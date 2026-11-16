Легендарний кіт-блогер Степан сьогодні, 16 листопада, відзначив своє 18-річчя. Степан з нетерпінням чекає на привітання від підписників, а також показав шоколадний тортик, який йому приготували на день народження. Про це він повідомив в Instagram, передає УНН.

Друзі, мені сьогодні 18. Так-так, я іменинник. Happy birthday to me. 18, а я досі красунчик, у чудовій формі й майже як новенький. Цікаво, скільки це в котячих роках? З нетерпінням чекаю на ваші привітання, компліменти та багато обіймашок - йдеться на акаунті кота.

Кіт також показав шоколадний тортик, який йому спекла "мама", прикрашений мишками.

Мій улюблений декор - додав Степан.

Доповнення

Кіт Степан - український кіт, що отримав світову популярність у соцмережах завдяки незворушному характеру. Має понад півтора мільйона підписників у TikTok та Instagram.

Степан народився 2008 року в Харкові, його власниця Анна знайшла його маленьким кошеням. Відтоді він живе з нею. 2020 року, в період карантину, власниця зняла з котом перше відео, яке набрало кілька мільйонів переглядів. Відтоді вона викладає нові світлини та відео кота майже щодня, вигадуючи нові образи для Степана.

У листопаді 2021 про кота написала співачка Брітні Спірс. Публікація зібрала понад 1,1 млн вподобань та майже дев'ять тисяч коментарів. Раніше у своїх соцмережах про харківського кота згадували також модель Гейлі Бібер та акторка Діана Крюгер.

2022 року, після початку повномасштабного вторгнення рф до України, Степан із Анною евакуювалися до Польщі і, за допомогою Світової Асоціації Інфлюенсерів та Блогерів, знайшли прихисток у Франції.

18 травня Степан отримав світову премію блогерів "World Influencers and Bloggers Awards 2022" та зробив спільне фото з відомим блогером Хабі Ламе.

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