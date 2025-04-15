Миколаївська область

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
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12:10 • 1350 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 27364 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 10:52 • 135283 перегляди

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14 квітня, 09:52 • 196552 перегляди

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14 квітня, 08:15 • 77630 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164697 перегляди

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Новини по темi

На Миколаївщині покращилася погода: на дорогах зняли обмеження

Через покращення погодних умов на Миколаївщині знято обмеження на рух транспорту, які були введені через снігопад. Напередодні утворився затор на трасі М-14.

Суспільство • 12 квітня, 06:41 • 9224 перегляди

Негода паралізувала рух транспорту на Миколаївщині: режим обмеження триває

Через ускладнення погодних умов на Миколаївщині обмежено рух вантажівок та автобусів. Особливо ускладнено проїзд з Миколаєва в бік Одеси, рух в бік села Нечаяне заблоковано.

Суспільство • 12 квітня, 01:08 • 3420 перегляди

Квітневі снігопади паралізували південь: Херсонщина та Миколаївщина потерпають

Через аномальні снігопади на півдні України ускладнено рух транспорту, є перемети та затори. На Херсонщині близько 2500 абонентів без світла, а на Миколаївщині рятувальники допомагають швидким.

Київщина • 11 квітня, 12:59 • 7664 перегляди

Контакт-центр з питань захисту інтелектуальної власності допоможе БЕБ швидше реагувати на обіг підроблених товарів - Олександр Ткачук

У БЕБ презентували контакт-центр для правовласників. Він допоможе швидше реагувати на обіг підроблених товарів. З початку року вилучено контрафакту на понад 480 млн грн.

Економіка • 11 квітня, 11:45 • 6086 перегляди

"Зовсім не весняний настрій": на Миколаївщині через снігопад ускладнено рух, у тому числі в бік Одеси

В Миколаївській області через погіршення погоди ускладнено проїзд деякими дорогами. Особливо ускладнено рух з Миколаєва в бік Одеси, рух в бік села Нечаяне заблоковано.

УНН-Одеса • 11 квітня, 10:49 • 3002 перегляди

На трасі на Миколаївщині утворився затор через сніг

Через ускладнення погодних умов на Миколаївщині, на трасі М-14 утворився затор біля села Зелене. Рух транспорту перекрито для всіх видів транспорту.

Суспільство • 11 квітня, 09:00 • 7524 перегляди

Посівна-2025: аграрії засіяли понад мільйон гектарів ярих зернових

Українські аграрії засіяли 1 058,6 тис. га ярих зернових, що становить 18,5% від плану. Найбільше засіяно ячменю – 612,2 тис. га, а лідерами за темпами сівби є Одеська та Тернопільська області.

Економіка • 11 квітня, 06:19 • 3268 перегляди

Зима посеред весни: прогноз погоди на сьогодні

За даними Укргідрометцентру, сьогодні в Україні буде хмарно та холодно, очікуються опади у вигляді мокрого снігу. У південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях пориви вітру 15-20 м/с.

Погода та довкілля • 11 квітня, 03:54 • 4574 перегляди

рф за ніч атакувала Україну 145 дронами: збито 85

У ніч на 10 квітня 2025 року росія атакувала Україну 145 дронами, включаючи Shahed. Сили оборони збили 85 ударних БпЛА, але постраждали шість областей.

Війна • 10 квітня, 06:09 • 11206 перегляди

Символ мужності: померла вівчарка Багіра, яку врятували з води після підриву Каховської ГЕС

Померла вівчарка Багіра, яку врятували після підриву Каховської ГЕС. Вона провела добу у воді, чіпляючись за дошки, а потім перенесла тривале лікування та реабілітацію.

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Змушував ходити "замінованою" територією із зав'язаними очима жінку на Миколаївщині: російський командир отримав вирок

Російський командир викрав жінку на Миколаївщині, змушував ходити замінованою територією та погрожував підпалом. Суд призначив йому 10 років позбавлення волі за воєнні злочини.

