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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

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Туризм у Європі призводить до дефіциту житла, витісняючи місцевих жителів. У Італії, Португалії та Іспанії жителі міст протестують з вимогою заборонити платформи здачі в оренду, подібні до Airbnb.

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У США сталася аварія гелікоптера над річкою Гудзон. Серед жертв - керівник Siemens в Іспанії Агустін Ескобар, його дружина, троє дітей та пілот чартерного рейсу.

Новини Світу • 11 квітня, 03:40 • 4625 перегляди

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У Нижньому Манхеттені зазнав аварії гелікоптер. Він впав у річку Гудзон, внаслідок чого загинули шестеро людей, повідомили офіційні особи.

Новини Світу • 10 квітня, 20:43 • 7953 перегляди

Орендна плата в Нью-Йорку стрімко зростає на тлі мит Трампа: ціни на житло підскочили в середньому на 10%

В Нью-Йорку оренда житла зросла через митну політику Трампа, досягнувши $4495 у березні, що на 10% більше, ніж торік. Невизначеність змушує людей відкладати купівлю житла.

Новини Світу • 10 квітня, 13:23 • 9542 перегляди

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Ларс Клінґбайль, майбутній міністр фінансів Німеччини, був свідком теракту 9/11 під час стажування на Мангеттені. Цей досвід важливий для фінансування переозброєння армії Німеччини.

Новини Світу • 10 квітня, 09:36 • 11195 перегляди

Трамп втратив $500 млн статків після власноруч запроваджених мит - Forbes

Forbes оцінив, що після запровадження мит, статки Трампа зменшились на $500 млн, сягнувши $4,2 млрд. Найбільших втрат зазнала Trump Media та комерційна нерухомість.

Новини Світу • 8 квітня, 15:17 • 13115 перегляди

Marvel показала кадри з нової "Фантастичної четвірки": у фільмі з'являться Срібний Серфер і Галактус

Marvel представила другий трейлер фільму "Фантастична четвірка", де команда рятує світ від Галактуса. Події розгортаються в альтернативному мультивсесвіті Marvel.

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Голлівудські студії заробляють на фейкових трейлерах, створених ШІ, замість блокування. Вони отримують дохід від реклами на цих відео, хоча це порушує авторські права.

Новини Світу • 28 березня, 18:04 • 138961 перегляди

Співробітники "Голосу Америки" подали до суду на адміністрацію Трампа

Співробітники, журналісти та профспілки "Голосу Америки" подали до суду на адміністрацію Трампа через закриття фінансованих урядом США новинних агентств. Вони вважають, що це порушує їхнє право на журналістську свободу.

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Через пожежу на електропідстанції біля аеропорту «Гітроу» скасовано майже 700 рейсів 60 авіакомпаній. Аеропорт, що є найбільшим у Британії, припинив роботу до 22 березня.

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Крим - український, ми з Трампом не обговорювали питання визнання його російським - Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що не обговорював з Дональдом Трампом питання Криму. Він наголосив, що Крим - це український півострів, унікальна природа і невід'ємна частина України.

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У березні 2025 року виходять п'ять нових серіалів різних жанрів - від супергеройського "Шибайголови" до реаліті-шоу з Меган Маркл. Серед прем'єр також детектив, комедія та сімейна драма.

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Марк Цукерберг виступив на 40-річчі Прісцилли Чан у копії костюма співака Бенсона Буна з "Греммі-2025". Засновник Meta станцював на піаніно та виконав пісню "Beautiful Things" у синьому комбінезоні з паєтками.

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Генпрокурор США розкрила частину документів у справі Епштейна: що містять файли

Генпрокурор США Памела Бонді оприлюднила першу частину розсекречених документів у справі Джеффрі Епштейна. Файли містять телефонну книгу з контактами відомих осіб, хоча ця інформація вже була раніше доступна.

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95-річного голлівудського актора Джина Гекмена та його 63-річну дружину Бетсі Аракаву виявили мертвими в їхньому будинку в Санта-Фе. Гекмен був відомий ролями у фільмах "Французький зв'язковий", "Бонні і Клайд" та "Непрощений".

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Померла американська соул-виконавиця Роберта Флек, відома хітом "Killing Me Softly". Двократна володарка "Греммі" за найкращий запис року пішла з життя у Нью-Йорку в оточенні родини.

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