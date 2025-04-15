Миколаївська область

Через покращення погодних умов на Миколаївщині знято обмеження на рух транспорту, які були введені через снігопад. Напередодні утворився затор на трасі М-14.
Через ускладнення погодних умов на Миколаївщині обмежено рух вантажівок та автобусів. Особливо ускладнено проїзд з Миколаєва в бік Одеси, рух в бік села Нечаяне заблоковано.
Через аномальні снігопади на півдні України ускладнено рух транспорту, є перемети та затори. На Херсонщині близько 2500 абонентів без світла, а на Миколаївщині рятувальники допомагають швидким.
У БЕБ презентували контакт-центр для правовласників. Він допоможе швидше реагувати на обіг підроблених товарів. З початку року вилучено контрафакту на понад 480 млн грн.
В Миколаївській області через погіршення погоди ускладнено проїзд деякими дорогами. Особливо ускладнено рух з Миколаєва в бік Одеси, рух в бік села Нечаяне заблоковано.
Через ускладнення погодних умов на Миколаївщині, на трасі М-14 утворився затор біля села Зелене. Рух транспорту перекрито для всіх видів транспорту.
Українські аграрії засіяли 1 058,6 тис. га ярих зернових, що становить 18,5% від плану. Найбільше засіяно ячменю – 612,2 тис. га, а лідерами за темпами сівби є Одеська та Тернопільська області.
За даними Укргідрометцентру, сьогодні в Україні буде хмарно та холодно, очікуються опади у вигляді мокрого снігу. У південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях пориви вітру 15-20 м/с.
У ніч на 10 квітня 2025 року росія атакувала Україну 145 дронами, включаючи Shahed. Сили оборони збили 85 ударних БпЛА, але постраждали шість областей.
Померла вівчарка Багіра, яку врятували після підриву Каховської ГЕС. Вона провела добу у воді, чіпляючись за дошки, а потім перенесла тривале лікування та реабілітацію.
Російський командир викрав жінку на Миколаївщині, змушував ходити замінованою територією та погрожував підпалом. Суд призначив йому 10 років позбавлення волі за воєнні злочини.
Президент Зеленський повідомив, що цифрова платформа "Мрія" вже працює в 40 школах шести областей. У 2025 році планується масштабне розширення платформи на всю країну, а також запуск пілоту для дошкілля.
Правоохоронці встановили особу кадирівця з підрозділу "Ахмат", який викрадав та ґвалтував неповнолітніх дівчат під час окупації Миколаївської області. Злочинцем виявився 26-річний уродженець Ставропольського краю.
Кабмін виділяє 2 мільярди гривень для 200 прифронтових і прикордонних громад у дев'яти областях України. Кошти підуть на безпекові потреби, відновлення та будівництво укриттів.
В Україні деякі регіони вже вимкнули опалення через потепління. Місцева влада готова відновити теплопостачання до соціальних об'єктів при погіршенні погоди.
Розмір гранту збільшено до 300 тис. грн за одне робоче місце та до 500 тис. грн за два. Вже 25 тисяч підприємців отримали гранти на 12 млрд грн.
Українські аграрії засіяли 926 тис. га ярих зернових, а лідерами за темпами сівби стали Одеська, Тернопільська, Полтавська, Миколаївська та Вінницька області. Планують збільшити площі під пшеницею.
Іван Вигівський задекларував 1 465 392 грн доходів за 2024 рік, його зарплата склала 1 455 920 грн. Подружжя має землю, орендований будинок та значні кошти на рахунках.
Станом на 28 березня 2025 року українські аграрії засіяли 551,8 тис. га ярих зернових. Найбільше засіяно ячменю – 315,5 тис. га.
Вночі 28 березня росія атакувала Україну 163 дронами типу Shahed та іншими. ЗСУ збили 89 "Shahed" на півдні, півночі та в центрі країни.
Окупанти атакували дронами типу "Шахед" місто Вознесенськ Миколаївської області. Внаслідок влучання виникла пожежа на складському об'єкті, але, на щастя, ніхто не постраждав.
Доступ до ліків на прифронтових територіях залишається критичним через бойові дії. Лікарі фіксують руйнування аптек та проблеми з логістикою, особливо для літніх людей.
З 24 березня в Україні запрацюють 40 камер автофіксації швидкості, 36 з яких встановлять у нових місцях, а 4 відновлять роботу. Камери з'являться у різних областях.