 12428 перегляди

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Джек Дорсі та Ілон Маск закликають скасувати закони про інтелектуальну власність - митці обурені

Джек Дорсі та Ілон Маск виступили за скасування законів про інтелектуальну власність, що викликало обурення серед митців, які побоюються використання їхніх робіт для навчання ШІ.

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Діти в Roblox наражаються на ризики через неналежний контент: про що йдеться

Дослідження виявили, що діти в Roblox можуть зіткнутися з контентом сексуального характеру та спілкуватися з дорослими без перевірки віку. Розробники обіцяють вжити заходів.

Технології • 14 квітня, 13:44 • 7616 перегляди

У США стартує антимонопольний процес проти Meta: може змусити Цукерберга продати Instagram

У Вашингтоні розпочинається розгляд справи, де Meta звинувачують у монополізації ринку після придбання Instagram та WhatsApp. FTC може змусити Цукерберга продати ці платформи.

Економіка • 14 квітня, 05:57 • 3998 перегляди

Жодних гаджетів у школах: Франція посилює заборону на телефони для учнів 11-15 років

У Франції посилять заборону на мобільні телефони в середніх школах. Учням доведеться ховати пристрої в шафки на весь день для сприяння благополуччю та успішності.

Новини Світу • 10 квітня, 13:06 • 10675 перегляди

Понад 90% англійських шкіл заборонили мобільні телефони дітям під час навчання

Майже всі школи Англії заборонили мобільні телефони, показало опитування. Причина – шкідливий вплив на молодь.

Новини Світу • 10 квітня, 08:25 • 12338 перегляди

Meta посилює захист підлітків у Facebook та Messenger: нова функція

Meta впроваджує "підліткові акаунти" з посиленими засобами захисту у Facebook та Messenger. Це стало відповіддю на критику щодо недостатнього захисту молоді в соцмережах.

Технології • 8 квітня, 13:48 • 8991 перегляди

У львівській маршрутці пасажир образив ветеранку: поліція попросила написати заяву, але вона відмовилась

У Львові ветеранку образив пасажир маршрутки через посвідчення УБД. Поліція пропонувала написати заяву, але вона відмовилась, не бажаючи покарання для кривдника.

Суспільство • 8 квітня, 09:17 • 10229 перегляди

Чемпіон світу з футболу Хуммельс оголосив про завершення кар’єри

Матс Хуммельс, чемпіон світу 2014 року та захисник «Роми», оголосив про завершення кар'єри після цього сезону. 36-річний гравець емоційно поділився цією новиною в соцмережах.

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Кім Кардаш'ян виклала відверті фото в Instagram після чуток про розрив Каньє Веста з дружиною

Кім Кардаш'ян опублікувала відверті фото в Instagram без спідньої білизни. Це сталось після чуток про розрив Каньє Веста з Б'янкою Чензорі.

Новини Світу • 4 квітня, 09:23 • 124167 перегляди

Надсилають фейкові “кружечки” у Telegram: у МВС розповіли про новий вид шахрайства

МВС попереджає про шахраїв, які використовують фейкові відео та голосові повідомлення в Telegram, щоб виманити гроші. Перевіряйте інформацію та вмикайте двофакторну аутентифікацію.

Кримінал та НП • 3 квітня, 18:37 • 13085 перегляди

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Roblox Corp оголосила про нові інструменти для батьківського контролю за спілкуванням дітей у грі. Батьки зможуть обирати безпечні ігри та обмежувати контакти їхніх дітей.

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Карлів університет залишає X через зміни в політиці соцмережі

Найбільший університет Чехії вирішив залишити соцмережу X, зосереджуючись на інших платформах, таких як Facebook та Instagram. Причиною стали зміни в політиці X.

Новини Світу • 2 квітня, 04:13 • 12853 перегляди

Шахраї знайшли новий спосіб обдурити користувачів Instagram: як його розпізнати

В Instagram з'явилася нова шахрайська схема з агресивними коментарями під постами. Перехід за посиланням в описі профілю може призвести до фішингу та викрадення персональних даних.

