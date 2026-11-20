Уранці 20 листопада російські війська продовжують масштабну комбіновану атаку на Україну із застосуванням крилатих і балістичних ракет та реактивних безпілотників. За повідомленнями моніторингових каналів, у повітряному просторі країни одночасно перебували близько 50 ракет. У Києві внаслідок ударів загинули троє людей, ще двоє отримали поранення. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ та Київська міська військова адміністрація, пише УНН.

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Основна частина крилатих ракет, за інформацією моніторингових ресурсів, рухалася в напрямку західних регіонів України. Зокрема, ракети фіксували над Вінницькою, Хмельницькою, Тернопільською, Івано-Франківською та Львівською областями.

О 06:50 Повітряні сили попередили про наближення крилатих ракет до Львова зі сходу. Раніше в місті повідомляли про потужні вибухи.

Водночас російські ракети продовжували рухатися через центральні та східні області. Повітряні сили попереджали про загрозу для Кропивницького, Дніпра, Чернігова та Кременчука.

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Паралельно російські війська продовжували завдавати балістичних ударів по столиці. Лише між 06:22 та 06:45 Повітряні сили кілька разів попереджали про ракети, які летіли на Київ із півночі.

Раніше міський голова Віталій Кличко повідомив про пошкодження Подільсько-Воскресенського, Дарницького та Південного мостів унаслідок ракетної атаки. Рух окремими переправами обмежили.

Крім ракет, росія застосувала реактивні ударні безпілотники. Їх фіксували над Житомирщиною, Хмельниччиною, Тернопільщиною, Рівненщиною, Одещиною та Вінниччиною.

О 07:06 Повітряні сили також повідомили про реактивний безпілотник безпосередньо над Києвом.

Станом на 07:09 ракетна атака тривала.

Точна кількість випущених росією ракет, результати роботи протиповітряної оборони та наслідки ударів стануть відомі після офіційного уточнення.

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