Війна • 9 квітня, 12:02 • 6723 перегляди

Освітня платформа "Мрія" у 2025 році масштабується на всю країну - Зеленський

Президент Зеленський повідомив, що цифрова платформа "Мрія" вже працює в 40 школах шести областей. У 2025 році планується масштабне розширення платформи на всю країну, а також запуск пілоту для дошкілля.

Політика • 8 квітня, 16:45 • 12161 перегляди

Поліція ідентифікували кадирівця, який зґвалтував неповнолітніх під час окупації Миколаївщини

Правоохоронці встановили особу кадирівця з підрозділу "Ахмат", який викрадав та ґвалтував неповнолітніх дівчат під час окупації Миколаївської області. Злочинцем виявився 26-річний уродженець Ставропольського краю.

Війна • 7 квітня, 11:35 • 17724 перегляди

Вже погодили параметри підтримки: Зеленський заявив, що на підтримку 200 прифронтових громад виділять 2 млрд гривень

Кабмін виділяє 2 мільярди гривень для 200 прифронтових і прикордонних громад у дев'яти областях України. Кошти підуть на безпекові потреби, відновлення та будівництво укриттів.

Війна • 4 квітня, 19:53 • 6642 перегляди

Потепління в Україні: в яких регіонах вже завершився опалювальний сезон

В Україні деякі регіони вже вимкнули опалення через потепління. Місцева влада готова відновити теплопостачання до соціальних об'єктів при погіршенні погоди.

Суспільство • 4 квітня, 15:00 • 12709 перегляди

Уряд подвоїв гранти "єРобота" для бізнесу у прифронтових регіонах

Розмір гранту збільшено до 300 тис. грн за одне робоче місце та до 500 тис. грн за два. Вже 25 тисяч підприємців отримали гранти на 12 млрд грн.

Суспільство • 4 квітня, 11:36 • 8394 перегляди

Ярими зерновими засіяли вже 16% від запланованих площ: лідери посівної

Українські аграрії засіяли 926 тис. га ярих зернових, а лідерами за темпами сівби стали Одеська, Тернопільська, Полтавська, Миколаївська та Вінницька області. Планують збільшити площі під пшеницею.

Економіка • 4 квітня, 06:10 • 4037 перегляди

Голова Нацполіції Вигівський задекларував понад 1,4 млн грн доходів

Іван Вигівський задекларував 1 465 392 грн доходів за 2024 рік, його зарплата склала 1 455 920 грн. Подружжя має землю, орендований будинок та значні кошти на рахунках.

Політика • 30 березня, 06:08 • 37430 перегляди

В Україні засіяли зерновими майже 10% від плану: лідери посівної

Станом на 28 березня 2025 року українські аграрії засіяли 551,8 тис. га ярих зернових. Найбільше засіяно ячменю – 315,5 тис. га.

Економіка • 28 березня, 12:24 • 25545 перегляди

Над Україною збили 89 зі 163 ворожих дронів, 51 - не досяг цілі

Вночі 28 березня росія атакувала Україну 163 дронами типу Shahed та іншими. ЗСУ збили 89 "Shahed" на півдні, півночі та в центрі країни.

Війна • 28 березня, 07:40 • 38174 перегляди

рф атакувала Миколаївщину дронами-камікадзе: зайнялася пожежа

Окупанти атакували дронами типу "Шахед" місто Вознесенськ Миколаївської області. Внаслідок влучання виникла пожежа на складському об'єкті, але, на щастя, ніхто не постраждав.

Суспільство • 28 березня, 00:34 • 20750 перегляди
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Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Доступ до ліків на прифронтових територіях залишається критичним через бойові дії. Лікарі фіксують руйнування аптек та проблеми з логістикою, особливо для літніх людей.

Війна • 24 березня, 11:09 • 130338 перегляди

З понеділка в різних регіонах України запрацюють ще 40 камер автофіксації швидкості: де саме

З 24 березня в Україні запрацюють 40 камер автофіксації швидкості, 36 з яких встановлять у нових місцях, а 4 відновлять роботу. Камери з'являться у різних областях.

Суспільство • 23 березня, 14:51 • 107967 перегляди