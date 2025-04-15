MLS оштрафувала Мессі та Суареса через їхню поведінку в матчі з “Нью-Йорком”

Дисциплінарний комітет MLS наклав штрафи на Мессі та Суареса за неспортивну поведінку. Обидва гравці "Інтер Маямі" схопили за шию суперників під час та після матчу з "Нью-Йорк Сіті".