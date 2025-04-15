Тернопільська область

Українські аграрії засіяли 1 058,6 тис. га ярих зернових, що становить 18,5% від плану. Найбільше засіяно ячменю – 612,2 тис. га,
а лідерами за темпами сівби є Одеська та Тернопільська області.
У Тернополі інспекторка Служби освітньої безпеки виявила у 15-річної школярки поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною,
схожою на психотропну. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.
В Україні деякі регіони вже вимкнули опалення через потепління. Місцева влада готова відновити теплопостачання до соціальних
об'єктів при погіршенні погоди.
Українські аграрії засіяли 926 тис. га ярих зернових, а лідерами за темпами сівби стали Одеська, Тернопільська, Полтавська,
Миколаївська та Вінницька області. Планують збільшити площі під пшеницею.
Станом на 28 березня 2025 року українські аграрії засіяли 551,8 тис. га ярих зернових. Найбільше засіяно ячменю – 315,5 тис. га.
З 24 березня в Україні запрацюють 40 камер автофіксації швидкості, 36 з яких встановлять у нових місцях, а 4 відновлять роботу. Камери з'являться у різних областях.