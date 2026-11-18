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Найважча зараз ситуація з електропостачанням на Харківщині, на Сумщині. Непросто на Дніпровщині та Полтавщині. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський після доповіді міністра енергетики Дениса Шмигаля, передає УНН.

Була доповідь міністра енергетики Дениса Шмигаля по ситуації з нашим електропостачанням. Найважча зараз ситуація на Харківщині, на Сумщині. Непросто на Дніпровщині та Полтавщині. Були удари по Одесі, були удари по Одеській області, по Миколаївській, по Запоріжжю - повідомив Зеленський.

За його словами, всюди працюють ремонтні бригади, і все необхідне для відновлення електрики на місцях має бути – сили, обладнання. Україна забезпечила цей ресурс для ремонтів.

Я хочу подякувати кожній бригаді, всім комунальним службам, енергокомпаніям, які справді ефективно роблять цю роботу. Дуже стараємось, щоб світло було у людей. Готую додаткові пакети з партнерами, щоб гарантувати необхідне на наступні тижні й місяці. Я дякую всім, хто з Україною! - резюмував Зеленський.

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