Кримінал та НП • 1 квітня, 09:49 • 15047 перегляди

Der Spiegel: у мережу витекли дані посадовців з нацбезпеки США

Журналісти виявили у відкритому доступі номери телефонів, електронні адреси та паролі американських посадовців. Це становить значні ризики кібератак та доступу до інформації.

Новини Світу • 27 березня, 01:51 • 21174 перегляди

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

Ед Вествік та Емі Джексон стали батьками хлопчика, якого назвали Оскар. Для Еда це перша дитина, а для Емі – друга, вона вже має сина від попередніх стосунків.

УНН Lite • 24 березня, 19:57 • 39556 перегляди

Військовий Гнєзділов подав скарги до Конституційного Суду: яка причина

Сергій Гнєзділов подав скарги до КСУ через дискримінаційні норми КПК, які передбачають безальтернативність запобіжного заходу для військових. Він вимагає змін до КПК для відновлення справедливості.

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Актор Вілл Сміт анонсував вихід першого за 20 років альбому Based on a True Story, реліз якого заплановано на 28 березня. В альбом увійдуть спільні треки з відомими музикантами.

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Період особливої уваги до фінансів та особистих стосунків: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 3 - 9 березня

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Дочка Снуп Догга народила передчасно через рідкісне ускладнення вагітності

25-річна Корі Бродус, дочка репера Снуп Догга, народила доньку на 25 тижні вагітності через HELLP-синдром. Термінове втручання лікарів врятувало життя матері та дитини.

Новини Світу • 1 березня, 17:32 • 126195 перегляди
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Спостерігайте і переосмислюйте: астролог розповіла, про особливості березня під впливом ретроградних Меркурія і Венери

Астрологиня розповіла про вплив ретроградних Венери і Меркурія на життя людей у березні.

Суспільство • 1 березня, 13:58 • 144365 перегляди

"Кокаїнова королева" Європи спіймана після двох років переховування

На Канарських островах заарештовано 32-річну інстаграм-модель Таню Гомез, яка переховувалась від правосуддя з 2021 року. Її звинувачують у торгівлі наркотиками та відмиванні 17 млн євро через мережу порятунку собак.

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Душ, прогулянки, дихальні вправи: психолог розповіла, як розслабитися після роботи

Психолог розповіла про ефективні методи відпочинку після робочого дня без використання соцмереж. Серед рекомендацій - створення ритуалів, танці, тепла ванна, прогулянки та дихальні вправи.

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"Не готові здатися": Каньє Вест і Б’янка Цензорі відновлюють стосунки після гучного розриву

Подружжя Каньє Веста і Б'янки Цензорі вирішили дати шлюбу другий шанс після нещодавнього розриву. Пара з'явилася разом на прем'єрі нового фільму, де Б'янка зіграла головну роль.

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Репер Каньє Вест заявив, що "не є нацистом" після серії антисемітських дописів у соцмережах. Раніше він публікував контроверсійні пости та продавав футболки зі свастикою на своєму сайті.

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Meta планує прокласти підводний інтернет-кабель, що охоплює всю земну кулю

Meta анонсувала будівництво підводного кабелю довжиною 50 000 км, який з'єднає п'ять континентів. Проект матиме 24 оптоволоконні пари та прокладатиметься на глибині до 7000 метрів.

Новини Світу • 18 лютого, 07:34 • 27528 перегляди

Адміністрація Трампа заборонила дитячу книжку акторки Джуліанни Мур у низці шкіл

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Придбана Олександром Волошиним вілла на Балі зазнала підтоплення. Орендарі допомогли вирішити ситуацію, а блогер прокоментував ризики інвестування в нерухомість за кордоном.

УНН Lite • 11 лютого, 14:24 • 133418 перегляди

В Індії поліція зупинила імпровізований вуличний виступ Еда Ширана

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Кіберполіція надала поради, як навчити дітей безпечно користуватися соцмережами

Департамент кіберполіції надав рекомендації щодо безпечного використання інтернету дітьми. Батькам радять говорити з дітьми про кібербулінг, навчити "тесту білборда" та контролювати публікацію особистої інформації.

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