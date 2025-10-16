На Харківщині затримали працівницю моргу, яка привласнювала золоті прикраси та особисті речі загиблих військових. Поліція
встановлює всіх постраждалих та перевіряє інші можливі випадки.
11-12 жовтня у місті Бєльско-Бяла (Польща) відбувся відкритий міжнародний турнір Polish Open 2025, який зібрав понад 2700 атлетів із 33 країн світу.
Голлівудські зірки Том Круз та Ана де Армас припинили романтичні стосунки після дев'яти місяців, але залишаються друзями. Пара
зрозуміла, що "іскра зникла", і вирішила припинити зустрічатися.
Спотова ціна на золото зросла до 4237,87 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото в США досягли 4252,59 доларів. Зростання цін
підтримується очікуваннями зниження ставки ФРС та ескалацією торговельної напруженості між США та Китаєм.
Супермодель Белла Хадід повернулася на показ Victoria's Secret 2025 року після шестирічної перерви, демонструючи два образи. До
неї приєдналися Джіджі Хадід, колишні "ангели" та нові обличчя, а також музичні виконавці.
Італійська газета Tuttosport оприлюднила список із 25 номінантів на нагороду Golden Boy 2025. До списку увійшли 20 гравців за
індексом Golden Boy Index та 5 Wild-card, переможець буде визначений у листопаді.
Щонайменше 14 людей загинули внаслідок обвалу шахти золотої копальні на півдні Венесуели. Трагедія сталася через сильні зливи
упродовж декількох днів.
Інспектора Львівської митниці затримали за вимагання 15 000 доларів США за безперешкодне ввезення ювелірних виробів брендів
Cartier, Van Cleef та Hermes без сплати мит. Йому повідомлено про підозру та відсторонено від посади.
У вівторок, 14 жовтня, ціни на золото піднялися до нового рекордного рівня вище 4100 доларів за унцію. Це сталося через
відновлення напруженості між США і Китаєм, що спровокувало ажіотаж на безпечні активи.