Угода Трампа з росією щодо дизелю опинилася під загрозою - FT

Угода президента США Дональда Трампа з росією щодо дизельного палива опинилася під загрозою, на тлі того, як два танкери на шляху до США змінили курс. Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.

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"Спірний план Дональда Трампа щодо імпорту російського дизельного палива в США перед проміжними виборами, схоже, руйнується: два з перших танкерів, які спочатку прямували до США, раптово відхилилися від курсу", - ідеться у публікації.

Це очевидне відхилення від курсу, як повідомляється, сталося на тлі подальшого погіршення ситуації з постачанням дизельного палива у США: нові дані показують, що запаси вперше за більш як два десятиліття впали нижче за 100 мільйонів барелів. Дефіцит пропозиції загрожує ще більше позначитися на пальному, яке є життєво важливим для економіки США.

За кілька тижнів до виборів у США Трамп уклав угоду з главою кремля володимиром путіним про закупівлю партій дизельного палива та його імпорт до США у спробі знизити ціни та зміцнити політичну підтримку.

"Ці зусилля, схоже, мало допомогли республіканцям: у вівторок кандидати від Демократичної партії здобули переконливу перемогу по всій країні, здобувши контроль над обома палатами Конгресу", - вказує видання.

Демократи здобувають контроль над Конгресом, завдавши удар по Трампу

"Два з трьох російських танкерів з дизельним паливом, що прямували до США, були перенаправлені в інші пункти призначення", - сказав Метт Сміт, аналітик Kpler.

"Третій танкер, Agioi Fanendes, має прибути до Нью-Йорка у ці вихідні. Однак, враховуючи явну нерішучість американських покупців через проблеми з регулюванням, законодавством і санкціями, не буде надто дивно, якщо цей танкер також перенаправиться зі США", - зазначив експерт.

Якоб Мельдгаард, генеральний директор компанії TORM, що займається перевезенням нафтопродуктів, сказав, що нечисленні завантажені наразі партії - і їхнє явне перенаправлення - показують, що "навіть до того, як Конгрес став демократичним, схоже, що реінтеграція росії в ширшу економіку не така проста. Навіть коли ви маєте адміністрацію, яка намагається це зробити".

Ф'ючерсні ціни на дизельне паливо зросли більш ніж на 60 відсотків з того часу, як Трамп розпочав війну з Іраном. Ціни на дизельне пальне на заправках США становлять 6,27 долара за галон, що близько до вересневого рекорду.

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