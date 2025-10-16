Ціни на золото і срібло підскочили вгору: новий рекорд зафіксовано 14 жовтня

У вівторок, 14 жовтня, ціни на золото піднялися до нового рекордного рівня вище 4100 доларів за унцію. Це сталося через відновлення напруженості між США і Китаєм, що спровокувало ажіотаж на безпечні активи.