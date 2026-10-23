Пів мільйона українців без світла через атаки рф, у Києві та низці областей - аварійні відключення

росія у ніч на 23 жовтня продовжила атакувати енергетику в Україні - у шести областях, частина жителів без світла. У Києві та низці областей - екстрені відключення. Про це УНН пише з посиланням на дані Міненерго, ДТЕК та обленерго.

Де ворог атакував енергетику

"Цієї ночі та вранці росія продовжила атаки на українську енергетику. Під ударами опинилися енергетичні об’єкти у Житомирській, Волинській, Миколаївській, Полтавській, Хмельницькій та Рівненській областях. Внаслідок атак понад 500 тисяч українців залишилися без світла", - повідомили в Міненерго.

За даними Укренерго, на ранок 23 жовтня є нові знеструмлення у 8 областях - Житомирській, Донецькій, Волинській, Миколаївській, Полтавській, Хмельницькій, Харківській та Рівненській.

Енергетики, вказали у Міненерго, уже розпочали аварійно-відновлювальні роботи там, де дозволяє безпекова ситуація.

"На Одещині та Тернопільщині триває ліквідація наслідків попередніх атак. Ремонтні бригади продовжують відновлювати пошкоджене обладнання та мережі", - додали у Міненерго.

Також вказано, що через постійні обстріли та бойові дії маємо нові знеструмлення у Донецькій та Харківській областях. Фахівці розпочинають роботи з відновлення електропостачання, щойно дозволяють безпекові умови.

За даними ДТЕК, "росія масовано обстріляла одну з ТЕС ДТЕК. Станція припинила генерацію електроенергії. Суттєво пошкоджено обладнання". З початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК були атаковані ворогом понад 230 разів.

"Щоденні російські атаки, тривалі повітряні тривоги та загроза повторних ударів ускладнюють роботу ремонтних бригад. Попри це, енергетики продовжують відновлювати пошкоджені об’єкти та роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло споживачам", - наголосили у Міненерго.

Графіки

"Через мережеві обмеження, спричинені російськими атаками, в окремих регіонах сьогодні діють графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу. Ці заходи необхідні для стабільної роботи енергосистеми та запобігання масштабнішим аваріям", - повідомили у Міненерго.

В Укренерго уточнили, що "в частині областей сьогодні до кінця доби вимушено будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень (обсягом до 2 черг) для всіх категорій споживачів".

"Київ та Київська область: за командою Укренерго застосовані екстрені відключення", - вказали у ДТЕК, уточнивши, що під час екстрених відключень графіки не діють.

"У зв’язку з складною ситуацією в обʼєднаній енергосистемі України, спричиненою наслідками ворожих атак на енергетичну інфраструктуру, на Житомирщині аварійні знеструмлення", - вказали в Житомиробленерго 23 жовтня.

Споживання

За даними Укренерго, споживання електроенергії зменшилося. Сьогодні, 23 жовтня, станом на 09:30, воно було на 3,6% меншим, ніж попереднього дня – у четвер. Причина – наслідки атак ворога на об’єкти енергетичної інфраструктури. Учора, 22 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був на тому ж рівні, що й максимум попереднього дня – у середу, 21 жовтня.

"Враховуючи наслідки російських обстрілів та погодні умови, будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 16:00 до 22:00", - закликали в Укренерго.

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