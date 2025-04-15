Миколаївська область

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Доступ до ліків на прифронтових територіях залишається критичним через бойові дії. Лікарі фіксують руйнування аптек та проблеми з логістикою, особливо для літніх людей.