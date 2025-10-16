$41.760.01
48.530.29
ukenru
16 жовтня, 21:15 • 25826 перегляди
"Нам вони потрібні також": Трамп зробив заяву стосовно передачі Україні ракет Tomahawk
16 жовтня, 19:40 • 29265 перегляди
Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Дональдом ТрампомVideo
16 жовтня, 17:21 • 24090 перегляди
Трамп зустрінеться із путіним у Будапешті
Ексклюзив
16 жовтня, 15:34 • 27898 перегляди
Коли сила професіоналів зустрічається з мужністю ветеранів: історія об’єднання ФК “Металіст 1925” і АМП ФК “Незламні”Photo
Ексклюзив
16 жовтня, 15:13 • 32706 перегляди
Україна моніторить ситуацію з білорусі, конкретної великої загрози для півночі України не бачимо - член комітету з нацбезпеки
16 жовтня, 12:39 • 44543 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається
Ексклюзив
16 жовтня, 09:20 • 35567 перегляди
У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення
16 жовтня, 07:59 • 44467 перегляди
Над Україною знешкодили 283 з 320 ворожих дронів і п'ять з 37 ракет, ще 18 втрачені, більшість запущених рф ракет - балістика
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 77552 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
16 жовтня, 06:35 • 23532 перегляди
Трамп ініціює створення фонду підтримки України: звідки планують взяти кошти - The Telegraph
91-річна Бріжит Бардо госпіталізована до приватної клініки в Тулоні - ЗМІPhoto16 жовтня, 17:40 • 11704 перегляди
Помер зірка серіалу "Величне століття": відомі подробиці16 жовтня, 18:32 • 10599 перегляди
Санду розповіла, що особисто запропонувала бізнесмену, який живе в Україні, стати прем'єром Молдови 16 жовтня, 19:03 • 14775 перегляди
В Україні закликають накласти санкції на мультфільм "Маша і Ведмідь" через зв’язки з рф16 жовтня, 19:58 • 6198 перегляди
Іран викликав польського дипломата через демонстрацію "Шахеда" у британському парламенті23:02 • 10532 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається16 жовтня, 12:39 • 44543 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 77552 перегляди
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу модPhoto16 жовтня, 07:27 • 47606 перегляди
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування16 жовтня, 07:09 • 69163 перегляди
Тихе полювання: які гриби збирати в жовтні та як не переплутати їх з отруйними "двійниками"Photo15 жовтня, 11:45 • 80790 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Андрій Єрмак
Андрій Пишний
Україна
Сполучені Штати Америки
Будапешт
Угорщина
Білий дім
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 39286 перегляди
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto15 жовтня, 00:05 • 87479 перегляди
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto14 жовтня, 13:19 • 64772 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto14 жовтня, 13:05 • 66507 перегляди
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 71211 перегляди
Соціальна мережа
Дипломатка
Фільм
Truth Social
Шахед-136
Золото

На Харківщині працівниця моргу обкрадала загиблих військових: поліція встановлює обставини

На Харківщині затримали працівницю моргу, яка привласнювала золоті прикраси та особисті речі загиблих військових. Поліція встановлює всіх постраждалих та перевіряє інші можливі випадки.

Кримінал та НП • 16 жовтня, 14:12 • 2138 перегляди
Підкорюватимуть п’єдестали на дорослих змаганнях: дитяча збірна України з карате, під егідою Василя Костюка, вразила на Polish Open 2025

11-12 жовтня у місті Бєльско-Бяла (Польща) відбувся відкритий міжнародний турнір Polish Open 2025, який зібрав понад 2700 атлетів із 33 країн світу.

Новини Бізнесу • 16 жовтня, 12:44 • 3194 перегляди
Том Круз та Ана де Армас розійшлися після дев'яти місяців романтичних стосунків

Голлівудські зірки Том Круз та Ана де Армас припинили романтичні стосунки після дев'яти місяців, але залишаються друзями. Пара зрозуміла, що "іскра зникла", і вирішила припинити зустрічатися.

Новини Світу • 16 жовтня, 08:09 • 3636 перегляди
Ціни на золото продовжують рекордно зростати вище 4200 доларів за унцію на тлі напруженості між США та Китаєм

Спотова ціна на золото зросла до 4237,87 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото в США досягли 4252,59 доларів. Зростання цін підтримується очікуваннями зниження ставки ФРС та ескалацією торговельної напруженості між США та Китаєм.

Економіка • 16 жовтня, 07:48 • 3158 перегляди
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу модPhoto

Супермодель Белла Хадід повернулася на показ Victoria's Secret 2025 року після шестирічної перерви, демонструючи два образи. До неї приєдналися Джіджі Хадід, колишні "ангели" та нові обличчя, а також музичні виконавці.

Культура • 16 жовтня, 07:27 • 47622 перегляди
Визначено 25 номінантів на нагороду Golden Boy 2025: хто у списку

Італійська газета Tuttosport оприлюднила список із 25 номінантів на нагороду Golden Boy 2025. До списку увійшли 20 гравців за індексом Golden Boy Index та 5 Wild-card, переможець буде визначений у листопаді.

Спорт • 15 жовтня, 19:00 • 3728 перегляди
На півдні Венесуели затоплено шахти, загинули щонайменше 14 людейVideo

Щонайменше 14 людей загинули внаслідок обвалу шахти золотої копальні на півдні Венесуели. Трагедія сталася через сильні зливи упродовж декількох днів.

Новини Світу • 15 жовтня, 12:32 • 2876 перегляди
Саrtier, Van Cleef та Hermes без мит: львівського митника затримали за схему "відкатів" при ввезенні ювеліркиPhoto

Інспектора Львівської митниці затримали за вимагання 15 000 доларів США за безперешкодне ввезення ювелірних виробів брендів Cartier, Van Cleef та Hermes без сплати мит. Йому повідомлено про підозру та відсторонено від посади.

Кримінал та НП • 14 жовтня, 08:55 • 2857 перегляди
Ціни на золото і срібло підскочили вгору: новий рекорд зафіксовано 14 жовтня

У вівторок, 14 жовтня, ціни на золото піднялися до нового рекордного рівня вище 4100 доларів за унцію. Це сталося через відновлення напруженості між США і Китаєм, що спровокувало ажіотаж на безпечні активи.

Економіка • 14 жовтня, 06:48 • 19170 перегляди