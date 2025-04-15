Тернопільська область

З понеділка в різних регіонах України запрацюють ще 40 камер автофіксації швидкості: де саме

З 24 березня в Україні запрацюють 40 камер автофіксації швидкості, 36 з яких встановлять у нових місцях, а 4 відновлять роботу. Камери з'являться у різних областях.