У Нью-Йорку розпочинається повторний судовий процес над Гарві Вайнштейном. Його звинувачують у примушуванні до орального сексу в 2006 році, він не визнає провину.
У Лондоні район новобудов Kidbrooke Village перетворився на процвітаючу екосистему для людей і дикої природи. Завдяки співпраці з екологами, забудовники створили гармонійне середовище.
Туризм у Європі призводить до дефіциту житла, витісняючи місцевих жителів. У Італії, Португалії та Іспанії жителі міст протестують з вимогою заборонити платформи здачі в оренду, подібні до Airbnb.
У США сталася аварія гелікоптера над річкою Гудзон. Серед жертв - керівник Siemens в Іспанії Агустін Ескобар, його дружина, троє дітей та пілот чартерного рейсу.
У Нижньому Манхеттені зазнав аварії гелікоптер. Він впав у річку Гудзон, внаслідок чого загинули шестеро людей, повідомили офіційні особи.
В Нью-Йорку оренда житла зросла через митну політику Трампа, досягнувши $4495 у березні, що на 10% більше, ніж торік. Невизначеність змушує людей відкладати купівлю житла.
Ларс Клінґбайль, майбутній міністр фінансів Німеччини, був свідком теракту 9/11 під час стажування на Мангеттені. Цей досвід важливий для фінансування переозброєння армії Німеччини.
Forbes оцінив, що після запровадження мит, статки Трампа зменшились на $500 млн, сягнувши $4,2 млрд. Найбільших втрат зазнала Trump Media та комерційна нерухомість.
Marvel представила другий трейлер фільму "Фантастична четвірка", де команда рятує світ від Галактуса. Події розгортаються в альтернативному мультивсесвіті Marvel.
Під час трансатлантичної подорожі на лайнері Queen Mary 2 понад 200 пасажирів заразилися норовірусом. Через спалах хвороби судно повертається до порту відправлення.
Карлоса Ледера, злочинного партнера Пабло Ескобара, заарештували в Колумбії за звинуваченням у торгівлі наркотиками та зброєю, але через три дні його звільнили. Суд вирішив, що термін покарання закінчився.
Голлівудські студії заробляють на фейкових трейлерах, створених ШІ, замість блокування. Вони отримують дохід від реклами на цих відео, хоча це порушує авторські права.
Співробітники, журналісти та профспілки "Голосу Америки" подали до суду на адміністрацію Трампа через закриття фінансованих урядом США новинних агентств. Вони вважають, що це порушує їхнє право на журналістську свободу.
Через пожежу на електропідстанції біля аеропорту «Гітроу» скасовано майже 700 рейсів 60 авіакомпаній. Аеропорт, що є найбільшим у Британії, припинив роботу до 22 березня.
Володимир Зеленський заявив, що не обговорював з Дональдом Трампом питання Криму. Він наголосив, що Крим - це український півострів, унікальна природа і невід'ємна частина України.
У Дубліні півмільйона людей відзначили День святого Патріка парадом. Святкування відбулися також у Корку, Голуеї, інших містах і по всьому світу.
У 2024 році Spotify виплатив музичній індустрії рекордні 10 млрд доларів, що в 10 разів більше, ніж у 2014. Компанія також повідомила про перший річний прибуток та збільшення користувачів до 675 млн.
Провінція Онтаріо підвищила тарифи на електроенергію на 25% для трьох штатів США у відповідь на торгові обмеження Трампа. Надбавка складе 10 канадських доларів за мегават-годину для Міннесоти, Мічигану та Нью-Йорка.
Американський актор Джессі Айзенберг отримав польське громадянство від президента Анджея Дуди. Актор прагне відновити зв'язок своєї родини з Польщею, звідки його предки втекли під час Голокосту.
Адміністрація Трампа опублікувала список з 440 федеральних об'єктів для продажу, включаючи штаб ФБР. Через кілька годин список скоротили до 320 об'єктів, прибравши всі будівлі у Вашингтоні.
У березні 2025 року виходять п'ять нових серіалів різних жанрів - від супергеройського "Шибайголови" до реаліті-шоу з Меган Маркл. Серед прем'єр також детектив, комедія та сімейна драма.
Марк Цукерберг виступив на 40-річчі Прісцилли Чан у копії костюма співака Бенсона Буна з "Греммі-2025". Засновник Meta станцював на піаніно та виконав пісню "Beautiful Things" у синьому комбінезоні з паєтками.
У Британії виявлено мережу Telegram-каналів з російськими зв'язками, що пропонують оплату за атаки на мусульманські об'єкти. Канали поширюють інструкції для виготовлення зброї та заохочують до насильницьких дій.
росія веде переговори з США щодо відновлення дипломатичної присутності. За даними CNN, москва планує використати це для відновлення шпигунської мережі під дипломатичним прикриттям.
Генпрокурор США Памела Бонді оприлюднила першу частину розсекречених документів у справі Джеффрі Епштейна. Файли містять телефонну книгу з контактами відомих осіб, хоча ця інформація вже була раніше доступна.
95-річного голлівудського актора Джина Гекмена та його 63-річну дружину Бетсі Аракаву виявили мертвими в їхньому будинку в Санта-Фе. Гекмен був відомий ролями у фільмах "Французький зв'язковий", "Бонні і Клайд" та "Непрощений".
39-річна актриса Мішель Трахтенберг померла у своїй квартирі в Нью-Йорку. Акторка нещодавно перенесла операцію з пересадки печінки, її смерть не вважається підозрілою.
Дисциплінарний комітет MLS наклав штрафи на Мессі та Суареса за неспортивну поведінку. Обидва гравці "Інтер Маямі" схопили за шию суперників під час та після матчу з "Нью-Йорк Сіті".
Райана Рейнольдса помітили на вулицях Нью-Йорка у сонцезахисних окулярах після скандальних повідомлень про його спроби заручитися підтримкою в Голлівуді. Актор нещодавно пожартував про ситуацію під час шоу SNL50.
Померла американська соул-виконавиця Роберта Флек, відома хітом "Killing Me Softly". Двократна володарка "Греммі" за найкращий запис року пішла з життя у Нью-Йорку в оточенні родини.